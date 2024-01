Scottie Scheffler knallt seinen Driver aus Wut über einen missglückten Abschlag mehrfach in die Tasche - und rettet trotzdem ein außergewöhnliches Par

Doch während einer frustrierenden Eröffnungsrunde am Donnerstag bei der 104. PGA Championship im Southern Hills Country Club kamen Schefflers Emotionen zum Vorschein, als die Runde zu Ende ging.

Am letzten Loch, nach zwei Bogeys in Folge, schlug der 25-Jährige seinen Drive gefährlich nahe an das Wasser auf der rechten Seite des Fairways.

Als er den Ball erreichte, stellte er fest, dass er tatsächlich im Wasser gelandet war, und Scheffler musste einen Strafschlag hinnehmen.

Nachdem er gesehen hatte, wo sein Ball gelandet war, sahen die Fernsehkameras, wie der sonst so besonnene Scheffler seinen Driver wiederholt in sein Bag schlug.

Bemerkenswerterweise gelang es ihm, seinen dritten Schlag bis auf 15 Fuß an die Fahne heranzuführen und den daraus resultierenden Putt zu versenken, um ein Par zu retten und allen zu zeigen, warum er die Nummer 1 der Golfwelt ist.

Er beendete den Spieltag mit einer 71er Runde, sechs Schläge hinter dem Führenden Rory McIlroy.

Scheffler will nach Craig Wood, Ben Hogan, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Tiger Woods und Jordan Spieth erst der siebte Mann in der modernen Ära werden, der die ersten beiden Majors der Saison gewinnt.

Quelle: edition.cnn.com