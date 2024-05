Schulbehörde in Virginia erwägt Änderung der Namen von Schulen, die Persönlichkeiten der Konföderierten ehren.

An diesem Donnerstagabend findet in der Peter Muhlenberg Middle School in Woodstock, Virginia, eine Schulvorstandssitzung statt, bei der sowohl Befürworter als auch Gegner der Namensänderung das Wort ergreifen wollen, um sich öffentlich zu äußern.

"Ich möchte nicht, dass meine Kinder über die Konföderation als etwas lernen, auf das sie stolz sein können. Ich möchte, dass sie wissen, dass jedes Kind wichtig ist - sie gehören hierher. Die alten Namen vermitteln diese Botschaft nicht", sagte Sarah Kohrs, Mutter von zwei Schülern des Schulbezirks, gegenüber CNN.

Die Entfernung von Namen zu Ehren konföderierter Persönlichkeiten aus Schulen, Universitäten, Militärbasen und sogar aus den Fenstern der Washington National Cathedral ist seit der Ermordung von George Floyd im Jahr 2020 zu einem Trend geworden.

Im Jahr 2018 beschloss die Schulbehörde von Shenandoah County, die Namen der Stonewall Jackson High School und der Ashby Lee Elementary School zu ändern, die beide nach konföderierten Generälen benannt sind.

Die Entscheidung war Teil einer Resolution, die darauf abzielte, Rassismus abzulehnen und das Engagement für ein einladendes Schulklima zu bekräftigen, wie aus den Unterlagen der Schulbehörde hervorgeht. Die Schulen wurden im folgenden Jahr in Mountain View High School und Honey Run Elementary School umbenannt.

Da die sechs Sitze des Ausschusses nun neu besetzt sind, scheint eine Rücknahme dieser Namensänderungen unmittelbar bevorzustehen.

Potenzielle Auszahlung von 100.000 Dollar

Anwohner, die sich in der Koalition für bessere Schulen organisiert haben, reichten im vergangenen Monat eine Petition beim Schulausschuss ein, in der sie sich für eine Rückkehr zu den ursprünglichen Namen aussprachen. Die Mitglieder des Ausschusses haben seitdem die Möglichkeit der Wiedereinführung der alten Namen erörtert, das öffentliche Feedback berücksichtigt und die Abstimmung für Donnerstag angesetzt.

Während einer Arbeitssitzung am 22. April kritisierten die Mitglieder die Art und Weise, wie die Namen geändert wurden, als unangemessen, übereilt und mit nur minimalen Möglichkeiten für öffentliche Beiträge. Vorstandsmitglied Gloria E. Carlineo erklärte, dass ihre bevorstehende Abstimmung davon abhängen würde, wie die Änderung im Jahr 2020 vonstatten gehen würde, ein Prozess, der angeblich innerhalb weniger Tage stattfand, aufgrund von Covid-19 eingeschränkt worden war und das Vertrauen in den Schulvorstand zerstörte.

CNN kontaktierte die anderen fünf Vorstandsmitglieder vor der Sitzung am Donnerstag, erhielt aber keine Antworten.

Der Schulbezirk hat noch keinen Kostenvoranschlag für die Änderung der Schulnamen erhalten. Für das Jahr 2021 schätzte der Bezirk die Kosten für Anpassungen wie neue Uniformen, die Erneuerung des Turnhallenbelags und Anzeigetafeln auf mehr als 304.000 Dollar - abgesehen von der ursprünglichen Namensänderung, wie Ex-Superintendent Mark Johnston dem Ausschuss berichtete.

Der vorgeschlagene Antrag sieht vor, dass alle Sanierungskosten, sollte der Vorschlag angenommen werden, durch private Spenden finanziert werden. Der SCPS würde die Ausgaben verwalten, wie aus der Tagesordnung hervorgeht.

Anwohner sind gespalten

Befürworter und Gegner haben ihre Standpunkte dargelegt. In einem Brief an den Vorstand Anfang April argumentierte die Coalition for Better Schools: "Wir glauben, dass eine Überprüfung dieser Entscheidung unerlässlich ist, um das Erbe unserer Gemeinde zu ehren und die Wünsche der Mehrheit zu respektieren."

Gegenüber CNN erklärte die Gruppe: "Wir haben Vertrauen in die Fähigkeit unseres derzeitigen Schulausschusses, seinen Wählern Gewicht zu verleihen und die Wünsche der Mehrheit im Bezirk anzuerkennen." Es sei jedoch enttäuschend, dass der vorherige Vorstand die Wünsche der Gemeinschaft übersehen habe.

Wir das Volk" ist für die Verfassung von entscheidender Bedeutung und sollte von der lokalen bis zur nationalen Ebene respektiert werden", sagte die Gruppe.

Kohrs, ein Elternteil, das gegen die Wiedereinführung der mit den Konföderierten verbundenen Namen ist, beschrieb ihre Verärgerung darüber, dass die Befürworter für eine Rücknahme plädieren: "Es ist extrem frustrierend, dass nach vier Jahren ein kleiner Teil der Gemeinde dies einfach nicht hinter sich lassen kann". Sie argumentierte, dass man sich stattdessen darauf konzentrieren sollte, dass die Schüler Zugang zu hochwertiger Ausrüstung und Ressourcen haben, während es an einigen Schulen an grundlegenden Dingen wie funktionierenden Dächern, einem funktionierenden Beschallungssystem für Leichtathletikwettkämpfe und adäquaten Mannschaftsbriefen mit den aktuellen Namen fehlt.

"Wir haben immer noch nicht alle Geräte, die wir nach der Namensänderung im Jahr 2020 erhalten haben. Wir benutzen immer noch alte Hürden, die manchmal den Namen Stonewall tragen", verriet Kohrs.

Quelle: edition.cnn.com