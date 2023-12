Samoanischer Rugbyspieler Kelly Meafua stirbt nach Sturz von französischer Brücke

Der französische Rugbyverein US Montauban bestätigte, dass der 32-jährige Außenstürmer den Sturz in den Fluss Tarn in den frühen Morgenstunden des Samstags nicht überlebt hat, obwohl ein Mannschaftskamerad versucht hatte, ihn zu retten.

In einer Erklärung auf seiner Website drückte der Verein seinen Schmerz und Schock über Meafuas plötzlichen Tod aus, wenige Stunden nach dem 48:40-Sieg seiner Mannschaft gegen Narbonne in der zweithöchsten Spielklasse des Landes.

Nach Angaben des Vereins versuchte Meafuas Teamkollege aus Montauban, ihn wiederzubeleben und zu retten, musste aber selbst von der Feuerwehr gerettet werden. Er wurde mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert und am nächsten Tag wieder entlassen.

"Der gesamte Verein USM Sapiac ist schockiert über diese Tragödie, und alle Gedanken sind bei seiner Frau, seinen Kindern, seinen Mannschaftskameraden und ganz allgemein bei allen Fans des Vereins", heißt es in der Erklärung weiter.

In der aus dem Französischen übersetzten Mitteilung wurde Meafua auch als ein von allen geschätzter Spieler gewürdigt, dessen Fröhlichkeit kommunikativ und strahlend war".

"Heute haben wir einen Spieler, einen Freund, einen Bruder verloren", heißt es weiter über den ehemaligen samoanischen Sevens-Star.

Jean-Baptiste Fourcade, ein Sprecher von US Montauban, erklärte am Montag gegenüber CNN, dass die Staatsanwaltschaft von Montauban eine Untersuchung zu Meafuas Tod eingeleitet habe und fügte hinzu, dass die Beamten den Tod als "Tragödie" und nicht als "schlechtes Ende einer Party" betrachten.

Nach Angaben des Guardian zog Meafu als Teenager nach Neuseeland. Er spielte in der U21-Mannschaft von Otahuhu und bei den Auckland Sevens, bevor er nach Sydney zog und für West Harbour und die Greater Sydney Rams spielte.

Nach seinem Umzug nach Frankreich im Jahr 2015 spielte Meafu laut dem Guardian für die französischen Zweitligisten Béziers und Narbonne.

