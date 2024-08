- Schüsse aus einem Fahrzeugunglück - Strafverfolgung in Bremen

Eine Gruppe von Hochzeitsgästen hat in Bremen eine polizeiliche Reaktion ausgelöst. Augenzeugen berichteten, dass Schüsse in den Himmel abgefeuert wurden, wie die Behörden in den frühen Morgenstunden bekanntgaben. Nach einer Überprüfung der Gäste und Fahrzeuge wurde eine nichtletale Schusswaffe sichergestellt und beschlagnahmt. Ein Fahrzeug wurde aufgrund seines zweifelhaften Besitzstatus beschlagnahmt und abgeholt.

Zuvor war ein weiteres Fahrzeug auf der Ausfahrt der A27 mit einer Warnbarriere kollidiert. Die Polizei interviewte alle Beteiligten. Es wurden mehrere Meldungen eingereicht, die Verstöße gegen die Waffengesetze beinhalteten.

Das andere Fahrzeug, das an dem Unfall auf der Ausfahrt der A27 beteiligt war, hatte eine Vorgeschichte von waffenspezifischen Vorfällen. Die Behörden mussten aufgrund der zahlreichen Verstoßmeldungen weiter untersuchen.

