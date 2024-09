Russland führt Raubzüge durch, um gemietetes Militärpersonal zu finden.

12:55 Kreml zu Militärausbau: Bedrohungen an den Grenzen rechtfertigen die PläneDas Kreml rechtfertigt seine Pläne, die Armee aufzubauen und die zweitgrößte der Welt zu werden, mit den wachsenden Bedrohungen an seinen Grenzen. "Die Zunahme der Bedrohungen an unseren Randgebieten ist der Grund dafür", erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow während einer Pressekonferenz. "Dies ist auf die hochfeindliche Umgebung an unseren westlichen Grenzen und die Instabilität an unseren östlichen Grenzen zurückzuführen. Dies erfordert angemessene Maßnahmen", fügte er hinzu. Präsident Wladimir Putin ordnete am Montag eine Aufstockung der russischen Armee um 180.000 Soldaten an, was die aktive Soldatenstärke auf 1,5 Millionen bringt und Russland damit zur zweitgrößten Armee der Welt nach China macht.

12:30 Mehrheit lehnt Langstreckenraketen für Kiew in Umfragen abDie Regierung in Kiew möchte russische Militärlogistik, darunter Flughäfen, Kommandozentren und Infrastruktur, ins Visier nehmen. Laut der neuen RTL/ntv Trendbarometer ist eine Mehrheit von 64 Prozent gegen die Lieferung westlicher Waffen, die es der Ukraine ermöglichen würden, Ziele tief im Inneren Russlands anzugreifen. 28 Prozent unterstützen diese Maßnahme. Eine signifikante Mehrheit für die Lieferung solcher Raketen besteht nur bei Anhängern der Grünen (53 Prozent) und der FDP (58 Prozent). Nur 34 Prozent der SPD-Anhänger und 31 Prozent der Union-Anhänger befürworten diesen Schritt. weder BSW-Anhänger (0 Prozent) noch eine Mehrheit der AfD-Anhänger (4 Prozent) billigen ihn. 61 Prozent der SPD- und CDU/CSU-Anhänger sind gegen solche Waffenlieferungen. Unter AfD- und BSW-Anhängern lehnen 91 Prozent bzw. 97 Prozent die Übertragung von Langstreckenwaffen ab. Die Ablehnung ist im Osten (83 Prozent) höher als im Westen (61 Prozent).

11:49 Routt soll Putin und Kim Jong-Un getötet haben wollenLaut der "Wall Street Journal" hat Ryan Wesley Routt, der Verdächtige im Attentatsversuch auf Donald Trump, in der Vergangenheit geäußert, dass er Vladimir Putin und Kim Jong-Un töten wollte. Chelsea Walsh, eine Krankenschwester, die 2022 in der Ukraine gearbeitet hat und Routt mehrere Male getroffen hat, beschrieb ihn als "den gefährlichsten Amerikaner", den sie in Kiew getroffen hat. Routt soll versucht haben, ukrainischen Freiwilligenbrigaden beizutreten und gemeinsam mit ukrainischen Kräften zu kämpfen.

11:18 Kontroverser Dokumentarfilm "Russen im Krieg" auf FestivalDer kontroverse russisch-kanadische Filmemacherin Anastasia Trofimova zeigt ihren Dokumentarfilm "Russen im Krieg", der ihre Erfahrungen mit russischen Truppen an der Front in der Ukraine zeigt, auf dem Toronto International Film Festival. Der ukrainische Botschafter in Kanada kritisiert die Entscheidung und meint, dass das Festival als Plattform für russische Propaganda diene.

10:51 Russischer Botschafter skeptisch gegenüber FriedensverhandlungenDer russische Botschafter in Berlin, Sergei Nechaev, hat Zweifel an potenziellen Friedensverhandlungen mit der Ukraine geäußert. In einem Interview mit Deutschlandfunk sagte Nechaev, dass ein Friedensplan notwendig sei, bevor Russland seine Ausrichtung mit dem Plan bewerten könne. Seine Aussagen erfolgen als Reaktion auf die Aussagen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, der eine Beschleunigung der Friedensbemühungen anstrebt.

10:31 UNDP hilft Ukraine bei Vorbereitung auf den WinterDie ukrainische Energiegesellschaft Naftogaz stärkt ihre Zusammenarbeit mit dem United Nations Development Programme (UNDP), um die Energieversorgung in der Ukraine zu gewährleisten. Experten fürchten, dass die Ukraine aufgrund zahlreicher russischer Luftangriffe auf kritische Infrastruktur einen harten Winter erleben könnte, was zu Strom-, Heiz- und Wasserversorgungsausfällen führen könnte. Das UNDP unterstützt die Ukraine auf verschiedene Weise, darunter die Bereitstellung von gasbetriebenen Generatoren, um Versorgungsunterbrechungen für die Bevölkerung zu minimieren.

09:55 Stromausfall in Sumy nach DrohnenangriffNach einem russischen Drohnenangriff am frühen Morgen sind noch 280.000 Menschen in der ukrainischen Region Sumy ohne Strom. Die ukrainische Luftstreitkräfte behaupten, 16 Drohnen abgeschossen zu haben, wobei die durchgedrungenen Drohnen Schäden an kritischer Infrastruktur verursacht haben.

