Russische Munitionslager wurden gegen 20 Uhr 23 in der Nähe von Mariupol, Ukraine, beschädigt.

19:36 Italien liefert modernes Luftverteidigungssystem an die Ukraine im September Italien wird im September ein zweites SAMP/T-Luftverteidigungssystem an die Ukraine liefern, wie Verteidigungsminister Guido Crosetto in Rom bekanntgab. Dieses System kann mehrere Ziele gleichzeitig überwachen und bis zu zehn davon abschießen. Es ist das einzige in Europa entwickelte Luftverteidigungssystem, das ballistische Raketen abfangen kann.

19:02 Bericht: Russland stationiert 38.000 Soldaten in der Gegenoffensive in Kursk Laut einem Bericht der "Financial Times" stationiert Russland etwa 38.000 Soldaten in seiner Gegenoffensive in der Grenzregion von Kursk, nach Angaben eines hochrangigen ukrainischen Geheimdienstoffiziers. Einige Truppen wurden aus dem südlichen Ukraine abgezogen, aber die Gegenangriffe sind bisher nicht in großem Umfang, wie die Quelle angibt. Russland müsste mehr seiner kampferprobten Brigaden entsenden, um значительные Erfolge zu erzielen. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj geschätzt, dass 100.000 russische Soldaten benötigt würden, um die Gegenoffensive in Kursk vollständig abzuwehren.

18:22 Ukrainische Armee stoppt Männer, die der Einberufung entkommen wollen, an der Dnister-River-Grenze Die ukrainische Armee hat aufgrund des laufenden Konflikts einen Bedarf an neuen Rekruten, aber viele Männer versuchen, der Einberufung zu entkommen und in Nachbarländer wie Moldau zu fliehen. Sie werden oft an der Grenze des Dnister-Flusses gestoppt.

17:44 Rätsel um Reifen-ummantelte russische Flugzeuge gelöst Im August 2023 begannen russische Militärflugzeuge, mit Autoreifen ummantelt zu werden. Der Grund dafür blieb unklar, bis ein US-Militärbeamter eine Antwort lieferte. Laut Schuyler Moore, Technical Director bei der U.S. Central Command, werden die Reifen eingesetzt, um moderne Raketenlenksysteme zu verwirren. "Wenn man Reifen auf die Flügel stellt, haben viele Computer-Vision-Modelle Schwierigkeiten, zu erkennen, dass es sich um ein Flugzeug handelt", sagte Moore während einer Diskussion am U.S. Think-Tank Center for Strategic and International Studies (CSIS). Zuvor hatte Spekulationen bestanden, dass die Reifen zusätzlichen Schutz gegen Selbstmorddrohnen bieten könnten.

16:56 Russische Truppen zerstören ukrainischen Kohlebergwerk in Wuhledar Russische Truppen bombardieren die ukrainische Kohlestadt Wuhledar und zerstören eines der wichtigsten Kohlebergwerke des Landes. Videos zeigen die Explosion und den anschließenden Einsturz des Turms über dem Hauptschacht des Bergwerks. Es wird geschätzt, dass mehr als 150 Millionen Tonnen Kohle in der Lagerstätte lagern.

16:19 Pistorius sieht Verteidigungsetat als Herausforderung Nach dem 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds ist Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sich bewusst, dass weitere Finanzierung für den zukünftigen Haushalt der Bundeswehr benötigt wird. "Der Sonderfonds wird bis zum Ende des Jahres vollständig aufgebraucht sein", remarked Pistorius nach einem Besuch bei Truppen in Saarlouis. "Dann werden wir sehen, wo zusätzliche Finanzierung herkommt." Pistorius betont, dass 80 Milliarden Euro im Finanzplan der Bundesregierung für das Budget von 2028 eingeplant sind. "Ich nehme an, das ist die Basis, weil wir bis dahin weitere Finanzierung für Beschaffungen und Infrastruktur sichern müssen." Pistorius betont auch, dass die Beschaffung weiterer Finanzierung eine Significant Herausforderung bleibt.

15:51 Ukraine greift Wohngebäude in Belgorod an Die ukrainische Militärführung setzt ihre Angriffe auf russische Städte fort und zielt auf Belgorod in der Nähe der gemeinsamen Grenze. Mehrere Autos und ein Wohngebäude wurden verbrannt und zerstört, wobei acht Personen verletzt wurden.

15:14 Marine-Manöver: Chinesische Schiffe erreichen russischen Vladivostok Nach der Ankündigung gemeinsamer Militärübungen haben zwei chinesische Küstenwache-Schiffe den Weg nach Vladivostok in Russland gefunden, wie russische Berichte melden. Die chinesischen Schiffe befinden sich angeblich auf Einladung der russischen Grenzpatrouille in Vladivostok und bleiben bis Freitag, wie das russische Außenministerium mitteilt. Die Übungen sollen "die strategische Zusammenarbeit zwischen chinesischen und russischen Militärkräften vertiefen", wie Peking erklärt. Marine- und Luftstreitkräfte beider Länder werden an der "North-Joint 2024"-Übung in der japanischen und Ochotskischen See vor der russischen Küste teilnehmen. Darüber hinaus wird China an den größeren "Ocean-2024"-Übungen Russlands teilnehmen.

14:39 Baerbock warnt: Wenn die Ukraine fällt, fällt auch Moldau Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sieht in der Unterstützung der Ukraine auch die Überlebenschance Moldaus. "Alles, was wir tun, um die Ukraine zu unterstützen, trägt auch zur Stabilisierung der Situation in Moldau bei", sagte Baerbock während einer Sitzung der Moldova-Partnerschaftsplattform in der Hauptstadt Chisinau. "Es ist klar, dass die Hauptsorge der Menschen hier darin besteht, dass, wenn die Ukraine fällt, Moldau wahrscheinlich als nächstes dran ist."

Im russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Schätzungen der amerikanischen Zeitung "Wall Street Journal" eine beträchtliche Anzahl von Soldaten auf beiden Seiten verletzt und getötet worden. Die ukrainischen Truppen sollen nach Angaben der Zeitung rund 80.000 Tote und 400.000 Verletzte zu verzeichnen haben, basierend auf einer vertraulichen ukrainischen Schätzung. Russland soll demgegenüber etwa 600.000 Opfer - 200.000 Tote und 400.000 Verletzte - erlitten haben, wie Schätzungen westlicher Geheimdienste, die die Zeitung zitiert, besagen. Neither the Ukrainian government nor the Russian government officially disclose their own casualty figures.

Russia is boosting its military strength to a 1.5 million soldier force through a decree. According to Kremlin analyst Rainer Munz, this move signals more than just the Ukraine conflict. He discusses where Russia is obtaining these additional soldiers.

Der Kreml rechtfertigt Pläne, seine Armee zu erweitern, um die zweitgrößte der Welt zu werden, aufgrund wachsender Bedrohungen an seinen Grenzen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte dies in einer Pressekonferenz mit Journalisten und führte die wachsende Anzahl von Bedrohungen an den Grenzen Russlands auf die feindliche Umgebung an seinen westlichen Grenzen und die Instabilität an seinen östlichen Grenzen zurück, was angemessene Maßnahmen erfordert. Präsident Wladimir Putin ordnete am Montag an, die reguläre Größe der russischen Armee um 180.000 Soldaten auf 1,5 Millionen aktive Soldaten zu erhöhen, was sie zur zweitgrößten Armee der Welt nach China machen würde.

