Sacheen Littlefeather, indianische Aktivistin und Schauspielerin, gestorben mit 75 Jahren

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences gab ihren Tod am Montag in einem Beitrag auf Twitter bekannt.

In dem Tweet, der von einem Bild der Apachen- und Yaqui-Schauspielerin begleitet wurde, hieß es: "Sacheen Littlefeather, indianische Bürgerrechtsaktivistin, die 1973 Marlon Brandos Oscar für den besten Schauspieler ablehnte, stirbt im Alter von 75 Jahren".

Obwohl die Todesursache nicht sofort bekannt gegeben wurde, teilte Littlefeather im Januar letzten Jahres in einem Facebook-Post mit, dass sie an metastasiertem Brustkrebs erkrankt war.

Littlefeather schrieb Geschichte, als sie 1973 bei der Oscar-Verleihung im Namen von "Der Pate"-Star Brando auf die Bühne trat, der die Preisverleihung aus Protest gegen die Darstellung der amerikanischen Ureinwohner auf der Leinwand boykottierte. Brando reagierte damit auch auf die Reaktion der Bundespolizei auf die Besetzung der Stadt Wounded Knee in Süddakota durch Mitglieder des American Indian Movement.

Ihre kurze Rede, für die sie ein Kleid aus Hirschleder und Mokassins trug, wurde mit einer Mischung aus Buhrufen und Applaus bedacht. Dies kostete die angehende Schauspielerin, die unter anderem in den Filmen "Winterhawk", "Shoot the Sun Down" und "The Trial of Billy Jack" zu sehen war, ihre Karriere, da sie bald auf der schwarzen Liste der Filmindustrie stand und von der Unterhaltungswelt gemieden wurde.

Im August entschuldigte sich die Academy offiziell bei Littlefeather für die Misshandlung, die sie während ihrer Rede und in den Jahren danach erfahren hatte.

In einem Schreiben des ehemaligen Akademie-Präsidenten David Rubin an Littlefeather hieß es, der Missbrauch, den sie erlitten habe, sei "ungerechtfertigt und ungerechtfertigt" gewesen.

Er fügte hinzu: "Die emotionale Belastung, die Sie durchlebt haben, und die Kosten für Ihre eigene Karriere in unserer Branche sind irreparabel. Der Mut, den Sie bewiesen haben, wurde viel zu lange nicht gewürdigt. Dafür möchten wir uns zutiefst entschuldigen und Ihnen unsere aufrichtige Bewunderung aussprechen."

Littlefeather bezeichnete die Entschuldigung als einen "wahr gewordenen Traum": "Wir Inder sind ein sehr geduldiges Volk - es sind erst 50 Jahre vergangen!

"Wir müssen in dieser Sache immer unseren Sinn für Humor bewahren. Das ist unsere Art zu überleben", fügte sie hinzu.

Letzten Monat veranstaltete die Academy in ihrem Filmmuseum in Los Angeles eine Veranstaltung, bei der Littlefeather neben anderen indigenen Künstlern als Hauptredner auftrat.

Scottie Andrew von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com