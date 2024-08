- RTL-Moderatorin Lola Weippert wird mit einem Tumor in der Brust diagnostiziert.

Realitätsshow-Persönlichkeit Lola Weippert ("Temptation Island") hat eine Verhärtung in ihrer Brust entdeckt. Die 28-Jährige teilte dieses Ergebnis nach einer Untersuchung in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account mit. "Im Moment hofft man, dass es ein gutartiger Tumor ist: Es ist hoffentlich immer noch ein gutartiger Tumor", sagte sie. Da sich der Tumor jedoch ausgebreitet hat, wird sie nun in die Charité überwiesen. "Dann wird es abgesaugt und ich hoffe auf positive Ergebnisse."

Diese Operation wird durch eine Stanzbiopsie durchgeführt

Häufig ist erst die Entnahme und Untersuchung einer Gewebeprobe entscheidend dafür, ob eine Brustveränderung gutartig oder bösartig ist. Bei einem Verfahren namens Stanzbiopsie wird unter lokaler Betäubung ein kleiner Gewebeblock aus der Läsion entnommen. Viele Brustveränderungen sind gutartig und erhöhen nicht das Risiko von Brustkrebs.

Die Influencerin ermutigte ihre über 700.000 Follower, regelmäßige Termine zu vereinbaren: "Mach es für dich, mach es für deinen Körper." In Gesprächen mit ihren Freunden war sie überrascht zu erfahren, dass viele Menschen seit Jahren keinen Gynäkologen mehr aufgesucht hatten.

Die Influencerin ermutigte ihre über 700.000 Follower, regelmäßige Termine zu vereinbaren: "Mach es für dich, mach es für deinen Körper." In Gesprächen mit ihren Freunden war sie überrascht zu erfahren, dass viele Menschen seit Jahren keinen Gynäkologen mehr aufgesucht hatten.