Die Regierung in Kiew möchte russische Militärlogistik ins Visier nehmen - Militärflugplätze, Kommandozentren, Infrastruktur. In der neuen RTL/ntv Trendbarometer sind 64 Prozent der Befragten gegen die Lieferung westlicher Waffen, die auch Ziele tief im Innern Russlands angreifen könnten. 28 Prozent unterstützen die Lieferung solcher Raketen. Eine Mehrheit für die Lieferung solcher Raketen besteht nur bei Anhängern der Grünen (53 Prozent) und der FDP (58 Prozent). Nur 34 Prozent der SPD-Anhänger und 31 Prozent der Union-Anhänger unterstützen diesen Schritt. Bei AfD-Anhängern sind es 0 Prozent und nur 4 Prozent bei BSW-Anhängern. 61 Prozent der SPD- und CDU/CSU-Anhänger sind gegen solche Waffendeliverien. 91 Prozent der AfD-Anhänger und 97 Prozent der BSW-Anhänger lehnen die Übertragung von Langstreckenwaffen ab. Die Ablehnung ist im Osten mit 83 Prozent signifikant höher als im Westen mit 61 Prozent.

Der Verdächtige Ryan Wesley Routt, der mit dem Attentat auf Donald Trump in Verbindung gebracht wird, hat Jahre zuvor den Wunsch geäußert, Wladimir Putin und Kim Jong-Un zu töten, wie die "Wall Street Journal" unter Berufung auf die Krankenschwester Chelsea Walsh berichtet. Sie arbeitete 2022 in der Ukraine und traf Routt mehrmals. Walsh beschrieb ihn als "gefährlichsten Amerikaner", den sie während ihrer Zeit in Kiew traf. Er soll versucht haben, sich den Freiwilligenbrigaden anzuschließen und gemeinsam mit ukrainischen Kräften zu kämpfen.

Der umstrittene Dokumentarfilm "Russians at War" wird doch beim Toronto International Film Festival gezeigt. Zuvor hatten die Organisatoren von "signifikanten Bedrohungen" gesprochen und angekündigt, dass "Russians at War" nicht beim Festival gezeigt werde. Die russisch-kanadische Filmemacherin Anastasia Trofimova verbrachte mehrere Monate mit russischen Truppen an der Front in der Ukraine für den Film. Der ukrainische Botschafter in Kanada kritisiert die Entscheidung und sagt, das Festival diene als Plattform für russische Propaganda.

Der russische Botschafter in Berlin, Sergei Nechaev, hat Bedenken bezüglich möglicher Friedensverhandlungen im Krieg mit der Ukraine geäußert. Er sagte, es müsse zunächst ein Friedensplan geben. Erst dann könne Russland sehen, inwieweit dieser Plan mit seinen eigenen Ansichten übereinstimmt. Nechaevs Äußerungen folgen auf Aussagen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, der zuvor eine Beschleunigung der Bemühungen um eine friedliche Lösung angeregt hatte.

Das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) hilft der Ukraine, sich auf den Winter vorzubereiten, da es wegen der Energieversorgungssicherheit Bedenken gibt, da die Ukraine einen möglicherweise harten Winter mit zahlreichen russischen Luftangriffen auf kritische Infrastruktur und damit verbundenen Strom-, Heiz- und Wasserversorgungsausfällen erleben könnte. Das UNDP plant, die Versorgung der Bevölkerung zu minimieren, darunter durch die Bereitstellung von gasbetriebenen Generatoren.

In der ukrainischen Region Sumy, die heute Morgen von russischen Shahed-Drohnen angegriffen wurde, sind noch immer 280.000 Menschen ohne Strom. Während die ukrainische Luftstreitkräfte behaupten, 16 Drohnen abgeschossen zu haben, haben die durchgebrochenen Drohnen Schäden an kritischer Infrastruktur verursacht.

Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments erklärt, dass russische Truppen einen unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen brutal hingerichtet haben. "Russische Truppen haben einen unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen brutal hingerichtet, mit den Händen auf dem Rücken gefesselt, mit einem Schwert", sagte ein ukrainischer Experte. Das Ausmaß der russischen Barbarei und Grausamkeit ist unfassbar. Ein Foto des gefallenen Soldaten, das das in der grausamen Tat verwendete Schwert mit der Gravur "Für Kursk" zeigt, wurde heute auf sozialen Medien verbreitet. Die ukrainischen Fotografen Konstantin und Vlada Liberova teilen Bilder von ukrainischen Soldaten, die die russische Gefangenschaft überlebt haben.

Ukraine's surprise invasion of the Kursk border region in early August caught Moscow off guard. However, Chechen commander Apti Alaudinov spread optimism on his Telegram channel: "Let's stay calm, grab some snacks, and enjoy watching our guys demolish the enemy," he wrote on the first day of the advance. Since then, Alaudinov has become the primary commentator on the Kursk offensive, with his remarks widespread in Russian media. Experts from AFP agree that such media presence is only possible with the highest approval. Much like Chechen leader Ramzan Kadyrov, Alaudinov appears to enjoy an unconventional freedom of speech. Some even speculate he may be Kadyrov's successor.

08:42: Germany Supplies Ukraine with 100 Million Euros in Winter Aid

Germany will offer Ukraine an additional 100 million euros in winter aid, announced Federal Foreign Minister Annalena Baerbock during her visit to Moldova's capital, Chisinau. "It's clear that autumn is approaching, and winter is just around the corner," Baerbock said before meeting with the Moldova Partnership Platform. Russia is once again planning a "winter war," with the aim of making life as difficult as possible for people in Ukraine.

08:01 Ukraine: Russland bombardiert Energieanlagen in Sumy aus der LuftUkraine meldet erneut einen großen Drohnenangriff durch Russland. Die Luftverteidigung schoss 34 von 51 russischen Drohnen in der Nacht ab, wie die Luftstreitkräfte berichten. Die Drohnen waren in fünf Regionen aktiv. lokale Behörden berichten auch, dass die Energieinfrastruktur in der nordöstlichen Region Sumy angegriffen wurde. Sechzehn russische Drohnen wurden dort abgefangen, und kritische Infrastruktur, einschließlich Wasserversorgungssystemen und Krankenhäusern, wurde an Notstromsysteme angeschlossen. Einsatzteams reparieren derzeit die Schäden.

07:37 Ukraine: Russland hat 1020 Verluste in den letzten 24 StundenRussland hat seit dem Vortag 1020 Verluste, einschließlich Todesopfer und Verletzte, gemeldet, wie das ukrainische Generalstab berichtet. Seit Beginn der umfassenden Invasion im Februar 2022 beläuft sich die Gesamtzahl der russischen Verluste auf 635.880. In den letzten 24 Stunden wurden sechs Artillerie-Systeme und zwei Panzer sowie sechs gepanzerte Fahrzeuge und 66 Drohnen beschädigt oder zerstört.

07:10 Kyiv Post: Ukraine greift russischen Militärflughafen anDer russische Militärflughafen in Engels, Saratov-Region, wurde letzte Nacht von ukrainischen Angriffsdrohnens angegriffen, wie das Kyiv Post berichtet und Videos mit Explosionen veröffentlicht. Strategische Bomber, die mit Raketen bewaffnet und zum Angriff auf ukrainische Städte eingesetzt wurden, sind auf dem Flughafen stationiert.

06:35 Stoltenberg begrüßt Debatte über Langstreckenwaffen für UkraineDer scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßt die jüngste globale Debatte darüber, ob Ukraine erlaubt werden sollte, westliche Langstreckenwaffen zu verwenden, um russisches Territorium anzugreifen. "Das liegt in der Entscheidung jedes Bündnispartners, aber es ist wichtig, dass wir eng koordinieren, wie wir es tun", sagte Stoltenberg gegenüber LBC. Ukraine hat seit Wochen um diese Erlaubnis gebeten, um Kommandozentren, Flugplätze und Infrastruktur innerhalb Russlands anzugreifen. Der Norweger äußerte Bedenken bezüglich des Risikos einer Eskalation des Konflikts, jedoch betonte er: "Aber ich glaube immer noch, dass die größte Bedrohung Putins Sieg in der Ukraine ist."

