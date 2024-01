San Francisco war zu teuer, also zogen sie nach Spanien und kauften ein schönes Haus für 50.000 Dollar. So haben sie es gemacht

Stattdessen begannen sie, sich in der Ferne umzusehen - und kauften schließlich ein wunderschönes 120 Jahre altes, dreistöckiges Haus im ländlichen Spanien für weniger als 50.000 Dollar.

Sowohl Flores als auch Leitz arbeiteten in den USA im Bildungswesen, bevor sie in den Ruhestand gingen - Leitz war Geschichtslehrer an einer High School, Flores war Verwaltungsbeamter an der UCLA.

Sie sagten, dass ihnen der Lebensstil in San Francisco gefiel, aber sie erkannten, dass es unerschwinglich wäre, mit einer Rente, die weit unter ihrem Gehalt lag, in einer gemieteten Immobilie zu leben.

"Europa war für uns eine offensichtliche Wahl", sagte Leitz. "Ich bin zum Teil deutsch und zum Teil irisch, es gab also europäische Wurzeln in der Familie. John ist zum Teil Mexikaner, was die Verbindung zu Spanien herstellt, und er spricht auch fließend Spanisch.

"In Europa kommt man dem kalifornischen Lebensstil am nächsten, wenn man in Spanien lebt, also fiel uns die Entscheidung leicht."

Den richtigen Ort finden

Leitz und Flores sind nicht allein. In den letzten Jahren sind immer mehr Amerikaner aus beruflichen Gründen oder als Ruheständler nach Europa gezogen, wobei sich Spanien laut einem Bericht der Migrationsberatungsfirma Global Citizen Solutions als Top-Ziel erwiesen hat.

Ein Teil der Anziehungskraft ist wahrscheinlich auf das ganzjährig milde Klima und den entspannten Lebensstil Spaniens zurückzuführen, gepaart mit relativ preiswerten Lebensmitteln, einschließlich hochwertiger Lebensmittel und Weine.

Auch die Visa- und Aufenthaltsbestimmungen wurden in den letzten Jahren stark vereinfacht. Spanien möchte ausländische Staatsangehörige zum Leben und Arbeiten anlocken, um dem großen Entvölkerungsproblem, insbesondere in ländlichen Gebieten, entgegenzuwirken, und heißt digitale Nomaden ebenso willkommen wie wohlhabende Privatpersonen, Rentner und Ferienhausbesitzer.

Den richtigen Ort zu finden und in ein anderes Land umzuziehen, war für Flores und Leitz keineswegs einfach.

"Wir waren uns bewusst, dass der Umzug nicht ohne Hindernisse ablaufen würde", sagt Leitz. "Ich hatte noch nie ein derartiges Vorhaben in Angriff genommen, aber John hatte viele Jahre, bevor ich ihn kennenlernte, etwas Ähnliches in Phoenix gemacht und hatte daher mehr Ideen als ich."

Zwangsläufig musste das Paar bei seinem Umzug zahlreiche Herausforderungen meistern. Der Kauf und Verkauf von Immobilien ist in Europa ganz anders als in den USA. Der gesamte Prozess ist viel förmlicher, mit Notaren, Grundbuchämtern und Beamten wie vereidigten Übersetzern.

Dazu kommen noch Sprachbarrieren und Kulturschocks. Als Rentner mussten sich Flores und Leitz keine Gedanken über Schulen und Ausbildung machen - ein wichtiger Aspekt für angehende Auswanderer, die mit Kindern nach Europa ziehen.

Siestas und verschlafene Sonntage

Da beide im Lehrerberuf tätig waren, hatten sie viel Urlaub und nutzten diesen, um Spanien und Europa im Hinblick auf ihren Umzug zu erkunden.

Spanien ist ein riesiges Land mit vielen verschiedenen Regionen, von den schneebedeckten Bergen im Norden bis hin zu den Stränden und Inseln im Mittelmeer. Es gibt ländliche Täler, kleine, romantische Dörfer und große Städte wie Madrid, Barcelona, Sevilla und Malaga.

Flores und Leitz haben sich Zeit genommen und sind mehrere Jahre lang überall hin gereist, um die kulturellen Unterschiede wie die langen Siestas, die zahlreichen Feiertage und die Tatsache, dass die Geschäfte sonntags nicht geöffnet sind, zu erfassen.

Nachdem sie sich für Spanien entschieden hatten und der Ruhestand noch eine Weile auf sich warten ließ, begannen sie mit den Vorbereitungen, indem sie die Landessprache auffrischten - eine Sprache, mit der sie durch ihr Leben in Kalifornien bereits vertraut waren.

