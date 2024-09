Sean "Diddy" Combs erlebte im vergangenen Jahr eine Eskalation der Anschuldigungen, was zu seiner Verhaftung führte.

In den vergangenen 11 Monaten wurde Musikmogul Sean "Diddy" Combs mit wachsenden Vorwürfen von Fehlverhalten und sexueller Nötigung konfrontiert, was zu 10 Zivilklagen, einer Bundesermittlung wegen Menschenhandels und seiner jüngsten Festnahme und Anklage führte.

Die Behörden legten am Dienstag eine dreifache Anklage gegen Combs vor, in der er beschuldigt wird, durch sein Geschäftsimperium ein "kriminelles Unternehmen" zu betreiben, das in den Bereichen Sexhandel, Zwangsarbeit, Entführung und jahrzehntelange körperliche Gewalt gegen Frauen tätig war, sowie andere Anklagepunkte.

Combs plädierte auf "nicht schuldig" für jede Anklage: Verschwörung zur Bildung einer kriminellen Vereinigung, Sexhandel und Transport zur Prostitution. Eine Verurteilung könnte zu einer lebenslangen Haftstrafe führen.

Verschiedene Zeugen für Combs' angebliche Verfehlungen haben mit den Ermittlern zusammengearbeitet, was zu den hochkarätigen Durchsuchungen von Combs' Immobilien in Los Angeles und Miami im März führte, wie die Behörden mitteilten.

Neben Combs' rechtlichen Problemen hat er auch mehrere persönliche und öffentliche Rückschläge erlitten, darunter die Aberkennung seines Ehrenabschlusses von der Howard University und des symbolischen Schlüssels der Stadt New York.

Unten finden Sie eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse und Vorwürfe gegen Diddy in den letzten 12 Monaten.

16. November 2023: Die ehemalige Freundin von Combs, Casandra “Cassie” Ventura, verklagte den Künstler wegen angeblicher Vergewaltigung, körperlicher und emotionaler Gewalt sowie Sexhandel, Menschenhandel, geschlechtsbezogene Gewalt, sexueller Belästigung, geschlechtsbezogene Diskriminierung und einer feindseligen Arbeitsumgebung.

Die Klage behauptete, dass Combs und andere Beteiligte Ventura jahre-lang emotional gequält hätten und versucht hätten, alle Aspekte ihres Privatlebens zu kontrollieren. Die Klage in einem Bundesgericht in New York City beschuldigte Combs, Ventura im März 2016 in einem Hotelkorridor angegriffen und geschlagen zu haben, wobei er angeblich Glasvasen nach ihr geworfen habe.

CNN veröffentlichte im Laufe des Jahres ein Überwachungsvideo aus dem Jahr 2016, das Combs zeigt, wie er Ventura packt, schlägt und ein Objekt nach ihr wirft.

17. November 2023: Combs und Ventura einigten sich einen Tag nach der Einreichung der Klage. Beide Parteien gaben in statements an, dass die Angelegenheit einvernehmlich beigelegt wurde. Combs' Anwalt, Ben Brafman, erklärte, dass die Einigung kein Schuldeingeständnis sei.

23. November 2023: Zwei weitere Frauen beschuldigten Combs in Klagen, die nur Stunden vor Ablauf der Frist des Adult Survivors Act in New York Supreme Court eingereicht wurden.

Die erste Frau, Joi Dickerson-Neal, hatte in einem Musikvideo mit Combs mitgewirkt und behauptete in ihrer Klage, dass er sie im Jahr 1991, als sie eine Studentin an der Syracuse University war, unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht habe. Sie beschuldigte Combs auch, ein Video der Attacke produziert und verbreitet zu haben, was als "Rachepornografie" bekannt ist.

Die zweite Frau, Liza Gardner, beschuldigte Combs und den R&B-Musiker Aaron Hall der Körperverletzung und sexuellen Nötigung im Jahr 1990, als sie 16 Jahre alt war. Gardner hatte die Klage zunächst anonym eingereicht, änderte sie jedoch später, um ihren Namen und weitere Vorwürfe einzubeziehen.

