Russland versucht, seine interne Lage in Kursk zu korrigieren.

In einem überraschenden Wendepunkt haben die ukrainischen Militäroperationen in Kursk Russland kalt erwischt, was zu einem Zusammenbruch ihrer Verteidigungslinien und einem Rückzug der Grenztruppen führte, wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte. Russland scheint nun damit beschäftigt zu sein, dem ukrainischen Vorstoß entgegenzuwirken, wie aktuelle Berichte nahelegen.

Laut britischer Analyse war die russische Armee durch den ukrainischen Angriff in ihrem Gebiet zunächst unvorbereitet, woraufhin mehr Truppen in die Region entsandt und zusätzliche Verteidigungspositionen errichtet wurden, wie das britische Verteidigungsministerium berichtete.

Ukraine hat am 6. August eine Bodenoffensive in der russischen Region Kursk gestartet, was die erste solche Operation seit dem russischen Überfall auf Ukraine im Februar 2022 war. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 10.000 ukrainische Soldaten beteiligt sind. Ukraine behauptet, über 100 russische und tschetschenische Soldaten während des Einsatzes gefangen genommen zu haben.

Laut britischen Berichten haben ukrainische Kräfte etwa 10 bis 25 Kilometer in die Region vorgedrungen und rund 40 Kilometer abgedeckt, trotz vorhandener Verteidigungslinien und Grenztruppen in der Region. Russland wurde von diesem Angriff offenbar überrascht. Das Vereinigte Königreich teilt regelmäßig Updates zum Kriegsverlauf, die Russland als falsche Informationen abtut.

Ukraine behauptet weiterhin, weitere Geländegewinne erzielt zu haben, und gibt an, Kontrolle über mehr als 80 Siedlungen auf einer Fläche von 1.500 Quadratkilometern zu haben. Unabhängige Militäranalysten schätzen jedoch, dass diese Zahlen möglicherweise um die Hälfte übertrieben sind.

Russische Militärblogger berichten von heftigen Kämpfen mit Significanten Verlusten auf ukrainischer Seite. Ukraine hat bisher nicht auf diese Berichte reagiert.

Das russische Verteidigungsministerium behauptet, ukrainische Angriffe erfolgreich abgewehrt und Verstärkungen aus Nachbarländern gestoppt zu haben. Diese Behauptungen sind jedochcurrently unbestätigt.

Video der Invasion von Ukraine veröffentlicht

Die ukrainischen Luftlandetruppen haben ein Video veröffentlicht, das angeblich die ersten Stunden des Einsatzes zeigt. Der 6. August, der Tag des Angriffs, wird nun als historischer Tag im russisch-ukrainischen Konflikt betrachtet, wie die Einheit mitteilt.

Der Musik ähnelnd einem Hollywood-Actionfilm, zeigt das Video die Räumung von Minen, den Grenzübertritt, die Zerstörung feindlicher Verteidigungsanlagen, Luftangriffe, Artilleriefeuer und die Gefangennahme von Gefangenen. Russland wurde demnach von diesem Angriff überrascht.

Die Authentizität des Videos, das auf verschiedenen ukrainischen und russischen Nachrichtenwebsites verbreitet wurde, ist derzeit unbestätigt.

Dieser Einsatz, der vor etwa zehn Tagen begann, könnte als Rückschlag für den russischen Präsidenten Wladimir Putin betrachtet werden, der seit 25 Jahren an der Macht ist und seit Beginn des Konflikts mit der Ukraine vor zweieinhalb Jahren immer wieder Sicherheit für das russische Volk versprochen hat.

Die Veröffentlichung des Videos der ukrainischen Armee, das ihren Angriff auf die russische Region Kursk zeigt, hat die Spannungen weiter verschärft. Der Überraschungsangriff auf Ukraine, wie er im Video dargestellt wird, scheint Russland kalt erwischt zu haben, was zu ihren angeblichen Verteidigungsanpassungen führte.