"Mein Spanisch zu perfektionieren ist jetzt meine Priorität, nachdem alles andere geklärt ist", sagt Leitz. "Es ist einfach so wichtig für den Alltag, sich mit den Arbeitern und den Einheimischen verständigen zu können."

Als es um die Wohnungssuche ging, war ihre erste Station Valencia, eine wunderschöne Stadt und Hafenstadt am Mittelmeer im Südosten Spaniens.

Valencia - berühmt für Orangen, das Nationalgericht Paella, Architektur, Keramik und Kultur - wurde für drei Jahre ihr Zuhause, während sie in Mietwohnungen lebten.

Fixer-upper

Die Stadt lag jedoch außerhalb ihrer Preisvorstellungen, als es darum ging, ein Haus für ihre Rente zu kaufen. Außerdem suchten sie etwas Ländlicheres - am liebsten ein renovierungsbedürftiges Haus, das sie nach ihren Vorstellungen umgestalten konnten.

"Unsere Hobbys sind Geschichte und Kunst, und wir wollten einen Ort, an dem beides vorhanden ist, ebenso wie die Natur und die Wälder", sagt Flores. "Ein weiteres Kriterium waren die öffentlichen Verkehrsmittel und gute Zug- oder Busverbindungen in andere Teile Spaniens.

Bei der Erkundung der ländlichen Dörfer in der Umgebung von Valencia entschieden sie sich schließlich für eine historische Kleinstadt namens Xativa, die über eine beeindruckende Burg und einen Wachturm sowie über Museen, Kunstgalerien, Bars und Restaurants verfügt.

Entscheidend ist auch, dass es eine schnelle Zugverbindung nach Valencia und darüber hinaus gibt.

Das Ehepaar sagt, dass es vor allem die engen Gassen mit den vielen älteren, renovierungsbedürftigen Häusern reizten, von denen einige ziemlich heruntergekommen und andere in gutem Zustand sind.

Sie waren auch von den freundlichen Bewohnern überzeugt - sowohl von den Einheimischen als auch von anderen Auswanderern, die sich dort bereits glücklich niedergelassen hatten. Sie sagten, dass sie ein Gefühl der Gemeinschaft verspürten, das sehr ansprechend war.

Nachdem sie sich für einen Ort zum Leben entschieden hatten, mussten sie nun eine geeignete - und bezahlbare - Immobilie finden.

Anstatt zu einem Makler zu gehen, wandten sie sich an Idealista, eine der beliebtesten Websites für den Verkauf von Immobilien in Spanien, und fanden fast sofort ein Objekt, das ihnen gefiel.

Händeschütteln und Hürden

Es handelte sich um ein dreistöckiges Steinhaus, das groß genug für ihre Bedürfnisse war und zu einem vernünftigen Preis angeboten wurde. Sie sagten, sie seien überrascht gewesen, wie niedrig die Preise im Vergleich zu Valencia und anderen Orten in Spanien waren, die sie sich angesehen hatten - und natürlich im Vergleich zu den USA.

Es bestand aus mehreren kleinen Zimmern im Erdgeschoss, nur einem Badezimmer und zwei Schlafzimmern. Sie konnten das Potenzial erkennen.

Der nächste Schritt waren Inspektionen, um zu bestätigen, dass das Haus bautechnisch solide und wetterfest war.

Dann ging es um die rechtlichen Aspekte des Kaufs, die durch das Alter des Gebäudes - etwa 120 Jahre - etwas erschwert wurden. Wie es im ländlichen Spanien oft der Fall ist, waren im Laufe der Jahre viele Unterlagen verloren gegangen. In früheren Zeiten wurden Grundstücke häufig per Handschlag übergeben.

Schließlich handelten sie mit dem Verkäufer einen Preis von 45.000 Euro (etwa 48.000 Dollar) einschließlich Steuern aus. Es gelang ihnen, eine Hypothek zu erhalten, so dass die Bank einen Teil des Papierkrams erledigte.

Nachdem sie den Kauf abgeschlossen hatten, begannen sie zu planen. Sie beschlossen, die Innenwände im Erdgeschoss herauszureißen, um einen großen, hellen Raum zu schaffen. Im Obergeschoss sollten ein weiteres Schlafzimmer und ein Bad entstehen. Außerdem wollten sie eine Klimaanlage installieren, was angesichts der großen Sommerhitze in Südspanien eine Notwendigkeit war.

