Roger Goodell von der NFL und der Besitzer der Washington Commanders werden gebeten, vor dem Kongress im Fall der feindseligen Arbeitsplatzkultur auszusagen

Im Oktober letzten Jahres kündigten die Vorsitzende des Ausschusses für Aufsicht und Reform, Carolyn Maloney, und der Vorsitzende des Unterausschusses für Wirtschafts- und Verbraucherpolitik, Raja Krishnamoorthi, die Untersuchung an, nachdem Anschuldigungen gegen Snyder erhoben worden waren.

Bei einem früheren Rundtischgespräch im Kongress beschuldigten ehemalige Mitarbeiter und Cheerleader Snyder, Mitarbeiter gebeten zu haben, anzügliche Videoclips von Cheerleadern ohne deren Wissen oder Zustimmung zusammenzustellen.

Ein ehemaliger Videoproduktionsleiter behauptete, dass er gebeten wurde, auf Wunsch von Snyder ein anzügliches Video mit nackten Ausschnitten von Cheerleadern aus einem Fotoshooting ohne deren Wissen zu produzieren.

CNN hat Snyder und die Commanders um eine Stellungnahme gebeten. Snyder hat diese Behauptungen bisher bestritten.

Am Mittwoch erklärte der Kongressausschuss in einer Pressemitteilung, dass seine Untersuchung "von den Commanders und der NFL auf Schritt und Tritt behindert wurde ... wir fordern Herrn Goodell und Herrn Snyder auf, die Fragen zu beantworten, denen sie in den letzten sieben Monaten ausgewichen sind".

Beide wurden aufgefordert, am 22. Juni zu einer Anhörung zu erscheinen.

Brian McCarthy, Vizepräsident für Kommunikation bei der NFL, erklärte gegenüber CNN: "Wir haben heute Morgen die Einladung des Ausschusses erhalten und werden zeitnah antworten.

"Die NFL hat während der langwierigen Ermittlungen des Ausschusses gegen die Washington Commanders umfassend kooperiert, unter anderem durch die Vorlage von mehr als 460.000 Seiten an Dokumenten und die Beantwortung zahlreicher Fragen in schriftlicher Form und in Gesprächen mit den Mitarbeitern des Ausschusses."

Die Anwältinnen Lisa Banks und Debra Katz, die ehemalige Mitarbeiter der Commanders vertreten, die Snyder Unregelmäßigkeiten am Arbeitsplatz vorwerfen, erklärten am Mittwoch: "Wir freuen uns, dass der House Oversight Committee Dan Snyder und Roger Goodell eingeladen hat, vor dem Ausschuss auszusagen.

"Wir hoffen, dass sie den gleichen Mut wie unsere Mandanten zeigen und einer Aussage zustimmen werden. Dan Snyder und Roger Goodell haben eine Menge zu verantworten."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com