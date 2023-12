Gunther Emmerlich - Sänger und Moderator ist gestorben

Sänger und Moderator Gunther Emmerlich ist im Alter von 79 Jahren gestorben.Dies wird vom MDR gemeldet. Nach MDR-Informationen starb der Opernsänger und Entertainer „unbedingt“. Am Sonntag trat er bei einem Weihnachtskonzert im sächsischen Losnitz auf, eine Woche nachdem er aus Kulanz als Überraschungsgast das Weihnachtskonzert in Ronneburg besucht hatte. Außerdem war er kürzlich zu Gast in der MDR-Sendung „Riverboat“.

Gunther Emmerich aus Eisenberg in Thüringen studierte von 1967 bis 1972 Operngesang an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Zu diesem Zeitpunkt trat er bereits als Sänger im DDR-Fernsehen auf. Später trat er der Dresdner Semperoper bei und war als Fernsehmoderator erfolgreich. Der in Dresden lebende Emmerich wurde unter anderem mit dem Bambi und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Quelle: www.stern.de