09:28 Ukrainischer Kriegsgefangener von russischem Soldaten enthauptetDer ukrainische Menschenrechtskommissar berichtet, dass ein ukrainischer Kriegsgefangener von einem russischen Soldaten mit einem Schwert enthauptet wurde. Die Hinrichtung fand mit gefesselten Händen statt. Der russische Soldat benutzte ein Schwert mit der Aufschrift "Für Kursk". Die ukrainischen Fotografen Konstantin und Vlada Liberova veröffentlichen Bilder von ukrainischen Soldaten, die die russische Gefangenschaft überlebt haben.

08:01 Ukraine: Russische Kräfte greifen Energieeinrichtungen in Sumy aus der Luft anUkraine meldete erneut einen signifikanten Drohnenangriff durch Russland in der Nacht. Die Luftabwehr konnte 34 von 51 russischen Drohnen abschießen, während sie in fünf Regionen aktiv blieben. Ortsbehörden berichteten, dass die nordöstliche Region Sumy ebenfalls angegriffen wurde. Insgesamt wurden 16 russische Drohnen in Sumy abgefangen, wobei wichtige Infrastruktur, darunter Wasserversorgungssysteme und Krankenhäuser, auf Notstromquellen angewiesen sind. Einsatzteams arbeiten derzeit an Reparaturen.

07:37 Ukraine: Russland meldet 1020 Verluste in 24 StundenRussland meldete 1020 Verluste - tote und verwundete - seit dem Vortag, wie das ukrainische Generalstab reported. Die Gesamtbilanz russischer Verluste seit Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 liegt nun bei 635.880. In den letzten 24 Stunden wurden angeblich sechs Artilleriesysteme und zwei Panzer sowie sechs gepanzerte Fahrzeuge und 66 Drohnen zerstört.

07:10 Kyiv Post: Russischer Militärflugplatz in Engels unter BeschussDer russische Militärflugplatz in Engels, Saratov-Region, wurde angeblich in der Nacht von Angriffsdrohnnen attackiert, wie das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Post" berichtete. Hörbare Detonationen wurden auf Video aufgezeichnet. Strategische Bomber, die mit Raketen bestückt sind und von Russland für Angriffe auf ukrainische Städte verwendet werden, sollen angeblich auf dem Flugplatz stationiert sein.

06:35 Stoltenberg unterstützt Debatte über Langstreckenwaffen für die UkraineDer ausscheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßt die internationale Diskussion über die mögliche Bereitstellung von Langstreckenwaffen durch die Ukraine auf russischem Territorium. "Das ist die Entscheidung jedes Verbündeten, aber es ist wichtig, dass wir eng zusammenarbeiten, wie wir es immer tun", sagte Stoltenberg dem britischen Sender LBC. Die Ukraine bittet seit Wochen um die Genehmigung, russische Kommandozentren, Flugplätze und Infrastruktur anzugreifen. Zum Thema Eskalationsrisiko sagte der Norweger: "Es gibt keine risikofreien Optionen im Krieg. Aber ich glaube immer noch, dass das größte Risiko für uns darin besteht, dass Putin in der Ukraine siegt."

06:13 Facebook und WhatsApp verbieten russischer Staatspropaganda-Kanal RTMeta, die Muttergesellschaft von Facebook, hat das Verbreiten russischer Staatspropaganda über Kanäle wie den Fernsehsender RT weltweit verboten. RT, dessen ehemaliger Name Russia Today war, sowie verbundene Entitäten werden von den Plattformen von Meta, einschließlich Facebook, WhatsApp und Instagram, ausgeschlossen. RT wurde bereits innerhalb der EU seit dem Frühjahr 2022 blockiert, aufgrund von Desinformationskampagnen nach der russischen Invasion der Ukraine. Weitere Details finden Sie unter:

05:33 Lukaschenko begnadigt 37 Gefangene in BelarusDer belarussische Autokrat Alexander Lukaschenko hat 37 Gefangene begnadigt. Das belarussische Präsidentenamt in Minsk teilte mit, dass diese Häftlinge wegen "Extremismus" verurteilt wurden, ein Begriff, der in Belarus häufig verwendet wird, um Regierungskritiker zu bestrafen. Der Bericht nannte sechs Frauen und bestimmte Häftlinge mit Gesundheitsproblemen unter den Begnadigten. Es wurden keine Details über die Identität der 37 Gefangenen genannt, die begnadigt wurden. In den letzten Monaten hat Lukaschenko Gefangene begnadigt, die gegen die Regierung protestiert hatten. Mitte August reduzierte er die Haftstrafen von 30 politischen Gefangenen und erteilte in den ersten Tagen des Septembers weitere 30 Begnadigungen. In diesen Fällen betonte der Staatschef das Bedauern der Häftlinge und ihre Bitten um Gnade.

11:24 PM: Schweden bereit, NATO-Kräfte in Finnland zu überwachenNATO plant eine Militärpräsenz in der nördlichen Region Finnlands, wobei Schweden die Hauptrolle übernehmen soll. Dies bedeutet die Einführung eines einzigartigen Modells multinationaler NATO-Kräfte, die Forward Land Forces (FLF) genannt werden und denen in anderen NATO-Ländern an der russischen Grenze ähneln. Während einer Pressekonferenz in Stockholm gaben der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson und der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen diese Information bekannt. Laut Jonson ist Schweden dankbar für Finnlands Einladung, als "strukturelle Nation" für diese Kräfte zu dienen. Diese Kräfte werden die allgemeine Sicherheit der NATO stärken.

