Schwere Regenfälle, die sich auf dem Weg ins überschwemmungsgeplagte Brasilien befinden, könnten zu weiteren Unruhen führen, von denen bereits fast 2 Millionen Menschen betroffen sind.

Die Zahl der Opfer der Überschwemmungen, die Teile des südbrasilianischen Bundesstaates Rio Grande do Sul verwüstet haben, ist nach Angaben der örtlichen Zivilschutzbehörde auf 113 gestiegen. Die Region wird von anhaltenden Regenfällen heimgesucht, und nun ist auch das Nachbarland Uruguay von den Überschwemmungen betroffen.

Die Behörden raten den Menschen, die vor den Überschwemmungen gerettet werden konnten, nicht in ihre Häuser zurückzukehren.

Zwischen Freitag und Sonntag wird es in den zentralen und östlichen Teilen des Staates heftige Regenfälle geben, wobei für einige Gebiete bis zu 150 mm Regen vorhergesagt werden, so das nationale Meteorologieinstitut INMET.

In der Erklärung des INMET heißt es: "Es ist wichtig zu betonen, dass die vorhergesagten Regenmengen in den bereits betroffenen Gebieten weitere Störungen verursachen können.

Die Überschwemmungen haben sich auf über 1,9 Millionen Menschen in Brasilien ausgewirkt, von denen viele gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen und vorübergehende Unterkünfte zu suchen. Rund 140 Personen werden noch vermisst.

In den sozialen Medien wurde ein Pferd, das in Canoas, Rio Grande do Sul, vom Dach seines Hauses gerettet wurde, "Caramelo" getauft. Am Donnerstag retteten Angehörige des Militärs von Sao Paulo das Tier, das vier Tage lang in den Fluten gefangen war. Caramelo wurde betäubt, bevor er im Rahmen der Rettungsaktion auf ein Boot gebracht wurde.

Agencia Brasil berichtet, dass seit den Überschwemmungen in Rio Grande do Sul mehr als 2.000 Tiere gerettet wurden, darunter Hunde, Katzen, Geflügel und Schweine.

In Uruguay wurden mehr als 1.300 Menschen durch die Überschwemmungen vertrieben, während Tausende weitere ohne Strom sind, wie das nationale Notfallsystem am Donnerstagabend mitteilte, ohne nähere Angaben zu den Opfern zu machen.

Die Strafverfolgungsbehörden sind besorgt, dass Kriminelle die verlassenen Häuser und Geschäfte ausnutzen könnten. Bislang wurden 47 Personen im Zusammenhang mit den Überschwemmungen festgenommen; 41 von ihnen werden verdächtigt, Einrichtungen geplündert zu haben, während sechs Personen sexuellen Missbrauch in Notunterkünften begangen haben sollen, berichtete Agencia Brasil.

Die sintflutartigen Regenfälle stehen im Zusammenhang mit El Niño, einem natürlichen Klimamuster, das für warmes Wasser im Pazifik sorgt und dem Süden Brasiliens häufig heftige Regenfälle beschert. Der Klimawandel, der größtenteils durch die Nutzung fossiler Brennstoffe durch den Menschen verursacht wird, hat die extremen Wetterverhältnisse in der Region ebenfalls verstärkt.

Rio Grande do Sul, der südlichste Bundesstaat Brasiliens und früher eine friedliche landwirtschaftliche Region, hat in den letzten Jahren eine Reihe von extremen Wetterereignissen erlebt.

Die Regierung des Bundesstaates gibt an, dass für den Wiederaufbau nach den Überschwemmungen 19 Milliarden Brasilianische Reais (3,7 Milliarden Dollar) benötigt werden. Jüngste Satellitenbilder aus dem Bundesstaat zeigen Straßen, die sich in Flüsse verwandelt haben, das Fußballfeld eines Stadions, das vollständig überflutet ist, und die Landebahn eines Flughafens, die unter Wasser steht.

Quelle: edition.cnn.com