Combs bestritt die Vorwürfe mehrerer Frauen in einem Instagram-Post im Dezember 2023 und schrieb: "Abscheuliche Vorwürfe werden gegen mich erhoben von Personen, die ein schnelles Geld verdienen wollen. Ich möchte klarstellen: Ich habe keine der beschuldigten abscheulichen Taten begangen."

6. Dezember 2023: Eine anonyme Frau, die sich "Jane Doe" nannte, reicht eine Bundesklage gegen Combs und zwei andere Beteiligte im Southern District of New York ein, in der sie Sexhandel, Gruppenvergewaltigung und andere Missstände behauptet. Sie war zum Zeitpunkt der angeblichen Attacke im Jahr 2003 17 Jahre alt.

Die Klage behauptete, dass Combs ein Sexhandelschema leitete, das "Drogen- und alkoholverursachte Zwangsmaßnahmen und den Transport auf einem Privatjet nach New York City umfasste, wo sie von den drei beteiligten Defendanten in Combs' Studio vergewaltigt wurde."

In seinem Dezember-Instagram-Post bestritt Combs die wachsenden Vorwürfe und behauptete, dass die Beschuldigten versuchten, "meinen Charakter zu beschmutzen, meinen Ruf zu zerstören und mein Erbe zu beflecken."

26. Februar: Rodney "Lil Rod" Jones, ein ehemaliger Videograf und Musikproduzent von Combs, beschuldigte Combs in einer Bundesklage der Bildung einer kriminellen Vereinigung, sexuellen Missbrauchs, Sexhandels und "Anwerbung."

Jones behauptete, dass Combs ihn dazu gezwungen habe, Sexarbeiterinnen zu beschaffen und zu treffen, und dass er bedroht worden sei. Er behauptete auch, dass Combs alkoholische Getränke, die mit Drogen versetzt waren, an Partygäste ausgegeben habe. Er behauptete, über Video- und Audioaufnahmen zu verfügen, die Combs und seine Entourage bei "ernsten illegalen Aktivitäten" zeigen, wie es in einer Klage vor einem Bundesgericht in New York heißt.

Combs' Anwältin Shawn Holley bestritt die Vorwürfe und bezeichnete Jones' Aussagen als "völlig erfunden." Sie erklärte auch, dass sie "überwältigende, unwiderlegbare Beweise" dafür hätten, dass Jones' Behauptungen falsch seien.

25. März: Teams schwer bewaffneter Bundesagenten führten hochkarätige Razzia

4. April: Combs wird in einem Rechtsstreit, der gegen seinen Sohn Christian Combs in Los Angeles angestrengt wurde, zum Beklagten. Die Klage, eingereicht von Grace O’Marcaigh, einer ehemaligen Crew-Mitgliedern auf einem Boot, das von der Combs-Familie gechartert wurde, behauptet, dass Christian Combs sie im Dezember 2022 sexuell belästigt habe, während sie auf dem Boot arbeitete.

Obwohl Diddy nicht in den sexuellen Belästigungsvorwürfen genannt wird, ist er in den Haftungsansprüchen und den Vorwürfen der Beihilfe enthalten.

In Bezug auf die Klage erklärte Dyer, dass sie "fabrizierte Lügen und irrelevante Fakten" enthalte und sie versuchen würden, diese grundlose Klage abzulehnen.

17. Mai: CNN veröffentlicht Hotelaufnahmen aus dem Jahr 2016, die Combs bei der körperlichen Misshandlung von Ventura zeigen. Diese Enthüllung steht im Widerspruch zu Combs' früheren Dementis von Venturas Behauptungen der Misshandlung.

Das Video, aufgenommen im jetzt geschlossenen InterContinental Hotel in Century City, Los Angeles, zeigt Combs, der Ventura den Flur entlang verfolgt, während er in ein Handtuch gewickelt ist. Er packt Ventura am Nacken, zwingt sie auf den Boden und tritt sie, wie das Video zeigt. Das Video enthält auch Bilder von Combs, der Ventura über den Boden schleift und ein Objekt nach ihr wirft.

