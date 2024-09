Ryan Rouths Unterstützung der Ukraine dient Moskau als Propaganda-Triumph und stellt eine komplexe Herausforderung für Kiew dar.

Aktuell, in einem scheinbar entscheidenden Moment des Konflikts, wird Rouths laute Unterstützung für Kiew von russischen Propaganda-Medien nach seiner Festnahme am Sonntag als Beweis für eine angebliche Attentatsversuch auf einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten genutzt.

In den frühen Phasen der russischen Großinvasion der Ukraine im Jahr 2022 waren Individuen wie Routh in der Ukraine leicht zu finden. Grenzübergänge und Bahnhöfe zogen oft abgerissen aussehende Auslandsdeutsche mit zweifelhaften Militärvergangenheiten an, die den Eindruck erwecken wollten, sie spielten eine wichtige Rolle in der realen und schmerzhaften Auseinandersetzung der Ukraine. Mit der Zeit lösten sich die Spinner auf, und die Fähigkeiten zahlreicher westlicher Freiwilliger wurden überprüft oder als irrelevant erachtet, aufgrund der Überprüfung ihrer angeblichen Kampferfahrung. Die Frontlinie der Ukraine, die seit den 1940er Jahren einige der brutalsten Kämpfe in Europa gesehen hat, war nie ein geeigneter Ort für abenteuerlustige Amateure.

Trotz allem hielt Routh an seiner Verbindung zur ukrainischen Auseinandersetzung mit Russland fest, zeigte seine Unterstützung durch zahlreiche X-Posts in diesem Jahr und erklärte sogar seine Bereitschaft, im Kampf zu sterben. Er protestierte in Kiew nach der russischen Invasion und versuchte sogar, sich zu verpflichten, wurde aber als 56-Jähriger ohne militärische Erfahrung abgelehnt. Er versuchte auch, Ausländer zu rekrutieren, um in den Kampf zu ziehen, aber es scheint, dass seine Bemühungen erfolglos waren. Ein Interview mit der New York Times enthüllte sogar seine Pläne, gefälschte Pässe für afghanische Veteranen zu beschaffen, um von Pakistan oder Iran nach Ukraine zu reisen und bei der Abwehr des russischen Angriffs zu helfen. Laut Oleksandr Shaguri, einem Offizier des Foreigners Coordination Department des Land Forces Command, waren Rouths Angebote, eine große internationale Armee zusammenzustellen, um für die Ukraine zu kämpfen, unrealistisch. Shaguri sagte CNN, dass Rouths Ideen "wahnhaft" seien. Es war üblich, dass ukrainische Militärbeamte ähnliche Meinungen am Montag äußerten.

Kiew hat jedoch andere Sorgen als Erklärungen für die Veröffentlichung von "Ukraine's Unwinnable War: The Fatal Flaw of Democracy, World Abandonment and the Global Citizen – Taiwan, Afghanistan, North Korea and the end of Humanity" - Rouths Titel für sein selbstverlegtes Buch, das seine Ideen nicht besonders ernst nimmt.

Moskaus produktive Echo-Kammern haben bereits damit begonnen, eine Geschichte zu spinnen, die besagt, dass die US-Unterstützung für die Ukraine auf irgendeine Art extrem ist. Als er nach dem Attentatsversuch gefragt wurde, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov laut Reuters: "Das ist nicht unsere Aufgabe, das sollten die US-Geheimdienste überlegen. Schließlich hat das Spielen mit dem Feuer seine Konsequenzen."

RT.com, ein englischsprachiger Nachrichtenaussendung des Kreml, betonte Rouths Interesse an der Ukraine und sagte, dass "die republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene vorschlug, dass, wenn Rouths Identität bestätigt wird, es eine 'Besessenheit von dem Ukraine-Krieg anzeigt, der von den USA finanziert wird.'"

In den kommenden Wochen sollten wir keine neuen oder intelligenten Argumente zum Ukraine-Konflikt erwarten, sondern eine stetige Flut neuer Stimmen und vertrauter, die die Unmöglichkeit des Sieges im Ukraine-Konflikt predigen, die Notwendigkeit, Putin eine Verhandlungslösung zu ermöglichen (selbst wenn es bedeutet, dass er die besetzten ukrainischen Gebiete behält), und Bedenken regarding Extremismus innerhalb der pro-ukrainischen Bewegung.

Das hilft den Ukrainern nicht, die tatsächlich kämpfen, um ihre Häuser und Familien zu schützen. Im Gegenteil, es stellt eine große Herausforderung für den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky dar, der einen Siegplan für die Biden-Regierung präsentieren möchte. Die Unterstützung für die Ukraine, längere Reichweiten von US-lieferten Raketen gegen Ziele tiefer im russischen Territorium einzusetzen, hatte stetig zugenommen. Es sah so aus, als würde Präsident Joe Biden - wenn auch sehr spät - als Reaktion auf den Druck der Verbündeten zustimmen.

Aber jetzt könnten Zelenskys Presseauftritte durch Fragen über Routh gestört werden, trotz der Bedeutungslosigkeit seines angeblichen Attentatsversuchs auf einem Golfplatz in Florida. Das wird die Paranoia der US-Isolationisten stärken, die glauben, dass ausländische Aktionen, die scheinbar den globalen Interessen der USA dienen, zu Gewalt zu Hause führen können.

Rouths politische Überzeugungen und Weltanschauung waren alles andere als kohärent, wenn nicht sogar wahnhaft. Aber in der Echo-Kammer der bedeutungslosen Tiraden, die man auf Social Media findet, tragen sie zu einer Geschichte bei, die für diejenigen, die danach suchen, nahelegt, dass die Unterstützung für die Ukraine Chaos in Amerika bringt. Dieses Argument besagt, dass Amerika blindlings von Putins Konflikt fernbleiben sollte.

Keines davon hat etwas mit der brutalen Realität zu tun, die die Ukrainer jede Nacht erleben, wie zum Beispiel das Aufwachen durch russische Raketen oder den Verlust von Lieben auf den brutalen Frontlinien.

Die Unterstützung Washingtons für Kiew ist von Bedeutung, wenn sie in die Sache eintritt, aber tragischerweise zerbrechlich, wenn sie den launischen Launen der US-Politik und dem wackeligen Griff der Republikanischen Partei an die Außenpolitik ausgesetzt ist. Das unerwartete Auftauchen eines Extremisten wie Routh ist ein lauter, verwirrender Joker in einer Zeit, in der ruhige und ausgewogene Stimmen für die Ukraine am meisten gebraucht werden.

