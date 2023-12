Roger Federer startet stark ins Jahr 2019 - aber ist es das Jahr, in dem ein junger Mann die "Big Four" knackt?

Der 37-Jährige begann das Jahr auf dem richtigen Fuß und gewann zum zweiten Mal in Folge den Hopman Cup an der Seite seiner Schweizer Teamkollegin Belinda Bencic. Es war das perfekte Warm-up auf dem Weg zur sechsten Titelverteidigung bei den Australian Open.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters brennt Federer darauf, seinen Rekord von 20 Grand-Slam-Titeln zu verbessern und die Dominanz der "Big Four", einer Elitegruppe, die seit über einem Jahrzehnt zusammenspielt, auszubauen.

Zusammen haben Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic seit der Wimbledon-Ausgabe 2003 sage und schreibe 51 der 62 Grand-Slam-Turniere gewonnen.

Im vergangenen Jahr gab es keine Anzeichen für ein Ende ihrer Regentschaft - das Trio teilte sich die Grand-Slam-Titel 2018.

Der Brite Andy Murray, der am Freitag seinen bevorstehenden Rücktritt vom Tennissport bekannt gab, ist für das erste Major des Jahres nicht gesetzt, komplettiert aber die Gruppe. Er hat drei Grand-Slam-Trophäen gewonnen und kann auf eine beachtliche Anzahl von Tour-Erfolgen verweisen.

"Bin ich zuversichtlich? Ich weiß es nicht", sagte der Schweizer Meister Federer vor dem Start der Open am Montag gegenüber Christina MacFarlane von CNN.

"Ich habe wirklich gut trainiert, ich hatte eine weitere großartige Saison in diesem Jahr, ich spiele immer noch gerne und ich habe die letzten beiden Ausgaben der Australian Open gewonnen, also ja, ich sollte definitiv mit Selbstvertrauen in das Turnier gehen."

Trotz seines ächzenden Trophäenschranks ist Federer - der weithin als der größte männliche Tennisspieler aller Zeiten gilt - in den letzten Jahren in der Rangfolge zurückgefallen, da sowohl der Serbe Djokovic als auch der Spanier Nadal in der Weltrangliste derzeit vor ihm liegen.

Vor allem Djokovic wird den Sport wohl noch eine Weile dominieren.

Der Serbe, der 2018 die letzten beiden der vier Majors gewonnen hat, wird auch in diesem Jahr eine unwiderstehliche Kraft sein. Mit rekordverdächtigen sechs Australian-Open-Titeln ist er ein mindestens ebenso wahrscheinlicher Sieger in Melbourne wie sein langjähriger Freund und Rivale Federer.

Der Serbe, die aktuelle Nummer eins der ATP-Rangliste, ist der Topgesetzte des Turniers.

"Djokovic hat in Australien große Erfolge gefeiert, er hat das Turnier sechs Mal gewonnen, und so wie er letztes Jahr aufgehört hat, ist es schwer, nicht zu sagen, dass er es sein wird", sagte Tennislegende und Moderator John McEnroe vor Journalisten.

"Federer hat sich selbst so positioniert, dass er einen guten Lauf hat. Es ist schwer, ihn auszuwählen."

Und wo sind die Youngster?

Unglaublich, dass es noch keinen Grand-Slam-Sieger bei den Herren gibt, der in den 1990er Jahren geboren wurde. Der jüngste, Marin Cilic, der die US Open 2014 gewann, wurde im September 1988 geboren.

McEnroe sagt, dass es für jüngere Spieler immer schwieriger wird, das schnelle und physische Spiel ihrer älteren Gegner im Laufe eines zermürbenden Turniers zu durchbrechen.

"Das Spiel ist körperbetonter geworden und der Ball wird schneller geschlagen - es ist einfach schwieriger für einen jungen Spieler geworden, dem sieben Matches lang standzuhalten", sagte der siebenfache Grand-Slam-Champion vor Journalisten in Melbourne.

Es könnte also an einem anderen Veteranen liegen, die Macht des Vierers auf der Tour zu brechen.

Nach den Zahlen ist Juan Martin del Potro (Nr. 5) am besten platziert, obwohl er in Melbourne verletzungsbedingt nicht antreten wird. Oder Cilic könnte den Kampfgeist und die Entschlossenheit aufbringen, mit der er 2014 Kei Nishikori in Flushing Meadows in zwei Sätzen besiegte.

Kevin Anderson, Zweiter in Wimbledon im letzten Jahr, könnte ebenfalls eine Herausforderung darstellen.

Dennoch glaubt McEnroe, dass eine Wende bevorsteht.

"Ich glaube, dass dieses Jahr das Jahr sein wird, in dem einer dieser jungen Spieler den Durchbruch schaffen wird", sagte er.

Viele Experten, auch McEnroe, glauben, dass der deutsche Alexander Zverev - Federers Finalgegner beim Hopman Cup - der wahrscheinlichste Kandidat ist, um eine Slam-Trophäe zu erringen.

Nach seinem Sieg über Djokovic bei den ATP Tour Finals in London im November, bei dem er die Nummer 1 und 2 der Setzliste an zwei aufeinanderfolgenden Tagen besiegte, gewinnt der Deutsche an Selbstvertrauen, Technik und Können - und 2019 hat die Nummer 4 der Welt gute Aussichten, seine erste Slam-Trophäe zu gewinnen.

Neben ihm gibt es eine Reihe weiterer starker Anwärter in ihren 20ern, darunter der Österreicher Dominic Thiem, der Grieche Stefanos Tsitsipas, der australische Bad Boy Nick Kyrgios, das russische Duo Karen Khachanov und Daniil Medvedev sowie der Brite Kyle Edmund.

"Die Tür ist offen: Wenn man sich die Rangliste anschaut, gibt es eine Menge Spieler, die in der Lage sind, den großen Durchbruch zu schaffen", sagte McEnroe.

"Ich glaube, dass es dieses Jahr zu einer Wachablösung kommen wird. Ob es nun Zverev ist oder einer der anderen wie Khachanov oder Tsitsipas, sie werden etwas Großes erreichen."

Doch damit dies geschieht und die Welt eine neue Generation von Superstars begrüßen kann, muss die alte Garde erst einmal zur Seite treten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com