06:13 Facebook und WhatsApp verbieten russischer Propaganda-Kanal RTMeta, das Unternehmen, das Facebook besitzt, verhindert die Verbreitung russischer Staatspropaganda durch Medien wie den Fernsehsender RT weltweit. RT (früher Russia Today) und verbundene Organisationen werden von den Meta-Apps, einschließlich Facebook, Instagram und WhatsApp, verboten. RT ist bereits seit dem Frühjahr 2022 in der EU aufgrund von Falschinformationen über die russische Invasion der Ukraine blockiert.

05:33 Lukaschenko gewährt 37 Gefangenen in Weißrussland AmnestieDer autokratische Führer Weißrusslands, Alexander Lukaschenko, hat 37 Gefangenen Amnestie gewährt. Das Weißrussische Präsidialamt erklärte, dass diese Häftlinge wegen "Extremismus" verurteilt wurden – eine Anklage, die in Weißrussland häufig verwendet wird, um Regierungskritiker zu brandmarken. Unter den Begnadigten befinden sich sechs Frauen und mehrere Personen mit gesundheitlichen Problemen. Es wurden keine weiteren Details über die Identität der 37 begnadigten Gefangenen bekannt gegeben. In den letzten zwei Monaten hat Lukaschenko zahlreichen Gefangenen, die gegen das Regime protestiert hatten, Begnadigung gewährt. Mitte August reduzierte er die Strafen von 30 politischen Gefangenen, gefolgt von weiteren 30 Begnadigungen Anfang September. Jedes Mal betonte der weißrussische Führer, dass die Gefangenen Reue gezeigt und um Gnade gebeten hätten.

03:11 UN-Bericht: Verschlechterung der Menschenrechtslage in RusslandDie Vereinten Nationen haben erklärt, dass die Menschenrechte in Russland systematisch verletzt werden. Laut einem UN-Bericht sagt Mariana Katzarova, die UN-Sonderberichterstatterin für die Situation in Russland, dass es ein staatlich unterstütztes System gibt, das speziell dafür entworfen wurde, die Zivilgesellschaft und die politische Opposition zu unterdrücken. Personen, die Russlands Handlungen gegen die Ukraine kritisieren oder abweichende Meinungen äußern, werden härter bestraft. Katzarova schätzt, dass mindestens 1.372 Personen unrechtmäßig wegen erfundener Anklagen für längere Zeiträume inhaftiert wurden. Diese Personen, einschließlich Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Kriegsgegner, werden in Haft gefoltert. Einige politische Gefangene werden in Einzelzellen gehalten, während andere zwangsweise in psychiatrische Kliniken eingewiesen werden. Laut einem Mitarbeiter könnte die tatsächliche Anzahl der Opfer sogar noch höher sein.

23:24 Schweden übernimmt Führungsrolle bei geplantem NATO-Einsatz in FinnlandNATO plant, eine Militärpräsenz in der nördlichen Region Finnlands einzurichten, wobei Schweden diese Initiative möglicherweise leiten könnte. Dies würde ein distinctes Modell multinationaler NATO-Kräfte, die als Forward Land Forces (FLF) bezeichnet werden, ähneln, wie sie in benachbarten NATO-Ländern an der russischen Grenze eingesetzt werden. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson sowie sein finnischer Amtskollege Antti Häkkänen kündigten diese Pläne bei einer Pressekonferenz in Stockholm an. Jonson zeigte sich dankbar, dass Schweden von Finnland als "Rahmennation" für diesen Einsatz ausgewählt wurde, und betonte, dass dies die allgemeine Sicherheit der NATO stärken werde.

