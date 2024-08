Russischer Bergsteiger verschwindet während einer Rettungsaktion in den Bergregionen Pakistans

In Pakistan wird die Suche nach drei russischen Bergsteigern fortgesetzt, die auf dem Gasherbrum IV vermisst werden. Die Männer gehörten zu einem fünfköpfigen Team, das eine Rettungsmission startete, um den Gipfel zu erklimmen, der fast 8000 Meter hoch ist, wie der Alpine Club Pakistans berichtete. Ihr Ziel war es, die Leiche eines verstorbenen Teammitglieds von einem Aufstieg im vergangenen Sommer zu bergen.

Laut dem Club ereignete sich ein weiterer Vorfall. Ein großes Eisteil, vermutlich ein Sérac, ein Turm aus Gletschereis, fiel während des Aufstiegs am Samstag. Die pakistanische Armee konnte zwei Bergsteiger erfolgreich bergen und in Sicherheit bringen. Leider wurden zwei andere schwer verletzt und haben nur geringe Überlebenschancen in den kommenden Tagen. Der Aufenthaltsort des fünften Bergsteigers ist unbekannt. Die Armee wird die Suche mit Helikoptern fortsetzen.

Das Gasherbrum IV befindet sich im nördlichen Teil Pakistans und ist der 17. höchste Berg der Welt. Es gehört zur Gasherbrum-Gebirgsgruppe und ist Teil der Karakorum-Berge, die berühmt dafür sind, dass sie den zweithöchsten Berg der Welt, den K2, beherbergen. Jedes Jahr lockt dieser Bereich mutige Bergsteiger an. Allerdings bleibt auch im Sommer die Gefahr von Lawinen und Stürmen hoch. Tragischerweise stürzten im vergangenen Juli zwei erfahrene japanische Bergsteiger am K2 in den Tod und zuvor kamen drei japanische Bergsteiger bei einem Absturz am Spantik Peak ums Leben.

Der Alpine Club erwähnte, dass die Rettungsmission am Gasherbrum IV initially darauf abzielte, den Gipfel zu erreichen und die Leiche eines verstorbenen Teammitglieds zu bergen. Trotz des Erfolgs bei der Bergung von zwei Bergsteigern setzt die Armee ihre Suche nach dem fünften Bergsteiger inmitten der gefährlichen Gipfel fort.