Nachdem sie einen ortsansässigen Architekten und Bauunternehmer gefunden hatten, der bereit war, die Arbeiten für 40.000 Euro (etwa 44.000 Dollar) zu übernehmen, begannen die Arbeiten im Erdgeschoss.

"Hier stießen wir auf die meisten Probleme", sagt Flores.

"Es gab vier kleine Zimmer und der Raum fühlte sich ziemlich beengt an. Außerdem war die Decke recht niedrig, also ließen wir den Architekten nachsehen, ob es darüber massive Balken gab. Es gab welche, und keiner von ihnen erwies sich als morsch. Trotzdem sprühten die Arbeiter alles mit einer speziellen Lösung ein, um zu verhindern, dass der Holzwurm in die Balken eindringt.

"Nachdem die Zwischenwände entfernt worden waren, erhielten wir einen großen, luftigen und sonnigen Raum, und die Decke wurde um drei Meter angehoben. Das hat den ganzen Unterschied ausgemacht."

Außerdem entfernte das Paar das eine Schlafzimmer im Erdgeschoss und erweiterte das Hauptschlafzimmer im zweiten Stock um einen begehbaren Kleiderschrank, ein Gästezimmer und ein weiteres Bad mit Wanne und Dusche.

Dann kam der letzte Schliff. Es gab keinen Garten, aber eine überdachte, geflieste Terrasse.

"Wir haben überlegt, die Terrasse zum Himmel hin zu öffnen", sagt Leitz. "Aber man muss auf die Einheimischen hören, die sich auskennen. Sie rieten uns dringend, die Terrasse geschlossen zu halten, da es manchmal starke Regenfälle gibt und das Haus überflutet werden könnte. Deshalb ist sie jetzt mit einem transparenten Dach bedeckt, das viel Sonnenschein zulässt."

Das ruhige Leben

Sie verfügen nicht nur über einen Innenhof, sondern auch über eine Terrasse mit vielen Topfpflanzen. Um ihren künstlerischen Interessen nachzugehen, haben sie auf dem Dachboden ein Atelier eingerichtet. Leitz sagt, dass er gerne malt, während Flores bunte Keramiken herstellt. Ihre Werke sind im ganzen Haus ausgestellt.

Die Einrichtung besteht aus einer Mischung aus aus den USA verschifften Gegenständen und lokalen Anschaffungen.

"Einiges haben wir aus Kalifornien mitgebracht, darunter einen Perserteppich, der schon lange in der Familie war, anderes haben wir bei Ikea gekauft, aber unser bester Fund war ein Möbelgeschäft, das sich auf Nachlassverkäufe spezialisiert hat", erzählt Leitz begeistert. "Dort haben wir die schönsten antiken spanischen Landhausmöbel gekauft.

Die Renovierung des Hauses dauerte etwa sechs Monate, doch dann folgte die lange Zeit, die für die Baugenehmigung durch die örtlichen Behörden benötigt wurde.

Nachdem der Architekt Pläne, Anträge und andere Unterlagen eingereicht hatte, wurde das Paar bald mit dem Begriff "mañana" vertraut - ein Wort, das wörtlich "morgen" bedeutet, in Spanien aber eigentlich jede beliebige Zeitspanne bezeichnen kann.

"Der schwierigste Teil war das lange Warten auf die Genehmigung und die Bürokratie", sagt Flores. "Aber die Bauarbeiten als solche dauerten nur etwa sechs Monate und verliefen ohne größere Probleme, abgesehen davon, dass wir den besten Platz für die Klimageräte finden mussten."

Nachdem die Arbeiten im Sommer 2022 abgeschlossen waren, konnten sie einziehen und sagen, dass sie nun voll in die Gemeinschaft integriert sind.

Sie haben viele Freunde gefunden, darunter Einheimische und andere Ausländer, und sie sagen, dass sie es toll finden, wie sich alle auf der Straße grüßen.

"Sogar unsere Katze, die mit uns aus Kalifornien kam, ist glücklich", sagt Flores.

Sie haben sich auch an das Leben in einer kleinen, verschlafenen Stadt gewöhnt, in der zwischen 14.00 und 17.00 Uhr alles geschlossen ist.

"Je älter wir werden", sagt Leitz, "desto besser gefällt uns das ruhige Leben. Wir brauchen keine Nachtclubs und Bars, obwohl wir manchmal Konzerte und Theater vermissen. Aber Valencia ist ja auch nicht weit weg."

Quelle: edition.cnn.com