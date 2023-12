Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 101

In den ersten 10 Monaten des Jahres 2023 war die Zahl der Schwerverletzten bei Verkehrsunfällen in Rheinland-Pfalz deutlich niedriger als in den Vorjahren. Insgesamt seien zwischen Januar und Oktober 2.263 Menschen schwer verletzt worden, teilte das Statistikamt des Landes Rheinland-Pfalz am...