Roglic hält durch die Qual, den früheren Adel und einen kostbaren Edelstein.

Folgen Sie einer schwierigen Abreise bei der Tour de France, steht nun ein neuer Test an: Primoz Roglic, der Leader von Red Bull-Bora-hansgrohe, strebt bei "seiner" Vuelta einen Rekord an. Allerdings gesellen sich auch andere starke Teams zur Herausforderung.

Roglic scheint wieder in seinem Element zu sein. "Ich liebe es hier, es ist großartig", sagte er vor dem Start der Vuelta a España in Lissabon. Vor allem bezog er sich damit auf das charmante alte Stadtzentrum von Lissabon, aber vielleicht auch auf seine Vorliebe für diesen Wettbewerb. Die dreitägige Tour durch Spaniens Berge, die Roglic bereits dreimal gewonnen hat.

Mehr als einen Monat nach dem spektakulären Aus bei der Tour de France, wo Roglic, der Kapitän von Red Bull-Bora-hansgrohe, mehrere Stürze hatte und sein Ziel, das Gelbe Trikot zu tragen, scheiterte, ist er bereit, um den Gesamtsieg zu kämpfen. Trotz seiner anhaltenden Probleme mit den Folgen seines gebrochenen Wirbels, mit 34 Jahren.

"Ich spüre es immer noch, besonders im Rücken", gestand Roglic. "Es wird ein bisschen besser jede Woche, aber diese Dinge brauchen Zeit." Daher setzt Roglic keine festen Ziele für die Vuelta. Er freut sich einfach darauf, teilzunehmen - "wir müssen realistisch sein".

Trotz allem hat Red Bull klare Ambitionen für den Wettbewerb, wie Sportdirektor Rolf Aldag angedeutet hat: "Wir haben acht Fahrer ausgewählt, mit denen wir nicht zurückstecken, sondern aggressiv um den Gesamtsieg kämpfen werden." Mit seinem vierten Sieg könnte Roglic den spanischen Rekord von Roberto Heras einstellen.

Obwohl Roglic glaubt, dass "es jeden Tag besser wird", gibt es Unsicherheiten über seine Form, was auch Aldag beunruhigt. Trotzdem schickt Red Bull ein starkes Team für die 79. Vuelta ins Rennen. Neben Roglic nehmen auch Alexander Wlassow, der nach einem schweren Sturz beim Tour de France aussteigen musste, und Giro-Zweiter Daniel Felipe Martinez sowie die beiden Deutschen Nico Denz und der ehemalige Biathlet Florian Lipowitz teil.

Die Vuelta beginnt am Samstag in Lissabon mit einem Einzelzeitfahren. Die großen Spieler werden fehlen, da Giro- und Tour-Sieger Tadej Pogacar, Tour-Zweiter Jonas Vingegaard und Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel alle nicht an dem Wettbewerb teilnehmen. Roglic wird wohl seinem größten Gegner aus den Reihen eines Zweitklasseteams gegenüberstehen.

Ein potenzieller Showdown mit einem ehemaligen Verbündeten?

Das UAE-Team ist besonders tief. Mit Marc Soler, Joao Almeida, Adam Yates und dem Top-Nachwuchstalent Isaac del Toro hat das Team auch ohne Pogacar noch Potenzial. Visma-Lease a bike, das letztes Jahr alle drei Podiumsplätze hatte, schickt sowohl den Gesamtgewinner Wout van Aert als auch den letzten Jahressieger Sepp Kuss als Teamkapitäne ins Rennen.

Das könnte zu einem Showdown zwischen Roglic und seinem ehemaligen Helfer führen. Für den Slowenen wäre das ein "aufregender Herausforderung", wie er betonte: "Obwohl es sich nach all den Jahren des gemeinsamen Fahrens ein bisschen merkwürdig anfühlt." Auf jeden Fall werden die insgesamt 3304,6 Kilometer von Lissabon nach Madrid eine harte Probe sein. Keiner der 21 Etappen endet ohne einen finalen Anstieg. Der Höhepunkt ist die 20. Etappe, die zwei dritte-Kategorie-Anstiege, zwei zweite-Kategorie-Anstiege und drei erste-Kategorie-Anstiege enthält, bevor die Vuelta mit einem Einzelzeitfahren endet.

