Rory McIlroy scheint Greg Norman nach seinem Sieg bei den Canadian Open anzugreifen

McIlroy spielte am Sonntag im St. George's Golf and Country Club ein Birdie auf den letzten beiden Löchern und beendete das Turnier mit 19 unter Par vor den Amerikanern Tony Finau und Justin Thomas.

Dies geschah zu einer Zeit, in der der Fokus des Sports auf dem ersten Event der von Saudi-Arabien unterstützten LIV Golf Serie im Centurion Club in der Nähe von London lag.

"Das ist ein Tag, an den ich mich noch lange erinnern werde - mein 21. Sieg auf der PGA Tour, einer mehr als alle anderen", sagte McIlroy dem Sender CBS. "Das hat mir heute einen zusätzlichen Ansporn gegeben und ich bin froh, dass ich es geschafft habe."

Der Kommentar schien eine Anspielung auf die 20 PGA-Tour-Siege des Australiers Norman zu sein, der das Gesicht der LIV-Golf-Serie ist.

Später, zu Beginn seiner Pressekonferenz, sagte McIlroy, der die PGA Tour seit dem Bekanntwerden der abtrünnigen Serie lautstark unterstützt, dass er nun einen PGA-Tour-Sieg mehr als Norman hat.

Der Finaltag in St. George's in der Nähe von Toronto war eine angespannte Angelegenheit. Die Nummer 3 der Welt, McIlroy, lag zu Beginn des Tages gleichauf mit Finau an der Spitze, während Thomas mit zwei Schlägen Rückstand in einem Dreiervergleich um Platz zwei lag.

McIlroy lag zwischenzeitlich mit drei Schlägen Vorsprung in Führung, verpasste aber eine Reihe kurzer Putts, so dass er nach 16 Löchern mit 17 unter mit Thomas gleichauf lag.

Er behielt jedoch die Nerven und beendete das Turnier mit zwei Schlägen Vorsprung vor Finau, der ein Preisgeld von 1.566.000 Dollar in Empfang nehmen konnte.

Thomas leistete sich an den Löchern 17 und 18 zwei Bogeys hintereinander, so dass Finau den zweiten Platz für sich beanspruchen konnte.

Der Engländer Justin Rose kam am Sonntag kurzzeitig ins Spiel, als er eine bemerkenswerte Runde von 10 unter Par (60) spielte und damit den vierten Platz belegte.

McIlroy ist der erste Spieler, der ein PGA-Tour-Event, das kein Major ist, auf zwei verschiedenen Plätzen hintereinander gewinnt, seit Jim Furyk dies 2006 und 2007 bei den Canadian Open gelang.

Damit gehört er auch zu den Favoriten auf den Sieg bei den US Open in Brookline, Massachusetts, wenn das Turnier am Donnerstag beginnt.

"Insgesamt fand ich, dass es eine großartige Woche war, um sich auf die US Open vorzubereiten", sagte McIlroy gegenüber Reportern. "Es gibt keinen besseren Weg, sich auf ein Turnier vorzubereiten, als im Wettbewerb zu sein und die Schläge zu machen, wenn man sie braucht. Ich habe diese Woche bewiesen, dass ich das kann."

Quelle: edition.cnn.com