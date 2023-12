Sturm Zoltan sorgte am Donnerstag in Düsseldorf für umgestürzte Bäume und lose Dachziegel. In Hubbelrath stürzte ein Baum auf der Bergischen Landstraße und eine Person im Auto erlitt leichte Verletzungen, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. In Golzheim fielen etwa 80 Quadratmeter Dachpappe...