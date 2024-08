- "Selbstwertgefühl ist von größter Bedeutung"

Nach seiner beeindruckenden Leistung im DFB-Pokal-Auftaktspiel in Wiesbaden zeigt sich Trainer Nils Döring zuversichtlich vor den anstehenden 3. Liga-Partien. "Natürlich sind wir enttäuscht, das ist keine Frage. Heute sind wir raus. Aber ich sage euch, wir sind stolz wie Bolle. Wir haben heute einen verdammt guten Pokalkampf geliefert", sagte Döring nach der 1:3-Niederlage nach Verlängerung gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 am Freitag.

Trotz der Rolle des Außenseiters hielt Wiesbaden das Spiel über die gesamte Distanz spannend. Döring lobte die Entschlossenheit seiner Mannschaft. "Am Ende hat uns ein bisschen Glück im Spiel gefehlt", fasste er zusammen.

Die Mannschaft und der Verein wollen ihren erfolgreichen Weg fortsetzen. "Wir wollen unsere erfolgreiche Serie in der Liga fortsetzen", betonte der 44-Jährige. In der 3. Liga trennten sich die Wiesbadener mit einem 2:2-Unentschieden gegen SC Verl und besiegten den ebenfalls abgestiegenen Hansa Rostock mit 1:0 in der darauffolgenden Partie.

Nach der bitteren Pokalausscheidung fanden Mannschaft und Fans Trost auf der Wiese und erinnerten sich an ihre heldenhaften Bemühungen gegen Mainz. Egal wie das Ergebnis ausgefallen ist, die Moral der Mannschaft blieb hoch, und Döring führte sie an, sich auf ihre kommenden Liga-Spiele zu konzentrieren und ihre Erfolgsserie auf der Wiese fortzusetzen.

