'Schrecklich ... peinlich': Warriors geraten gegen Grizzlies mit 55 Punkten in Rückstand

Mit einer dominanten Leistung in Spiel 5 der Best-of-seven-Serie gewannen die Grizzlies im FedExForum mit 134:95 und führten dabei sogar mit 55 Punkten.

Memphis hatte nie Probleme, die normalerweise starke Offensive der Warriors zu übertreffen, selbst ohne Star-Point Guard Ja Morant, der mit einer in Spiel 3 erlittenen Knochenprellung im rechten Knie für den Rest der Postseason fraglich ist.

Memphis erzielte in der ersten Halbzeit 77 Punkte, so viele wie noch nie in der Geschichte der Franchise in der Postseason. Der 52-Punkte-Vorsprung der Grizzlies nach drei Vierteln stellte den Rekord für den größten Vorsprung in einem Playoff-Spiel der letzten 70 Jahre dar.

Jaren Jackson Jr., Desmond Bane und Tyus Jones erzielten jeweils 21 Punkte, hielten Golden State auf Distanz und erzwangen ein Spiel 6 in San Francisco, in dem die Warriors mit 3:2 in Führung lagen.

Hinterher sagte Jackson Jr., dass das hohe Tempo von Memphis dazu beigetragen habe, dass sie in Führung blieben.

"Wir haben einfach schnell gespielt. Sie wissen ja, wie gerne wir schnell spielen", sagte er den Medien. "Wir wollten diese Energie früh einsetzen. Wir haben einfach den Fuß auf dem Gaspedal gelassen, und jeder hat seinen Beitrag geleistet. Sogar 12 (Morant) da drüben, mit seinem Eis."

Für die Warriors war es ein enttäuschender Abend, an dem es um den Einzug in die Western Conference Finals ging.

Der dreimalige NBA-Champion Klay Thompson nannte es "furchtbar" und "peinlich".

"Vom ersten Tipp an hatten wir keinen guten Spielfluss, sie waren aggressiver als wir", erklärte er. "Wir hatten alle die Einstellung, dass wir es heute Abend zu Ende bringen würden, aber manchmal ist Basketball keine exakte Wissenschaft."

Draymond Green hingegen nahm die Niederlage gelassener hin: "Wenn man mit 55 Punkten zurückliegt, oder mit 5 Punkten zurückliegt, wenn man mit 50 Punkten verliert, wenn man mit 5 Punkten verliert, dann hat man verloren. Es ist ein Spiel in der Verlustspalte der Serie. Wir werden nicht zu viel daraus machen."

Er fügte hinzu: "Man will es natürlich runterspülen, aber man muss auch daraus lernen. Es ist nicht so, dass man diese Mannschaft in zwei Monaten wiedersieht. Man sieht diese Mannschaft in zwei Tagen wieder. Also lernt man daraus, nimmt die notwendigen Anpassungen vor und spült sie dann herunter. Was man runterspült, ist das Endergebnis. Dann macht man weiter."

Die beiden Teams treffen am Freitag in einem möglicherweise entscheidenden Spiel 6 aufeinander.

Whoop That Trick

In dieser Serie zwischen den Warriors und den Grizzlies hat es sicherlich keine Liebe gegeben.

Angefangen beim Rauswurf von Green in Spiel 1 über den Rauswurf von Dillon Brooks in Spiel 2 bis hin zu Morants Knieverletzung und der Aussage, dass Golden State's Jordan Poole "den Code gebrochen" habe.

Doch am Mittwochabend, inmitten eines gewaltigen Ergebnisses, war endlich Platz für ein wenig Heiterkeit.

Vor Spiel 5 sagte Steph Curry, der Spielplan der Warriors laute "Whoop That Trick".

Dies war eine Anspielung auf den Song des in Memphis geborenen Rappers Al Kapone, der im Film "Hustle & Flow" von Terrence Howard gespielt wurde. In den letzten Jahren ist es zu einer Hymne der Grizzlies in den späten Spielmomenten geworden.

Und im vierten Viertel von Spiel 5, als Memphis eine uneinholbare Führung innehatte, kam Kapone auf das Parkett des FedExForum, um das Lied zur Freude des Publikums zu singen.

Während Jackson Jr. und Morant an der Seitenlinie von Memphis tanzten und die Fans der Grizzlies unisono ihre Handtücher schwenkten, tat dies auch die Bank der Warriors.

Curry wurde lachend gesehen, während Green sein eigenes Handtuch unisono über seinem Kopf schwenkte.

"Sie werden diesen Trick nicht alleine durchziehen", sagte Green. "Wir werden diesen Trick zusammen machen, wenn wir diesen Trick machen wollen.

"Eine Sache, die ich nicht respektiere, sind Leute, die es nur bringen, wenn sie gewinnen, die die Menge umarmen, wenn man gewinnt. Wir nennen das Frontrunner. Wir sind keine Spitzenreiter, weißt du? Uns wurde in den Arsch getreten. Das ist schon in Ordnung. Das kommt vor. Aber man ist kein Frontrunner.

"Wenn man es ausspuckt, muss man bereit sein, es anzunehmen und sich nicht davor zu verstecken, sich nicht davor zu ducken, sondern es anzunehmen. Ich habe die Zuschauer heute Abend sehr geschätzt, die Energie, die sie in das Spiel eingebracht haben. Wenn sie diesen Trick durchziehen wollen, werden wir sie wieder durchziehen."

Die Bucks gehen in Boston mit 3:2 in Führung und zeigen damit ihre Meisterschaftstauglichkeit

Die Milwaukee Bucks haben am Mittwochabend gezeigt, warum sie Titelverteidiger in der NBA sind: Sie haben sich in Spiel 5 knapp mit 110:107 gegen die Boston Celtics durchgesetzt und dabei Nervenstärke und Cleverness bewiesen.

Die Bucks holten einen 14-Punkte-Rückstand aus dem vierten Viertel auf, um in den letzten Minuten in Führung zu gehen. Es bedurfte einiger magischer Momente in der Defensive von Star-Guard Jrue Holiday, um den Sieg einzufahren und eine 3:2-Führung in der Best-of-seven-Halbfinalserie der Eastern Conference zu übernehmen.

Nachdem sie wenige Sekunden vor Schluss erstmals seit dem zweiten Viertel wieder in Führung gegangen waren, blockte Holiday zunächst Marcus Smart von hinten und sorgte so für einen Turnover, der seinem Team den Ballbesitz sicherte. Als die Zeit ablief, stahl er Smart erneut den Ball, um das Ergebnis zu besiegeln und sicherzustellen, dass die Bucks die Serie in Spiel 6 am Freitag in Milwaukee abschließen können.

Der zweimalige MVP Giannis Antetokounmpo erzielte 40 Punkte und 11 Rebounds, während Holiday 24 Punkte, acht Rebounds und acht Assists zum Sieg beisteuerte.

