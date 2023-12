Schneesturm soll die US-Ebene verwüsten und Reiseverzögerungen verursachen

Für mehr als 725.000 Menschen in Nebraska, South Dakota und Teilen von Colorado gilt seit Montagmorgen eine Schneesturmwarnung, da starke Schneefälle, starke Winde und eisige Bedingungen erwartet werden.

"Ein bedeutender Wintersturm wird an Weihnachten Teile der Central Plains mit Schneestürmen und gefährlichen Reisebedingungen überziehen. In den östlichen Dakotas und im nördlichen Minnesota werden tückische Eisansammlungen erwartet", so der Nationale Wetterdienst in einem Update am frühen Montagmorgen.

In Omaha, Nebraska, machten sich Straßenarbeiter und Schneepflüge schon früh auf den Weg, um sich auf den bevorstehenden Wintersturm vorzubereiten. Für Teile des Nordostens und des Zentrums von Nebraska gilt eine Schneesturmwarnung mit erwarteten Schnee- und Eisansammlungen von 5 bis 11 Zoll sowie Winden von bis zu 45 mph, so der Wetterdienst.

"Ab 3:30 Uhr am Weihnachtsmorgen werden alle Mitarbeiter der Straßenmeisterei im Einsatz sein, um zu pflügen und bei Bedarf Salz zu streuen. Auftragnehmer stehen auf Abruf bereit", so die Stadt Omaha in einem Facebook-Post.

Der Ingenieur Todd Pfitzer von Douglas County in Omaha sagte der CNN-Tochtergesellschaft KETV, dass eine Flotte von 40 Schneepflügen um 6 Uhr morgens auf die Straßen ging. "Denn wenn man das nicht ist und der Schnee vor einem auftaucht, kann das ein echtes Problem werden.

Der Wetterdienst gab auch eine Schneesturmwarnung für Teile des östlichen Zentrums und des Südostens von South Dakota heraus, wo bis zu 11 Zoll Schnee erwartet werden und das Reisen "sehr schwierig bis unmöglich sein könnte".

Für Gebiete im östlichen Zentrum und Nordosten von Colorado sowie im Nordwesten von Kansas gilt bis Mittwochmorgen ebenfalls eine Schneesturmwarnung .

Der Wetterdienst warnte die Menschen in den Gebieten, für die eine Schneesturmwarnung gilt, davor, zu reisen, aber wenn sie reisen müssen, sollten sie Überlebensausrüstung mitbringen und in ihren Fahrzeugen bleiben, falls sie festsitzen.

"Aufgrund der anhaltenden starken Schneefälle und des starken Windes verschlechtern sich die Fahrbedingungen im gesamten Bundesstaat Nebraska rapide, insbesondere in Zentral- und Nordnebraska. Reisenden wird dringend empfohlen, sich vor der Fahrt auf https://511.nebraska.gov zu informieren", teilte das Verkehrsministerium des Bundesstaates Nebraska am Montagmorgen mit. Die Nebraska State Patrol rät von Reisen ab.

Die South Dakota Highway Patrol hat bereits auf mehrere Unfälle in Watertown reagiert, die auf vereiste Straßen zurückzuführen waren, und warnte die Autofahrer, dass sich die eisbedeckten Straßenverhältnisse und der starke Wind im Laufe des Tages verschlechtern und das Fahren gefährlich machen werden.

Der Wintersturm wird wahrscheinlich auch den Flugverkehr in der Region beeinträchtigen. Flughäfen wie der Eppley Airfield in Omaha und der Sioux Falls Regional Airport in South Dakota raten Reisenden, den Status ihrer Flüge zu überprüfen und sich bei den Fluggesellschaften über Verspätungen und Annullierungen zu informieren.

