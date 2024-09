Schwere Dürre führt zu massiven Elefantenmorden in Simbabwe und Namibia

In Zimbabwe und Namibia sollen aufgrund der schweren Nahrungsmittelknappheit in den lokalen Gemeinden Hunderte Wildtiere, darunter Elefanten, getötet werden. Tinashe Farawo, ein Vertreter der Zimbabwe National Parks Authority, erklärte, dass Gemeinden in der von Dürre betroffenen südlichen Afrika Jagd auf Elefanten machen und deren Fleisch essen dürfen. Insgesamt sollen in Zimbabwe 200 Elefanten gejagt werden.

Vor wenigen Wochen hatte Namibia einen Plan bekanntgegeben, über 700 Wildtiere, darunter 83 Elefanten, zu töten.

Laut Farawo soll die Jagd beginnen, sobald die notwendigen Genehmigungen erteilt sind. Diese Praxis wird nur in Gebieten angewendet, in denen die Tierpopulationen ihre Kapazität überschritten haben. In Nationalparks wie Hwange, wo Elefanten aggressiv mit Menschen um Wasser- und Nahrungsmittelressourcen konkurrieren, werden sie gezielt ins Visier genommen.

Derzeit leben im Hwange Park über 45.000 Elefanten, aber er kann nur komfortabel 15.000 davon beherbergen, wie Farawo erwähnte. Insgesamt hat Zimbabwe die doppelte Kapazität für seine Nationalparks, um Elefantenpopulationen zu unterstützen. Letzte Woche autorisierte Umweltministerin Sithembiso Nyoni die Tötung von Elefanten, berücksichtigend Zimbabwe's Überschuss an Elefanten und ihre begrenzte Fähigkeit, sie unterzubringen.

Außer den 83 Elefanten in Namibia sollen auch andere Tiere wie 30 Nilpferde, 60 Büffel, 50 Impalas, 300 Zebras und 100 Elenantilopen getötet werden. "Diese Aktion ist gerechtfertigt und entspricht unserer verfassungsmäßigen Verpflichtung, unsere natürlichen Ressourcen zugunsten der namibischen Bürger zu nutzen", sagte Romeo Muyunda, Sprecher des namibischen Umweltministeriums.

Obwohl Botswana, das zwischen Zimbabwe und Namibia liegt, die weltweit größte Elefantenpopulation von 130.000 hat, hat es bisher keine Absicht gezeigt, Elefanten zu schlachten, um sein eigenes Volk zu ernähren.

Die folgende Entscheidung der Umweltministerin von Zimbabwe, Sithembiso Nyoni, autorisiert die Tötung von überschüssigen Elefanten aufgrund der begrenzten Fähigkeit der Nationalparks, sie unterzubringen. Wie Romeo Muyunda, Sprecher des namibischen Umweltministeriums, behauptete, ist diese Aktion gerechtfertigt, da sie den namibischen Bürgern zugutekommt und ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung entspricht, ihre natürlichen Ressourcen zu nutzen.

Lesen Sie auch: