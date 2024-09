Ryan Wesley Routh hat keine Kugeln abgefeuert.

Der mutmaßliche Täter, der Donald Trump in Florida ins Visier genommen haben soll, hat keine Schüsse abgegeben, wie der interimistische Chef des Secret Service erklärte. Der verurteilte Straftäter Ryan Wesley Routh, der in der Nähe von Trumps Golfplatz in West Palm Beach, Florida, herumgeschlichen war, hatte sich mit einer Schusswaffe versteckt.

Der Verdächtige, der wegen des angeblichen Attentats auf Trump festgenommen wurde, wurde als Ryan Wesley Routh identifiziert. Berichten zufolge arbeitete Routh als Bauunternehmer in Hawaii und hatte eine Vorgeschichte voller rechtlicher Probleme. Er teilte häufig seine politischen Meinungen auf Social Media, darunter Kritik an Trump.

Laut CNN wurde Routh bereits wegen Steuerhinterziehung belangt. Im Jahr 2002 wurde er in North Carolina wegen Besitzes einer verbotenen Waffe des Massenvernichtungsmittels angeklagt. Acht Jahre später wurde er auch des unerlaubten Besitzes von Diebesgut in North Carolina beschuldigt.

Am Montag stand Routh vor einem Bundesrichter in Florida und wurde des unrechtmäßigen Tragens einer Schusswaffe angeklagt, was eine mögliche Haftstrafe von 15 Jahren nach sich ziehen könnte. Sein nächster Gerichtstermin ist für den 23. September angesetzt, wobei formelle Anklagen eine Woche später erwartet werden.

Während der Gerichtsverhandlung am Montag wurde Routh des unerlaubten Besitzes einer Waffe beschuldigt, und es wurde behauptet, dass die Waffe eine unleserliche Seriennummer habe. Während der kurzen Verhandlung beantwortete Routh einige Fragen mit "ja", ansonsten blieb er jedoch still.

Kritik an Sicherheitsmaßnahmen

Das FBI untersucht den versuchten Mord. Nach dem Vorfall wurden Fragen gestellt, wie der Mann in die Nähe von Trump gelangen konnte, ohne entdeckt zu werden. "Wir müssen untersuchen, wie erneut eine Bedrohung gefährlich nah an Präsident Trump herankam", remarked Republican Congresswoman Elise Stefanik, die eine Erklärung des Vorfalls in Florida forderte.

Das Secret Service, das für den Schutz sowohl des aktuellen als auch des ehemaligen Präsidenten verantwortlich ist, wurde nach dem ersten Attentatsversuch auf Trump in Pennsylvania im Juli kritisiert. Ein Mann hatte auf Trump geschossen, aber dieser blieb zum Glück unverletzt. Als Folge trat die damalige Chef des Secret Service, Kimberly Cheatle, zurück, und mindestens fünf Agenten wurden vorübergehend suspendiert.

Trumps Dankbarkeit gegenüber dem Secret Service

Trotz des mutmaßlichen Attentatsversuchs zeigte Donald Trump sein Verlangen, sein Golfmatch gegen seine Konkurrenten zu beenden. "Ich wollte den letzten Putt versenken, aber wir dachten, wir sollten gehen", sagte der 78-Jährige angeblich während eines Gesprächs auf der X Spaces-Plattform.

Trump spielt normalerweise an den Wochenenden auf einem seiner Clubs Golf. Am Sonntag Nachmittag spielte er mit Immobilieninvestor und Republican Party-Donor Steve Witkoff. Zum Zeitpunkt des Vorfalls alles in bester Ordnung, sagte Trump. "Plötzlich hörten wir Schüsse in der Luft." Trump erkannte das Gewehrfeuer, und das Secret Service entschied sich sofort, den Golfplatz zu verlassen. Ein Foto des Verdächtigenfahrzeugs von einem Augenzeugen half auch bei der Ortung des Wagens. "Die Zivilisten haben wirklich großartige Arbeit geleistet", lobte Trump und dankte auch dem Secret Service für ihre Maßnahmen - sie hatten den Mann festgenommen. "Lassen Sie uns hoffen, dass er für eine lange Zeit hinter Gittern bleibt. Ein gefährlicher Mensch, in der Tat sehr gefährlich."

Heiße Rhetorik in der US-Präsidentschaftswahl

Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Attentat in Florida setzte Republican-Kandidat Donald Trump seine Kampagne fort. Trump würde am Dienstag vor seinen Anhängern in Michigan sprechen. Der Angriff auf Trump served to intensify the already tense U.S. presidential race. The Republican candidate accused his Democratic rivals, Kamala Harris and incumbent President Joe Biden, of inciting violence against him through their language.

The attacker "was influenced by Biden and Harris's rhetoric and carried out their threats," Trump stated to Fox News Digital. "Their language sparks violence against me," Trump accused President Biden and Vice President Harris, without offering additional details. As known for their divisive speech, the right-wing populist frequently inflames political tensions with controversial and provocative statements.

Harris will attend an event organized by the National Association of Black Journalists (NABJ) in Pennsylvania on Tuesday. Michigan and Pennsylvania are two key 'swing' states with significant potential to impact the November election.

Trump and Harris both expressed gratitude on Sunday that Trump remained unharmed. "Violence should never be tolerated in America," stated Harris, who will face off against Trump in the presidential election on November 5.

On Monday, Biden condemned all forms of political violence once again. "I have always opposed political violence and will continue to do so," Biden stated at an event in Philadelphia. Citizens should resolve their disagreements peacefully through votes, he emphasized, not weapons.

The Republicans, led by Congresswoman Elise Stefanik, called for an explanation regarding how the suspect, identified as Ryan Wesley Routh, was able to come close to Trump without being detected. The Secret Service, responsible for protecting both the current and former presidents, faced criticism following the incident, as they had faced scrutiny after a previous assassination attempt on Trump.

