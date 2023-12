Highlights der Geschichte

Rory McIlroy: Muirfield Frauen Mitgliedschaft Saga war "obszön

Muirfield erlaubt endlich weibliche Mitglieder

Club stimmte 2016 gegen die Aufnahme von Frauen

Neue Abstimmung nach Verlust der British-Open-Rechte

Der Platz wurde daraufhin von der British Open-Rotation gestrichen, diese Woche aber wieder zugelassen.

"In der heutigen Zeit, in der es Frauen gibt, die an der Spitze bestimmter Industrien stehen, und Frauen, die Staatsoberhäupter sind, ist es nicht möglich, einem Golfplatz beizutreten. Ich meine, das ist obszön. Es ist lächerlich", sagte McIlroy auf einer Pressekonferenz vor dem Arnold Palmer Invitational in Florida.

"Sie sind also zur Vernunft gekommen. Ich denke immer noch, dass es zu diesem Stadium gekommen ist, ist entsetzlich."

Kein Tee

Die Briefwahl ergab 498 Stimmen für die Aufnahme von Frauen in den Verband, 123 Stimmen (19,8 %) waren dagegen.

Der Weltranglistendritte McIlroy war immer noch entsetzt darüber, dass einige Mitglieder gegen eine Aktualisierung der Politik gestimmt hatten, und sagte, eine Rückkehr nach Muirfield würde einen schlechten Geschmack hinterlassen.

"Ich verstehe es einfach nicht", fügte der 27-Jährige hinzu, der Anfang nächsten Monats beim Masters den Grand Slam seiner Karriere mit allen vier Majors anstrebt.

"Wie auch immer, wir werden irgendwann für die Open Championship dorthin zurückkehren und ich werde danach nicht viele Tassen Tee mit den Mitgliedern trinken.

Der Club teilte CNN mit, er habe "keinen Kommentar" zu McIlroys Reaktion abzugeben.

Aufgeregt

Die amerikanische Golferin Stacy Lewis, eine zweifache Major-Championesse auf der LPGA Tour, ist weniger darüber besorgt, wie der Club zu dieser Entscheidung gekommen ist, sondern nur darüber, dass er sie überhaupt getroffen hat.

"Die Tatsache, dass sich die Dinge endlich ändern, ist das eigentliche Thema", sagte sie gegenüber CNN.

"Es ist eine großartige Sache, um mit der Zeit zu gehen. Ein prestigeträchtiger Golfplatz wie Muirfield ist ein Ort, der einen Unterschied zu vielen anderen Golfplätzen machen kann, die sich für Frauen öffnen. Die Leute sind begeistert davon."

Das Internationale Olympische Komitee hat den Golfplatz, der das olympische Golfturnier 2020 in Tokio ausrichten wird, gewarnt, dass er die Veranstaltung verlieren könnte, wenn er Frauen nicht die gleichen Spielrechte einräumt.

Der Kapitän des Golfclubs Muirfield, Henry Fairweather, sagte nach der Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses vom Dienstag: "Wir freuen uns darauf, Frauen willkommen zu heißen: "Wir freuen uns darauf, Frauen als Mitglieder willkommen zu heißen, die die großartigen Traditionen und den freundschaftlichen Geist dieses bemerkenswerten Clubs genießen und davon profitieren werden".

Er fügte hinzu, dass die Warteliste für neue Mitglieder, ob männlich oder weiblich, "zwei bis drei Jahre oder länger" betrage.

Der R&A, der Veranstalter der Open Championship - dem einzigen der vier großen Golfturniere, das in Großbritannien ausgetragen wird - hat den Platz wieder in den Turnierplan aufgenommen, allerdings nicht vor 2021.

