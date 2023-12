Roger Revealed: Federer reflektiert über sein bemerkenswertes Leben auf und neben dem Platz

"Wimbledon ist vielleicht ein guter Ort", sagte er. "Ich habe nicht das märchenhafte Ende im Kopf, dass es irgendwo einen weiteren Titel geben muss. Ich hoffe, es wird nicht mit einer Verletzung enden. Ich würde gerne zu meinen Bedingungen aufhören." Es gibt also kein Datum, aber zumindest einen möglichen, wenn auch naheliegenden Ort.

Es hat sich gezeigt, dass Federer bei seinen Antworten für ein Interview genauso akribisch und gut vorbereitet ist wie auf dem Tennisplatz. In einem ausführlichen und offenen Interview auf einem Dach in Dubai spricht er über seine Leidenschaft, Kinder in Afrika auszubilden, den tragischen Tod seines Mentors und seinen ersten Kuss mit seiner Frau Mirka. Es stellt sich heraus, dass sich hinter der unaufhaltsamen Tennismaschine ein großes Herz verbirgt.

Mit 20 Grand-Slam-Titeln ist Federer der erfolgreichste Herrentennisspieler aller Zeiten. Nächste Woche in Melbourne könnte er nicht nur seinen dritten Australian-Open-Titel in Folge gewinnen, sondern auch seinen 100sten insgesamt. Titel gewinnen. Nicht, dass er das nötig hätte, um sich seinen Platz in der Geschichte zu sichern.

Wie auch immer, genug der Zahlen, was ist mit dem ersten Kuss?

Er geschah im Alter von 18 Jahren mit einem zwei Jahre älteren Mädchen während der Olympischen Spiele in Sydney. Ihr Name war Mirka Vavrinec. Wenn Sie an die Balkonszene von Romeo und Julia denken ... denken Sie noch einmal nach. Was ein lang erwarteter Moment der Intimität hätte sein sollen, war stattdessen eine ziemlich öffentliche Angelegenheit - dank eines Schlafsaals voller aufgeregter Ringer.

"Wir spielten beide für die Schweiz im Tennis", erinnert sich Federer, "und dann verbrachten wir zwei Wochen zusammen in diesen Schlafsälen. Wir waren zusammen mit den Ringern und all den anderen coolen Sportlern. Ich glaube, in diesen zwei Wochen haben wir eine gewisse Chemie aufgebaut."

Federer und seine Frau Mirka kommen zur Hochzeit von Pippa Middleton und James Matthews.

Es stellte sich auch heraus, dass Ringer ein großes Herz haben - es war einer von ihnen, der Federer vorschlug, den ersten Schritt zu tun. "Er sagte: 'Hey, küss sie jetzt.'"

Federer kichert: "Und ich so: 'Nein, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich?'"

Der Wrestler spornte ihn an. "Also habe ich es trotzdem getan", so Federer weiter.

Trotzdem musste Federer auf den Teenager-Trick zurückgreifen, sein Alter mit Brüchen aufzubessern. "Sie sagte mir, ich sei so jung, als sie mich küsste. Ich habe versucht, ihr zu sagen, dass ich fast 18-einhalb bin. Ich habe versucht, ein Vierteljahr reinzuschmuggeln."

Besonderes Kind

Federer erzählt nicht nur von den Anfängen seiner Beziehung zu Mirka, sondern würdigt auch die Menschen, die ihm den Weg zur sportlichen Unsterblichkeit geebnet haben, insbesondere seinen Trainer aus Kindertagen, Peter Carter.

Federer gibt bereitwillig zu, dass es Carter war, der Federer im Alter von neun Jahren unter seine Fittiche nahm und den Grundstein für den heutigen Schweizer Spieler legte.

"Peter war wirklich eine sehr wichtige Person in meinem Leben - ihm verdanke ich meine heutige Technik."

Während er den zukünftigen Champion trainierte, teilte Carter seine Erfahrungen mit seinem engsten Freund Darren Cahill, der ein anderes Wunderkind, Lleyton Hewitt, trainierte. Beide stammten aus Carters Heimatstadt Adelaide und tauschten regelmäßig ihre Erfahrungen aus. Die beiden Teenager-Sensationen sollten später auf höchstem Niveau gegeneinander antreten.

Carter war in die Schweiz gekommen, um in Federers Basler Club Tennis zu spielen. Da Carter eine Freundin in Basel hatte, beschloss er zu bleiben.

"Sie riefen sich gegenseitig an und sagten: 'Ich habe dieses ganz besondere Kind, das ich trainiere. Cahill sagte das Gleiche von Adelaide aus über Hewitt. Und dann haben wir natürlich gegeneinander gespielt, als wir 14, 16, 18, 20 waren, und dann unsere ganze Karriere lang. Wer hätte gedacht, dass wir beide Wimbledon-Champions und Weltranglistenerste werden würden.

