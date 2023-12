Saudi-Arabien sagt, dass es LGBTQ-Besucher willkommen heißt

Auf der Website der saudischen Tourismusbehörde (STA) wurde offenbar die Rubrik "Fragen und Antworten" aktualisiert, um darauf hinzuweisen, dass schwule Besucher im Königreich willkommen sind.

"Jeder ist in Saudi-Arabien willkommen, und die Besucher werden nicht aufgefordert, persönliche Daten preiszugeben", heißt es in der Antwort auf die Frage auf der FAQ-Seite der Website: "Sind LGBT-Besucher in Saudi-Arabien willkommen?"

Es ist nicht bekannt, wann genau die Website aktualisiert wurde. Ein Sprecher der STA sagte, dass die Richtlinie bereits vorher in Kraft war, aber eine archivierte Version der Website vom 14. März 2023 und davor enthielt die Frage und die Antwort nicht auf der Seite.

Gleichgeschlechtliche sexuelle Aktivitäten sind laut Human Rights Watch in Saudi-Arabien strafbar.

Nach Angaben des Human Dignity Trust, der sich für die Rechte von LGBT-Personen auf der ganzen Welt einsetzt, können Trans-Personen in Saudi-Arabien ebenfalls strafrechtlich verfolgt werden, wobei es "erhebliche Beweise für die Durchsetzung des Gesetzes" und "ständige Berichte über Diskriminierung und Gewalt" gegen LGBTQ-Personen gibt.

LGBTQ+-Reisende sind ein lukrativer Markt, so Darren Burn, CEO von Out Of Office, einem Luxusreiseplanungsdienst für die Community, und von Travel Gay, der weltweit größten LGBTQ+-Reiseplattform.

"Untersuchungen zeigen, dass sie an einem Reiseziel mehr Geld ausgeben als heterosexuelle Paare und dazu neigen, öfter im Jahr zu reisen", erklärte er gegenüber CNN.

"Es ist eine sehr interessante und lukrative Bevölkerungsgruppe, und die Länder investieren viel Geld, um sie anzuziehen.

Ob sich LGBTQ-Reisende bei Reisen nach Saudi-Arabien wohlfühlen werden, ist jedoch eine andere Frage. Burn sagte, dass Reiseziele wie die Malediven und Dubai, wo Homosexualität ein Straftatbestand ist, sehr beliebt sind, aber ohne weitere Zusicherungen der Behörden könnte Saudi-Arabien ein schwierigeres Pflaster sein.

"Sie ist ziemlich vage und bietet nicht die Sicherheit, die ich bräuchte, um unsere Kunden sicher in das Land zu schicken, aber alles, was auf der Website über LGBT-Reisende steht, ist ein guter Ausgangspunkt", sagte er.

"Ich kann mich an kein anderes Fremdenverkehrsamt im Nahen Osten erinnern, das sie auch nur erwähnt hat, außer Katar im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft, und selbst das war nur vage und sagte, dass jeder willkommen sei.

"Ich mache mir aber Sorgen, wie die Realität vor Ort aussieht. Heißt das, dass ein gleichgeschlechtliches Paar ohne Probleme in einem Hotel einchecken und ein Doppelbett bekommen kann? Meine Vermutung ist, dass das nicht die Realität ist.

Ein schwuler Reisender, der Saudi-Arabien im Oktober 2022 - also noch vor der Aktualisierung der Website - auf einer Dienstreise besuchte, sagte CNN, er habe sich während seines Aufenthalts "wie in einem Schrank" gefühlt.

Der britische Reisende - der nicht namentlich genannt werden wollte - verbrachte einige Zeit in AlUla, einem der auf den Tourismus ausgerichteten Ziele Saudi-Arabiens.

"Für eine Woche oder so war es in Ordnung, aber danach wurde mir plötzlich klar, dass ich wieder ein Leben im Verborgenen führe und nicht mein wahres Ich bin. Ich hatte mehr Angst vor dem, was passieren könnte - vor dem Unbekannten - als vor dem, was wirklich passiert war", sagte er.

"Ich bekam eine E-Mail [von dem Unternehmen, für das ich arbeitete], in der stand, was ich tun sollte. Im Grunde wurde mir gesagt, ich solle alles, was auch nur im Entferntesten mit LGBTQI zu tun hat, von meinem Telefon löschen - alle Fotos, Apps, Zeitungen und Zeitschriften. Mein ägyptischer Freund schlug vor, ich solle mir einfach ein neues, sauberes Handy zulegen.

"Ich erzählte engen Kollegen davon, aber ich sprach [im Allgemeinen] nicht darüber, dass ich schwul bin, oder über meine früheren Erfahrungen. Ich behielt es für mich und merkte plötzlich, dass ich nicht in der Lage war, über das zu sprechen, worüber ich normalerweise sprechen würde, und das ist nicht die Art, wie ich leben möchte. In der Praxis waren alle sehr entspannt, aber Gesetz ist Gesetz".

Er fügte jedoch hinzu, dass eine "Offenbarung" seiner Reise darin bestand, "wie freundlich und aufgeschlossen die saudische Bevölkerung war.

"Sie sind wirklich offen für Veränderungen, aber sie sind in ihrem Leben nicht wirklich mit der westlichen Welt in Kontakt gekommen. Wenn man nicht mit Menschen [aus anderen Kulturen] zusammentrifft und über die Unterschiede spricht, kann man nicht von ihnen lernen.

