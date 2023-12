Russisches Passagierflugzeug landet versehentlich auf zugefrorenem Fluss

Ein Antonow-24-Flugzeug aus der Sowjetära mit 30 Passagieren an Bord ist am Donnerstag aufgrund eines Pilotenfehlers auf einem zugefrorenen Fluss in der Nähe eines Flughafens im Fernen Osten Russlands gelandet, so die Staatsanwaltschaft.

Die An-24 der Polar Airlines landete sicher auf dem Fluss Kolyma in der Nähe von Zyryanka in der Region Jakutien, so die Staatsanwaltschaft.

"Nach vorläufigen Informationen war die Ursache des Zwischenfalls ein Fehler der Besatzung bei der Steuerung des Flugzeugs", sagte ein Sprecher der ostsibirischen Verkehrsstaatsanwaltschaft in einer Erklärung.

Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte Bilder des Flugzeugs auf einem zugefrorenen Fluss. Die Zeitung Iswestija veröffentlichte Bilder von Passagieren, die aus dem Flugzeug aussteigen.

"Das Flugzeug An-24 ist außerhalb der Landebahn des Flughafens Syrjanka gelandet", sagte Polar Airlines in einer kurzen Erklärung.

"Es gab keine Verletzten", hieß es.

Quelle: edition.cnn.com