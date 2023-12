Schach-Großmeister Hans Niemann wird bei Betrugsvorwürfen nicht klein beigeben

Am Dienstag behauptete eine Untersuchung der beliebten Online-Plattform Chess.com, dass Niemann in mehr als 100 Online-Partien "wahrscheinlich geschummelt" habe, eine Woche nachdem Weltmeister Magnus Carlsen den Amerikaner ausdrücklich beschuldigte, in Partien am Brett zu schummeln.

Der 19-jährige Niemann hat erst zweimal in seiner Schachkarriere zugegeben, im Alter von 12 und 16 Jahren betrogen zu haben, und sagte am Mittwoch, sein "Schach spricht für sich selbst", nachdem er Christopher Yoo in der ersten Runde der US-Meisterschaft in St. Louis besiegt hatte.

"Dieses Spiel ist eine Botschaft an alle", sagte Niemann nach seinem Sieg. "Die ganze Sache begann damit, dass ich sagte, dass Schach für sich selbst spricht, und ich denke, diese Partie sprach für sich selbst und zeigte den Schachspieler, der ich bin.

"Es hat auch gezeigt, dass ich nicht aufgeben werde und mein bestes Schach spielen werde, egal wie groß der Druck ist, unter dem ich stehe."

Nachdem er nur eine Antwort gegeben hatte, beendete Niemann sein Interview nach der Partie mit den Worten: "Es war eine so schöne Partie, dass ich sie nicht einmal zu beschreiben brauche."

Als nächstes trifft er in der zweiten Runde der US-Meisterschaft, die bis zum 20. Oktober läuft, auf Jeffery Xiong.

Laut dem Bericht von Chess.com hat Niemann dem Schachchef der Website im Jahr 2020 privat gestanden, dass er betrogen hat, was dazu führte, dass er vorübergehend von der Plattform verbannt wurde.

In dem Bericht heißt es, dass Chess.com Niemanns Konto im September geschlossen hat, da er in der Vergangenheit bereits Betrug zugegeben hat, Verdächtigungen über sein jüngstes Spiel geäußert hat und Bedenken über den steilen, inkonsistenten Aufstieg in seinem Rang hat.

"Während wir nicht daran zweifeln, dass Hans ein talentierter Spieler ist, stellen wir fest, dass seine Ergebnisse statistisch außergewöhnlich sind", heißt es in dem Bericht.

CNN hat Niemann bereits zu den Vorwürfen in dem Bericht befragt.

Carlsen erhob erstmals explizite Anschuldigungen gegen Niemann, nachdem es zu zwei Zwischenfällen zwischen den beiden gekommen war - der erste, als Carlsen sich nach einer Niederlage gegen Niemann vom Sinquefield Cup im letzten Monat zurückzog, und der zweite, als er ihre Partie beim Julius Baer Generation Cup nach nur einem Zug aufgab.

Der Norweger sagte, er glaube, dass sein Rivale "mehr - und in letzter Zeit mehr - gemogelt hat, als er öffentlich zugegeben hat" und dass "sein Fortschritt am Brett ungewöhnlich war".

"Während unserer Partie beim Sinquefield Cup hatte ich den Eindruck, dass er in kritischen Stellungen nicht angespannt war oder sich sogar voll auf die Partie konzentrierte, während er mich als Schwarzer auf eine Art und Weise überspielte, wie es meiner Meinung nach nur eine Handvoll Spieler schafft", fügte Carlsen hinzu.

Die FIDE, der Weltverband des Sports, erklärte, dass sie nach Carlsens Vorwürfen eine Untersuchung einleiten werde.