Ventura entschied sich, nach ihrer Einigung mit Combs nicht zum Video zu kommentieren.

Wigdor, Venturas Anwalt, sagte CNN: "Das emotional belastende Video hat nur dazu beigetragen, das beunruhigende und manipulative Verhalten von Herrn Combs hervorzuheben. Worte reichen nicht aus, um den Mut und die Entschlossenheit zu beschreiben, die es Ms. Ventura gekostet hat, dies zu enthüllen."

19. Mai: Combs entschuldigt sich für die Misshandlung von Ventura in dem kürzlich veröffentlichten CNN-Video. In einem Entschuldungsvideo gibt der Produzent sein "unannehmbares" Verhalten zu und übernimmt die volle Verantwortung für die Handlungen, die in den Überwachungsaufnahmen gezeigt werden.

"Ich schämte mich damals und ich schäme mich jetzt", fügte er hinzu. "Ich habe professionelle Hilfe gesucht. Ich begann, Therapie und Reha zu machen, und ich bat Gott um Barmherzigkeit und Gnade. Ich bin wirklich leid."

Das Entschuldungsvideo wurde seit dem von Combs' Instagram entfernt.

An demselben Tag erklärte Meredith Firetog, Venturas Anwalt, dass Combs' Entschuldigung "mehr über sich selbst als über diejenigen, die er verletzt hat, sagt".

"Als mehrere Frauen ihn beschuldigten, bestritt er alles und suggerierte, dass seine Opfer finanziellen Gewinn suchten. Die Tatsache, dass er sich erst nach dem Widerlegen seiner wiederholten Dementis entschuldigte, zeigt seine Verzweiflung, und niemand wird von seinen unechten Worten beeinflusst werden", fügte Firetog hinzu.

21. Mai: Crystal McKinney, ein ehemaliges Model und MTV-Contest-Gewinnerin, reicht eine Bundesklage ein, in der sie Diddy des Drogengebens und sexuellen Missbrauchs nach einem Männermodenschau-Event in New York City beschuldigt. Sie war damals 22 Jahre alt.

CNN erhielt keine Stellungnahme von Combs' Anwälten in Bezug auf die Klage.

23. Mai: April Lampros, die Diddy im Jahr 1994 während ihres Studiums an der Fashion Institute of Technology in New York kennengelernt hatte, reicht eine Klage beim New Yorker Obersten Gerichtshof gegen Diddy ein. Die Klage beschuldigt Combs sexuellen Missbrauch, Körperverletzung, Misshandlung, fahrlässige Beeinträchtigung der emotionalen Gesundheit und Verstoß gegen das Gesetz zum Schutz von Opfern genderbezogener Gewalt.

Lampros behauptete, dass Combs sie zwischen Mitte der 1990er Jahre und Anfang der 2000er Jahre viermal sexuell missbraucht habe.

CNN erhielt keine Antwort von Combs' Anwälten bezüglich der Klage.

29. Mai: CNN berichtet, dass Bundesermittler darauf vorbereitet sind, Combs' Beschuldiger vor einer Großjury zu präsentieren, nach Angaben von zwei Quellen, die mit der Untersuchung vertraut sind. Dies könnte eine wichtige Eskalation der Regierungsumschau von Combs signalisieren.

Quellen informierten CNN, dass die meisten der Kläger, die gegen Combs geklagt hatten, bereits von Bundesermittlern befragt worden waren. Außerdem boten einige der Kläger Beweise, um den Ermittlern zu helfen.

Ein Vertreter der Homeland Security Investigations weigerte sich, die Existenz einer Großjury zu kommentieren, bestätigte jedoch, dass die Untersuchung noch aktiv war.

10. Juni: Combs gibt seinen symbolischen Schlüssel zur Stadt New York nach einem Brief von Bürgermeister Eric Adams zurück, in dem Adams seine Enttäuschung über das Video zum Ausdruck bringt, das Combs bei der körperlichen Misshandlung von Ventura zeigt.

