Schiedsrichter verraten, warum Novak Djokovic die Australian Open verpassen musste

In einer schriftlichen Erklärung erklärten die Richter, es sei nicht unvernünftig, dass Einwanderungsminister Alex Hawke Djokovic auswies, weil er befürchtete, der ungeimpfte serbische Star könne eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Ordnung darstellen.

In dem Urteil heißt es, der Minister könne daraus schließen, dass Djokovics Anwesenheit Anti-Vax-Proteste anregen könnte, was die Verbreitung von Covid-19 begünstigen könnte.

Die Entscheidung des Ministers bezog sich auch auf den möglichen Einfluss des Stars auf Menschen, die sich nicht sicher sind, ob sie sich impfen lassen sollen.

"Der mögliche Einfluss auf die zweite Gruppe ergibt sich aus dem gesunden Menschenverstand und der menschlichen Erfahrung: Ein weltbekannter Tennisstar kann Menschen jeden Alters, ob jung oder alt, aber vielleicht besonders die jungen und beeinflussbaren, dazu bringen, ihm nachzueifern. Das ist keine Phantasie, dafür braucht es keine Beweise", heißt es in dem Urteil.

Die Erklärung beendet eine der umstrittensten Episoden in der Geschichte der Australian Open.

Der Weltranglistenerste musste das Land am Vorabend des Turniers verlassen, nachdem das Gericht die Entscheidung des Einwanderungsministers, sein Visum zu annullieren, nicht beanstandet hatte.

Es war bereits das zweite Mal, dass Djokovics Visum annulliert wurde. Das erste Mal geschah dies in den Stunden nach seiner Ankunft in Australien am 5. Januar, als Beamte der Australian Border Force (ABF) seine angebliche Ausnahme von den Vorschriften ablehnten, wonach alle Neuankömmlinge vollständig geimpft sein müssen.

Djokovic gab an, dass er aufgrund einer früheren Covid-Infektion von der Impfpflicht befreit sei, doch nach den Bundesvorschriften ist dies nicht ausreichend, und er wurde in einer Einwanderungseinrichtung festgehalten.

Die Angelegenheit ging vor Gericht, und ein Einzelrichter entschied, dass die Entscheidung "unangemessen" war, weil ihm nicht genügend Zeit gegeben wurde, seine Anwälte zu konsultieren. Djokovic wurde aus der Haft entlassen und nahm sein Training im Melbourne Park wieder auf, in der Hoffnung, seinen 21. Grand-Slam-Titel zu gewinnen.

Grand-Slam-Titel zu erringen. Tage später intervenierte die Regierung jedoch und annullierte sein Visum erneut mit der Begründung, der nicht geimpfte Spieler stelle eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Ordnung dar. Die Angelegenheit wurde an ein höheres Gericht verwiesen und die drei Richter traten am vergangenen Sonntag zusammen.

Djokovics Rechtsbeistand argumentierte nicht mit der Begründetheit der Entscheidung des Ministers, sondern lediglich mit einem Zuständigkeitsfehler im Rahmen des Migrationsgesetzes des Landes.

Am Sonntag entschieden die Richter, dass kein Fehler vorlag, und Djokovic willigte ein, das Land zu verlassen.

In einer Erklärung sagte der Spieler, er sei "enttäuscht" über die Entscheidung, respektiere aber die Entscheidung des Gerichts. In der Nacht verließ er Melbourne in Richtung Serbien, wo er wie ein Held empfangen wurde.

Die serbische Premierministerin Ana Brnabic bezeichnete die Behandlung des Stars durch Australien als "skandalös". Brnabic sagte am Mittwoch gegenüber CNN, sie wisse nicht, warum Djokovic nicht geimpft worden sei, glaube aber nicht, dass er ein Anti-Vaxxer sei.

"Er unterstützt die Impfung derjenigen, die geimpft werden wollen. Ich empfinde ihn also nicht als Impfgegner", sagte sie.

In einer Erklärung kurz nach dem Urteil vom Sonntag machte Djokovics Familie die Politik für die Entscheidung verantwortlich.

"Es geht hier nicht nur um den Sport und die Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier der Saison, das seit einem Jahrzehnt von Novak dominiert wird, sondern auch um politische Interessen, die Vorrang vor dem Sport haben", hieß es in der Erklärung.

Nach australischem Recht kann Djokovic für drei Jahre aus dem Land verbannt werden, obwohl Innenministerin Karen Andrews eine Ausnahme nicht ausgeschlossen hat. "Jeder Antrag wird auf seine Begründetheit hin geprüft", sagte sie Anfang der Woche.

Am Dienstag brachte Tennis Australia sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass der Visastreit die Spielerinnen beim Turnier gestört hat.

"Wir bedauern zutiefst die Auswirkungen, die dies auf alle Spieler hatte", hieß es in der Erklärung. "Es gibt immer Lektionen zu lernen, und wir werden alle Aspekte unserer Vorbereitung und Durchführung überprüfen, um unsere Planung zu informieren - wie wir es jedes Jahr tun. Dieser Prozess beginnt immer, wenn die Australian-Open-Champions ihre Trophäen in die Höhe gestreckt haben".

Der Grand Slam endet am 31. Januar.

Quelle: edition.cnn.com