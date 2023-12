Highlights der Geschichte

Rory McIlroys altes Haus könnte Ihnen gehören - für 320.000 Dollar

Rorys McIlroys Elternhaus steht zum Verkauf

Das Haus hat ein Putting Green und eine Driving Range

McIlroy lebt in einem 9,5 Millionen Dollar teuren Haus in Florida

Die Nummer 6 der Weltrangliste macht wegen einer Rippenverletzung eine Pause

Das Elternhaus des vierfachen Majorsiegers Rory McIlroy steht zum Verkauf, und ein kurzer Blick auf die Verkaufsdaten des Maklers könnte erklären, warum McIlroy ein so erfolgreicher Golfer ist.

Die Doppelhaushälfte mit vier Schlafzimmern in Holywood, Nordirland - der Stadt, in der McIlroy geboren wurde - verfügt über einen Minigolfplatz im Garten und eine elektronische Driving Range in der Garage.

Das Anwesen liegt nur 20 Minuten Fußweg vom Holywood Golf Club entfernt, in dem McIlroy seine Fähigkeiten verfeinert hat, die ihm bisher vier große Meisterschaften und 95 Wochen an der Spitze der Weltrangliste eingebracht haben.

John Minnis, der Immobilienmakler, der die Immobilie verkauft, hat gegenüber CNN Sport bestätigt, dass die McIlroys nicht die derzeitigen Verkäufer sind.

"Dies war das Haus, in dem [Rory] aufgewachsen ist", sagte Minnis dem Belfast Telegraph.

"Wenn Sie die Bilder gesehen haben, auf denen er in eine Waschmaschine hackt, dann war das dieses Haus."

McIlroy wurde von Forbes als der sechstbestbezahlte Sportler der Welt im Jahr 2017 aufgeführt - mit Sicherheit der bestverdienende Golfer - der rund 50 Millionen Dollar an Preisgeldern und Werbeeinnahmen einstreicht.

Mit seinen Einnahmen von 2017 könnte er sein altes Haus in Holywood 156 Mal kaufen.

Nicht, dass der 28-Jährige, der in diesem Jahr zwei 100-Millionen-Dollar-Verträge mit Nike und Taylormade unterzeichnet hat, darüber nachdenkt, seine derzeitige Wohnung in Palm Beach Gardens, Florida, aufzugeben.

Er kaufte das Anwesen mit sechs Schlafzimmern und neun Bädern im Jahr 2012 für 9,5 Millionen Dollar. Es ist das ehemalige Haus des vierfachen Majorsiegers Ernie Els.

Genau wie McIlroys altes Haus in Holywood verfügt es über ein Putting Green im Garten, aber - mit mehr als 15.000 Quadratmetern - bietet es auch ein Fitnessstudio, eine versunkene Bar, einen Whirlpool und sogar einen Platz zum Anlegen einer Privatyacht.

McIlroy wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich viel Zeit in Florida verbringen, um sich zu erholen. Er nimmt sich eine dreimonatige Auszeit vom Golfsport, um sich von einer Rippenverletzung zu erholen, die ihn die ganze Saison über geplagt hat. Berichten zufolge hat er sich die Rippe beim Testen neuer Ausrüstung im Dezember verletzt.

Er hat 2017 noch kein Turnier gewonnen und nimmt zum ersten Mal in seiner Karriere nicht am Saisonende des Race to Dubai der European Tour teil.

Es ist jetzt drei Jahre her, dass McIlroy das letzte Mal ein Major-Turnier gewonnen hat, aber er hat sich geschworen, seinen Körper in Ordnung zu bringen und die Saison 2018 stark zu beginnen.

Etwas Zeit auf seinem privaten Putting Green und in seinem Fitnessstudio wird ihm dabei sicherlich helfen.

Quelle: edition.cnn.com