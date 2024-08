Länderspiel-Turnier - Schnelle Wiederholung des Pokal-Treffens zwischen Cottbus und Babelsberg

In der zweiten Runde des Brandenburgischen Fußballpokals steht ein Revanche-Spiel des letzten Jahres auf dem Programm. Am 7. September trifft der Drittligist Energie Cottbus auf den Regionalligisten Babelsberg 03, wie das Los entschied. Im Mai 2021 trafen diese beiden Vereine im Finale der Vorsaison aufeinander. Damals siegte Energie Cottbus im eigenen Leag Energie Stadion mit 3:1 und sicherte sich den Doppel-Erfolg sowie den Aufstieg in die dritte Liga.

