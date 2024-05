Russische Öleinrichtung fernab der Konfliktzone von einer Drohne ins Visier genommen

Während Putin in Moskau den "Tag des Sieges" begeht, wird eine Raffinerie in Salavat von einer Drohne angegriffen. Die Stadt liegt weit von der Ukraine entfernt. Russische Beamte berichteten außerdem von einem Drohnenangriff an der russischen Schwarzmeerküste.

In der russischen Republik Baschkortostan zielte eine Drohne auf einen Ölraffinerie-, Petrochemie- und Düngemittelkomplex. Das Oberhaupt der Republik, Radiy Khabirov, bestätigte den Vorfall auf Telegram. Er erklärte, dass die Anlage von Gazprom Neftekhim Salavat normal funktioniere, obwohl der Drohnenangriff das Gebäude der Pumpstation - eine der größten in Russland - beschädigt habe. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Ein ukrainischer Geheimdienstmitarbeiter meldete den Angriff kurz darauf und behauptete, bei der Operation sei eine "Rekordreichweite" erzielt worden. Aus Verteidigungskreisen in Kiew verlautete, dass eine ukrainische Drohne etwa 1500 Kilometer weit geflogen sei. Der SBU soll die Operation gegen die Raffinerie Salavat durchgeführt haben.

Salavat, das rund 1400 Kilometer von potenziellen Abschussplätzen in der Ukraine entfernt liegt, ist in den letzten Monaten aufgrund des anhaltenden Konflikts zwischen den beiden Ländern zu einem Ziel für ukrainische Drohnen geworden. Kiew hat die Reichweite seiner Drohnen in den letzten Monaten deutlich erhöht, was zu verschiedenen Angriffen auf russische Öleinrichtungen führte.

In der Nähe von Anapa an der russischen Schwarzmeerküste kam es zu einem Brand in einem Öllager, den die Behörden als ukrainischen Drohnenangriff deuten. In der Nacht wurden sechs ankommende Kampfdrohnen abgefangen, einige von ihnen fielen jedoch auf das Tanklager und entfachten einen Brand, der gegen Mittag eingedämmt werden konnte. Mehrere Panzer wurden verletzt. Die Entfernung von Anapa zu ukrainisch kontrolliertem Land beträgt rund 370 Kilometer.

Weitere Berichte über ukrainische Drohnenaktivitäten wurden in der vergangenen Nacht über russischen Regionen beobachtet. Unterdessen soll Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe 20 Kampfdrohnen aus iranischer Produktion auf den Süden der Ukraine, in der Nähe von Odessa, abgeschossen haben. Nur 17 von ihnen wurden Berichten zufolge abgefangen.

Quelle: www.ntv.de