7. Juni: Das Kuratorium der Howard University widerruft den Ehrengrad, der Combs im Jahr 2014 verliehen wurde, und erklärt, dass er nicht mehr würdig sei, die höchste Ehre der Institution zu tragen. Die Universität gibt auch Combs' 1-Millionen-Dollar-Spende zurück und beendet eine 1-Millionen-Dollar-Spendenverpflichtung mit der Sean Combs Foundation.

3. Juli: Adria English, eine ehemalige Schauspielerin für Erwachsene, beschuldigt Combs in einer Bundesklage des Menschenhandels und sexuellen Missbrauchs. Die Klage behauptet, dass Combs und andere Beteiligte English als "sexuelles Spielzeug für den Genuss und finanziellen Gewinn anderer" während Partys in mehreren der Produzentenheime nutzten.

Die Klage behauptet auch, dass Combs English zwang, an der Prostitution und dem Sexhandel zwischen 2006 und 2009 teilzunehmen.

Unabhängig von der Anzahl der gegen ihn eingereichten Klagen argumentierte Combs' Anwalt Jonathan Davis, dass er nie sexuellen Missbrauch oder Menschenhandel betrieben habe, in Bezug auf die Klage.

11. September: Sängerin Dawn Richard, ein ehemaliges Mitglied von Danity Kane, reicht eine Klage ein, in der sie Combs sexuellen Missbrauch, sexuellen Belästigung und falsche Freiheitsberaubung sowie andere Vorwürfe macht. Sie gibt auch an, Combs' brutale Misshandlung von Ventura miterlebt zu haben, während sie in den 2000er Jahren zusammen waren.

Erica Wolff, Combs' Anwalt, bestritt die Vorwürfe in einer Erklärung gegenüber CNN und behauptete, dass Richard finanzielle Motive habe. "Es ist bedauerlich, dass Ms. Richard ihre 20-jährige Freundschaft in dem Versuch aufgibt, Geld von ihm zu bekommen", hieß es in der Erklärung zum Teil. "Mr. Combs steht fest auf der Wahrheit und freut sich darauf, dies vor Gericht zu beweisen."

16. September: Combs wurde in New York City festgenommen, nachdem eine Grand Jury Anklage wegen Racketeering Conspiracy, Menschenhandel und Transport zur Prostitution erhoben hatte.

Laut seinem Anwalt hatte Combs mehrere Tage vor der Festnahme nach New York gezogen und Verhandlungen über seine Kapitulation waren im Gange.

17. September: Eine umfassende Anklage gegen Combs wurde öffentlich gemacht, die die drei Anklagepunkte gegen ihn enthielt und den Musikmogul beschuldigte, ein "kriminelles Unternehmen" geschaffen zu haben, dessen Mitglieder und Verbündete verschiedene Straftaten begangen haben, darunter Menschenhandel, erzwungene Arbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Justizbehinderung.

Die Staatsanwälte behaupteten, dass Combs über Jahrzehnte hinweg Missbrauch und Zwang gegen Frauen und andere in seinem Umfeld ausgeübt habe, um seine sexuellen Gelüste zu befriedigen, seinen Ruf zu schützen und seine Handlungen zu verschleiern. Neben Vorwürfen körperlicher Gewalt gegen Frauen beschuldigten die Staatsanwälte Combs, ausgedehnte, drogeninduzierte Sex-Shows namens "Freak Offs" zwischen Opfern und Sexarbeitern organisiert zu haben.

Combs bekannte sich wenige Stunden nach der öffentlichen Anklageerhebung vor Gericht nicht schuldig. Er wurde in Gewahrsam genommen und ein Richter entschied, dass er während des Prozesses in Haft bleiben würde, eine Entscheidung, die Combs' Anwälte anfechten wollten.

18. September: Combs wird voraussichtlich im Gericht erscheinen.

CNN's Nicki Brown, John Miller, Eric Levenson, Alli Rosenbloom, Kristina Sgueglia, Lisa Respers France und Sandra Gonzalez haben zu diesem Bericht beigetragen.