Aber Carter hat nie erlebt, wie die Tennislegende, die er mit aufgebaut hat, einen Grand Slam gewinnt. Der Australier kam 2002 auf seiner Hochzeitsreise - nur ein Jahr bevor Federer seinen ersten Grand Slam in Wimbledon gewann - bei einem tragischen Autounfall in Südafrika ums Leben.

"Das war hart und hat mir einen großartigen Freund genommen und jemanden, der mich wirklich inspiriert hat", sagt Federer gelassen.

Doch auf die Frage, was Carter von Federer mit seinen 20 Grand-Slam-Titeln gehalten hätte, verliert der Schweizer Star plötzlich die Fassung.

"Ich vermisse ihn immer noch so sehr", sagt Federer, während ihm die Tränen kommen. Plötzlich ringt der sonst so eloquente und wortgewandte Federer um Worte.

"Ich hoffe, er wäre stolz. Ich denke, er wollte nicht, dass ich ein vergeudetes Talent bin. Ich denke, sein Tod war eine Art Weckruf für mich. Ich habe wirklich angefangen, hart zu trainieren."

Er macht erneut eine Pause und trinkt ein Glas Wasser. "Mensch, ich bin noch nie so zusammengebrochen ... Ich brauche nur ein paar Minuten."

Als die Sonne über der Skyline von Dubai untergeht, kehrt Federers Gelassenheit zurück.

"Ich denke, was ich sagen möchte, ist, dass ich unglaubliches Glück hatte, die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu haben, die richtigen Trainer zur richtigen Zeit.

"Sicher, man könnte sagen, dass ich diese Entscheidungen getroffen habe, aber ich hatte auch Glück auf meinem Weg", fügt Federer hinzu, der bei seinem Auftritt in Australien von Carters Eltern angefeuert werden wird, ein Beweis für die Verbindung, die er mit seinem Trainer hatte.

Wenn man einer der größten Tennisspieler aller Zeiten ist, steht einem so ziemlich jede Tür offen und jeder Kopf dreht sich um. Aber nicht immer - es gibt einen Ort, an dem das überhaupt keinen Einfluss hat, und das ist einer der seltsam willkommenen Nebeneffekte von Federers Arbeit mit Kindern in Afrika, durch die Bildungsprogramme seiner Roger Federer Foundation.

"Als ich das letzte Mal in Sambia war, Mitte dieses Jahres, habe ich versucht, ihnen zu erklären, dass ich ein Tennisspieler bin. Und sie sagten: 'Der mit der Rakete und dem Tisch?' Ich sagte: 'Nein, das ist Tischtennis.'"

Er lächelt, als er sich an seine neu entdeckte Anonymität erinnert. "Man merkt, dass es eigentlich egal ist, wer man ist. Ich bin hier kein Tennisspieler. Ich bin eigentlich ein Philanthrop vor Ort. Das hat mich getroffen, wissen Sie? Ich finde das wunderbar."

Anders als ein Tennis-Outfit

Die Stiftung hat ihre Ziele übertroffen und bis zu ihrem 15-jährigen Bestehen im Dezember über eine Million Kinder unterstützt.

Federer sagt, es sei die herausforderndste und zugleich befriedigendste Erfahrung gewesen, die er je gemacht hat, denn sie führte ihn von seinem gewohnten Tennisplatz weg und in Anzug und Stiefeln in die Sitzungssäle der Regierung.

"Es ist etwas anderes, als in einem Tennisdress zu sein", sagt er. "Es ist ein Anzug. Es geht um Reden. Es ist sehr protokollarisch. Ich treffe mich mit Beamten, um das Thema frühkindliche Bildung auf die Tagesordnung zu setzen.

Seine Miene wird ernst. "Achtzig Prozent des Gehirns eines Kindes sind bis zum siebten Lebensjahr entwickelt, deshalb glaube ich wirklich an diese Sache. Wenn sie wissen, dass ich mir die Zeit genommen habe, dorthin zu fliegen, mir die Zeit genommen habe, sie zu treffen, nehmen sie dieses Thema vielleicht ernster. Der Prozess wird wirklich vielen Kindern schneller helfen. Und das ist sehr aufregend."

Das Interview ist zu Ende, aber Federer macht nicht den üblichen überstürzten Abgang, den so viele Stars machen. Stattdessen bleibt er noch eine Stunde lang allein vor der Kamera, signiert Tennisbälle und denkt über das kommende Jahr nach. Eine Klasse für sich - auf und neben dem Platz.

