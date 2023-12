Schock-Niederlage gegen West Ham: Arsenals Titelhoffnungen in der Premier League sind dahin

Tomáš Souček brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung, bevor der ehemalige Verteidiger Konstantinos Mavropanos den Sieg von West Ham in der zweiten Halbzeit mit einem Kopfballtor nach einer Ecke besiegelte.

Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können, doch David Raya parierte in der Nachspielzeit einen Elfmeter von Said Benrahma.

Wie schon so oft in dieser Saison sorgte der VAR auch diesmal für Gesprächsstoff.

Nach der Überprüfung der Vorgeschichte von Součeks Führungstreffer wurde festgestellt, dass es keine schlüssigen Beweise gab, um das Tor nicht zu geben, obwohl Arsenal behauptete, der Ball sei aus dem Spiel gewesen, als Jarrod Bowen den Ball für seinen Teamkollegen zurücklegte.

Arsenals Trainer Mikel Arteta reagierte auf die Entscheidung weitaus besonnener als bei einem ähnlichen Vorfall in dieser Saison, der zu einem Tor für Newcastle führte.

"Ich habe es nicht gesehen, das Einzige, was sie sagen, ist, dass die Bilder, die sie haben, nicht schlüssig sind", sagte er gegenüber Reportern (Arsenal).

"Es ist nur schade, dass es mit der Technologie, die wir haben, nicht so klar ist, dass wir sagen können, ja, es war drin oder draußen. Es ist erledigt, es ist weg, wir können nichts mehr daran ändern.

Viel mehr Sorgen bereitet Arteta, wie verschwenderisch seine Mannschaft gegen West Ham agierte.

Arsenal dominierte den größten Teil des Spiels, hatte 74 % Ballbesitz und 30 Torschüsse im Vergleich zu sechs von West Ham, wobei die zwei Tore der Hammers aus nur drei Schüssen auf das Tor resultierten.

Insgesamt hatte Arsenal 77 Ballkontakte im Strafraum von West Ham, laut Opta die meisten in einem Premier-League-Spiel für eine Mannschaft, die kein Tor erzielte.

"Das ist Fußball", sagte Arteta. "Wenn man sich anschaut, was wir in diesem Spiel geleistet haben, wie viel wir in diesem Spiel generiert haben, dann ist das Ergebnis sehr enttäuschend, aber sie waren in beiden Bereichen besser als wir.

"Im Fußball muss man das besser machen, wenn man gewinnen will, und heute haben wir deswegen nicht gewonnen, und ansonsten hat die Mannschaft es weiter versucht und wieder eine unglaubliche Einstellung gehabt.

"Wenn wir bei 30 Schüssen keine Tore schießen, müssen wir 50 oder 60 machen, um zu versuchen, ein Tor zu erzielen, das ist das Einzige. Ich kann mir kein Spiel vorstellen, in dem man mehr Dominanz, mehr Berührungen im Strafraum, weniger Situationen des Gegners gegen eine wirklich gute West Ham Mannschaft hat, aber heute hat es nicht gereicht, um das Spiel zu gewinnen."

Arsenals Nachlässigkeit vor dem Tor unterstreicht wohl einmal mehr die Notwendigkeit eines gnadenlosen Stürmers, aber Arteta sagte, er sei mit dem ihm zur Verfügung stehenden Kader zufrieden.

"Was wir haben, sind die Spieler, die wir haben, es sind die Spieler, die ich am meisten liebe", sagte Arteta. "Was wir tun müssen, ist zu versuchen, bessere Situationen zu schaffen, mehr zu trainieren, ihnen Selbstvertrauen zu geben und das war's, denn sie haben es geschafft."

Die Niederlage von Arsenal war eine gute Nachricht für Liverpool, das weiterhin an der Tabellenspitze der Premier League steht, sowie für Aston Villa und Manchester City in der Verfolgergruppe.

David Moyes leistet als Trainer von West Ham weiterhin hervorragende Arbeit. Die Hammers sind auf den sechsten Tabellenplatz geklettert und haben nur noch vier Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze, während sie gleichzeitig an der Europa League teilnehmen.

In der anderen Premier League-Partie am Donnerstag zeigte Brighton & Hove Albion eine beeindruckende Leistung und schlug Tottenham Hotspur in einem spannenden Spiel mit 4:2.

