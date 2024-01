Rory McIlroy holt ersten Sieg seit 18 Monaten und ersten als Vater

Nachdem er am Sonntag bei der Wells Fargo Championship seinen ersten Sieg seit 2019 errungen hatte, machte McIlroy einen Abstecher zu Tochter Poppy und Ehefrau Erica, um den Sieg zum ersten Mal als Familie zu feiern.

Der Nordirländer musste einige nervöse Momente am 18. Loch überstehen, um ein Bogey zu retten, das ihn mit 10 unter Par für das Turnier und einen Schlag vor Abraham Ancer zurückließ, der seinen dritten Titel in Quail Hollow und seinen 19. PGA-Tour-Titel holte.

"Dieser Ort war immer gut zu mir", sagte McIlroy hinterher zu den Medien.

"Seit ich diesen Golfplatz zum ersten Mal gesehen habe, habe ich ihn geliebt, und diese Liebe wurde irgendwie erwidert. Ich habe hier über die Jahre so gut gespielt."

Seit seinem Sieg bei den WGC-HSBC Champions 2019 hat McIlroy, der im vergangenen August zum ersten Mal Vater wurde, mit seiner Form und Verletzungen zu kämpfen.

Tatsächlich sagte der 32-Jährige, dass er nahe daran war, dieses Wochenende gar nicht zu spielen, nachdem er sich am Mittwoch auf dem Übungsplatz am Nacken verletzt hatte, eine Verletzung, von der er sagte, dass sie "im Laufe der Woche allmählich ein wenig besser wurde."

Durch seine 553-tägige Durststrecke ist er in der Weltrangliste auf Platz 15 abgerutscht, den niedrigsten Stand seit Ende 2009.

Um sich wieder aufzurichten, hat er begonnen, mit Trainer Pete Cowen zu arbeiten. Und nachdem er sowohl bei der Players Championship als auch beim Masters den Cut verpasst hatte, kehrte er endlich auf die Siegerstraße zurück.

"Ich hatte ein gutes Gefühl, als ich hierher kam", sagte der vierfache Majorsieger, "aber ich habe nicht erwartet, dass ich gleich in der ersten Woche wieder gewinnen würde.

"Es ist befriedigend zu sehen, dass sich die Arbeit auszahlt, aber das ist erst der Anfang. Es gibt noch so viel mehr, was ich erreichen möchte, und so viel mehr, was ich in diesem Spiel tun möchte.

Hier, dort und überall

Wenn jemand an diesem Wochenende gelernt hat, dass man immer bis nach dem Schlusspfiff warten sollte, bevor man ein Sportereignis verlässt, dann ist das wohl Bryson DeChambeau.

Der amerikanische Superstar spielte am Freitag bei der Wells Fargo Championship eine 74er Runde und lag damit zwei Schläge über dem Durchschnitt.

In dem Glauben, den Cut verpasst zu haben, flog DeChambeau von Charlotte nach Dallas zurück, nur um mitten im Flug zu erfahren, dass er den Cut doch noch geschafft hatte.

Die Nummer 4 der Welt ging nach Hause und schlief etwa fünf Stunden, bevor er um 2.45 Uhr einen Flug zurück nach Charlotte nahm.

Nachdem er auf dem Flug noch etwas geschlafen hatte, landete er um 5.45 Uhr und fuhr rechtzeitig zu seiner Abschlagzeit um 8.10 Uhr am Samstag nach Quail Hollow.

Trotz seiner Müdigkeit spielte er eine 68.

Als Ausgleich schlief er vor der Runde am Sonntag 11 Stunden.

Trotz der Müdigkeit, die durch die vielen Reisekilometer entstanden war, spielte DeChambeau bei seiner Rückkehr nach Charlotte gut, belegte am Ende den neunten Platz und übernahm damit wieder die Führung im FedExCup.

"Ich wollte, dass es sich lohnt", sagte er anschließend den Medien. "Ich wollte nicht hierher kommen und auf einem 60. oder was auch immer Platz landen, nahe am letzten Platz.

"Selbst dann sind es immer noch FedExCup-Punkte, es sind immer noch Weltranglistenpunkte. Ich habe mich gefreut, dass ich zurückgekommen und ins Ziel gekommen bin - hoffentlich kann ich in die Top 10 kommen und dort bleiben und in der Weltrangliste weiter aufsteigen. Das Ziel ist natürlich, die Nummer 1 zu werden und ich möchte bei den Olympischen Spielen dabei sein, also werden wir uns weiter in die richtige Richtung bewegen."

Quelle: edition.cnn.com