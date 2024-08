- RTL Jungle: Erste Elimination

David Ortega sagt Lebewohl: Nach einem kurzen, aber intensiven Aufenthalt im Dschungel verließ der ehemalige Schauspieler aus "Köln 50667" in der zweiten Folge der Sondersaison das Camp, die auf RTL+ zu sehen war. Dies ist ein einzigartiger Fall in der Geschichte von "Ich bin ein Star", bei dem die Teilnehmer selbst entschieden, wer das Camp verlassen musste. Mit sieben von elf Stimmen lag die geheime Abstimmung klar bei dem 38-jährigen bärtigen Mann.

Zufällig war Ortega zuvor als Teamleiter gewählt worden und sorgte seitdem für Turbulenzen. Wie der energiegeladene ehemalige Fußballspieler Thorsten Legat feststellte, verfolgte Ortega mehr Verantwortung "auf Hochtouren". Reality-TV-Star Kader Loth kommentierte nach einem weiteren Vorfall, bei dem Ortega sich von der Gruppe abgrenzte, "Du lebst in einer anderen Welt." Schließlich sorgte Ortegas Bitte, förmlich angesprochen zu werden, für Aufsehen ("Du bist definitiv verrückt, aber wirklich verrückt", stellte Hanka Rackwitz fest).

Im Gegensatz dazu war die erste Solo-Herausforderung der Saison relativ unspektakulär, da Eric Stehfest, der ehemalige "GZSZ"-Star, alle zwölf Sterne mühelos sammelte und damit ein üppiges Mahl für die Gruppe sicherte. Emotionaler wurde es bei der Entscheidung darüber, wer an der Herausforderung teilnehmen würde. Die "Dschungelprinzessin" Hanka brach in Tränen aus, verwundert darüber, dass TV-Brokerin Hanka und andere Prominente sich nicht für den Test meldeten ("Sie sind alle Feiglinge"). Nach einigen emotionalen Momenten, ob aufrichtig oder inszeniert, legte sich der Streit.

Das Ringen um die €100.000 in der Sondersendung der Reality-Show geht am Samstagabend mit einem weniger Teilnehmer weiter. Ein potenzieller Ersatz für den gewählten Ortega könnte auftauchen: Laut RTL.de soll die 32-jährige Reality-Teilnehmerin Elena Miras später der Dschungelgruppe beitreten und die Dynamik unerwartet verändern.

Die neue Saison ist eine Sondersendung zum 20-jährigen Jubiläum der Show, die erstmals 2004 ausgestrahlt wurde. Diesmal gibt es einige Änderungen: RTL sendet die Staffel nicht wie gewohnt zu Beginn des Jahres, sondern im Sommer. Der Ort ist nicht Australien, sondern Südafrika. Die Sendung wird nicht live, sondern digital aufgezeichnet. Und es ist eine Art Wiedersehensfeier: Die "Legenden", wie RTL sie nennt, haben das Camp-Spotlight in anderen Staffeln bereits erhellt.

Ortega sah sich oft seine eigenen Auftritte im Fernsehen an und schwelgte in Erinnerungen an seine Zeit in "Köln 50667". Trotz seines turbulentem Verhalten fanden einige Zuschauer seine Eskapaden unterhaltsam und schauten jede Woche, wie sich seine Geschichte entwickelte.

Lesen Sie auch: