Sean Combs' Mutter drückt ihre tiefe Traurigkeit und Verzweiflung über die Anschuldigungen aus.

Der Künstler und Geschäftsmann ist derzeit in einem Bundesgefängnis inhaftiert und wartet auf seinen Prozess im Southern District of New York. Er wurde des Racketeering Conspiracy, des Menschenhandels und der Förderung der Prostitution angeklagt und hat sich gegen alle Vorwürfe nicht schuldig bekannt.

Combs muss sich zusätzlich mehreren Zivilklagen stellen, die ihm verschiedene sexuell motivierte Fehltritte und illegale Aktivitäten vorwerfen.

Janice Combs, seine Mutter, hat am Sonntag durch ihren Anwalt eine Erklärung abgegeben, die auf Social Media verbreitet wurde.

"Ich spreche heute als Mutter zu Ihnen, die tief betrübt und schmerzerfüllt ist über die Anschuldigungen gegen meinen Sohn Sean Combs", begann ihre Erklärung.

"Es ist herzzerreißend zu sehen, wie mein Sohn nicht nach der Wahrheit, sondern nach einer Geschichte beurteilt wird, die aus Lügen zusammengebastelt wurde", schrieb sie. "Zeuge zu sein, wie mein Sohn vor seiner Unschuldsbeweisung zu sein scheint, ist ein öffentlicher Lynchmord, der zu groß ist, um in Worte zu fassen."

Der Fall hat Aufmerksamkeit auf das Privatleben des Musikmoguls hinter den Kulissen gelenkt. In der Anklage erwähnen Bundesankläger "Freak Offs", Seans Spitzname für ausschweifende Sexshows, bei denen er angeblich Opfer mit Drogen vollgepumpt und zu ausgedehnten sexuellen Handlungen mit männlichen Sexarbeitern gezwungen hat, und zwar seit etwa 2009.

Janice Combs bezog sich auch auf ein Überwachungsvideo, das von CNN erhalten wurde und Sean Combs bei der Gewaltanwendung gegen seine damalige Freundin, die Sängerin Cassie Ventura, in einem Los Angeles Hotel im Jahr 2016 zeigt.

"Mein Sohn war vielleicht nicht entirely truthful about certain things, such as denying he had ever been violent towards an ex-girlfriend, even though the hotel's surveillance footage proved otherwise", schrieb sie in ihrer Erklärung. "Sometimes, the truth and a lie become so intertwined that it becomes terrifying to admit one part of the story, especially when that truth is outside the norm or too complicated to be believed."

Sean Combs hat die Vorwürfe gegen Ventura zunächst bestritten, die in einer Klage enthalten waren, die sie eingereicht hatte, bevor das Video veröffentlicht wurde. Nachdem das Video veröffentlicht wurde, entschuldigte er sich.

"Ich war entsetzt, als ich es tat. Ich bin jetzt entsetzt. Ich bin zur Therapie und Rehabilitation gegangen", sagte Combs in einem Video, das er auf Social Media teilte, ein paar Tage nach der Ausstrahlung. "Ich musste Gott um seine Barmherzigkeit und Gnade bitten. Ich bin so leid. Aber ich bin entschlossen, Tag für Tag ein besserer Mann zu werden. Ich bitte nicht um Vergebung. Ich bin wirklich leid."

Seine Mutter schrieb, dass sie glaubt, dass das Zivilteam ihres Sohnes die Klage seiner Ex-Freundin abschließen wollte, anstatt sie zu bestreiten, was zu einer Kettenreaktion führte, bei der die Bundesregierung diese Entscheidung gegen ihren Sohn auslegte und sie als Schuldeingeständnis interpretierte.

"It's important to recognize that none of us, regardless of our status, are immune to fear or mistakes", schrieb sie. "Being untruthful about one issue does not mean my son is guilty of the heinous accusations and the severe charges leveled against him."

Letzte Woche hat der Houston-based-Anwalt Tony Buzbee zusammen mit der AVA Law Group bekannt gegeben, dass sie von mindestens 120 weiteren Männern und Frauen beauftragt wurden, um Fälle in Zivilgerichten gegen Combs zu verfolgen.

CNN hat Anwälte von Combs um einen Kommentar zu der Erklärung seiner Mutter gebeten.