"Ich habe festgestellt, dass das, was das Gesetz und die Behörden sagen, sich sehr davon unterscheidet, wie die Einheimischen mit einem umgehen.

"Wenn man dorthin reist und offen schwul ist, wäre ich ziemlich besorgt - ich würde mich nicht wohl fühlen, wenn ich mit einem Partner dorthin reisen würde - aber es ist ein Land, das sich sehr schnell verändert.

Nach Dubai und Katar

Saudi-Arabien konzentriert sich auf den Ausbau seines Tourismussektors, spricht Archäologie-Fans an, wie z. B. in AlUla, wo Ruinen seit fast 2.000 Jahren unberührt sind, und schafft ganze neue Städte, um Besucher anzulocken.

Richard Quest von CNN, der das Land im September 2022 besuchte, schrieb dazu: "Ich habe schon viele Länder gesehen, die sich verändert haben, aber ich glaube nicht, dass ich jemals so etwas wie den Wandel in Saudi-Arabien gesehen habe. Der Wandel in Saudi-Arabien ist gewollt, tiefgreifend und dramatisch. Er wies jedoch auch auf die "Widersprüche" hin: Nach seinem Besuch wurden an einem einzigen Tag 81 Menschen hingerichtet.

Die Menschenrechtsforscherin Nora Noralla erklärte gegenüber CNN, das Königreich folge Katar und Dubai in ihrem Bemühen, LGBTQ+-Reisende anzuziehen. Sie warnte jedoch, dass dies möglicherweise nicht im Sinne der Reisenden ist.

"In Dubai gibt es viele schwule Influencer, und solange man den Kontext der Region, in der man sich befindet, versteht und die traditionelle Kultur respektiert und seine Schwulheit nicht in irgendeiner Weise zeigt, ist alles in Ordnung", sagte sie.

"Das setzt voraus, dass man cis-passing ist. Wenn du auftauchst und nicht-binär bist, oder männlich mit Make-up oder offensichtlich trans, und in die Region kommst, wird dir der Eintritt verweigert. Ich würde nicht sagen, dass LGBT-Menschen willkommen sind - sie sagen, dass gleichgeschlechtliche Paare willkommen sind, und das ist etwas ganz anderes."

Sie warnte auch davor, dass das, was für "reiche Touristen" gilt, für andere nicht gilt. "Queere Einwohner wissen, welche Grenzen sie überschreiten können, und das hängt ganz von ihrem wirtschaftlichen und sozialen Hintergrund ab", sagte sie. "Sie sind sich der Risiken dieser Art von Aktivitäten bewusst und wissen, wie man sie auf diskrete Weise durchführen kann. Dies [die neue Maßnahme] ist im Grunde für westliche Touristen gedacht.

"Sie versuchen, das Modell von Dubai zu kopieren, um etwas von ihrem Geld zu bekommen. Der Wettbewerb [um Geld] ist groß. Wenn du ein gleichgeschlechtlicher, schwuler Westler bist, bist du willkommen. Wenn du transsexuell und cis-passing bist, bist du willkommen. Aber alles, was im Entferntesten dein Schwulsein zeigt, ist nicht willkommen. Und ich denke, wenn jemand eine Grenze überschreitet, werden sie auf jeden Fall schnell handeln.

Trotz seiner Skepsis ist Darren Burn der Meinung, dass Saudi-Arabien ein schwulenfreundliches Reiseziel sein könnte.

"Wir würden ein Gespräch mit dem Fremdenverkehrsamt und der Regierung begrüßen, um einen Weg zu finden, wie LGBTQ+-Reisende wirklich sicher reisen können, und um zu sehen, wie sie Geld in die Förderung von LGBT-Gemeinschaften stecken und Änderungen an den LGBT-Rechten vor Ort vornehmen, um Saudi-Arabien zu einem authentischen Reiseziel zu machen, das attraktiv ist.

"Wir alle wissen, dass der Grund, warum Reiseziele jetzt Touristen willkommen heißen, der ist, dass sie denken, dass das ihre zukünftige Einkommensquelle ist, aber das ist gut, denn es könnte Änderungen im Gleichstellungsgesetz vorantreiben, wenn es gut für das Geschäft ist."

Er fügte hinzu, dass Reisen das Bewusstsein auf beiden Seiten erweitern kann.

"Ohne Reisen und Touristen, die zu den Reisezielen kommen, würden sich die Ansichten nie ändern - solange sie dies sicher tun können, können LGBTQ+-Reisende Barrieren abbauen", sagte er.

"Reiseziele ändern sich - aber ich glaube nicht, dass wir in nächster Zeit Kunden dorthin schicken werden, bis wir die Zusicherung erhalten, dass sie sicher und willkommen sind und einchecken können.

Ein STA-Sprecher sagte in einer Erklärung: "Jeder ist willkommen, Saudi-Arabien zu besuchen, vorausgesetzt, er beachtet und respektiert unsere Kultur, Traditionen und Gesetze, so wie man es in jedem anderen Land der Welt tun würde.

"Wie andere Regierungen auch, stellen wir unseren Besuchern keine persönlichen Fragen und respektieren das Recht auf Privatsphäre.

