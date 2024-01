Roger Federer scheitert in Wimbledon im Viertelfinale an Hubert Hurkacz

Es war das erste Mal, dass der 24-jährige polnische Tennisstar das Viertelfinale erreichte, während Federer sein 18.

Wenn das Ausscheiden des achtmaligen Champions schon eine Überraschung war, so war es die Art und Weise noch mehr - Hurkacz triumphierte in drei Sätzen - 6-3 7-6 (7-4) 6-0.

Der 39-jährige Federer wollte der älteste Mann werden, der in der Open-Ära das Halbfinale von Wimbledon erreicht hat, doch er war nur noch ein Schatten des Spielers, der den Centre Court so viele Jahre lang zierte.

Der Schweizer Star machte 31 unerzwungene Fehler, Hurkacz nur 12.

Federer unterzog sich 2020 zwei Knieoperationen und hatte einen neunten Wimbledon-Titel auf seinem Lieblingsrasenplatz angepeilt.

Im Juni hatte er sich nach seinem Drittrundensieg gegen Dominik Koepfer von den French Open zurückgezogen, um sein Knie zu schonen.

Federers Niederlage am Mittwoch war erst seine 14. in 119 Matches in Wimbledon und seine erste glatte Satzniederlage beim Rasen-Grand-Slam seit 2002, dem Jahr vor seiner ersten Meisterschaft dort.

"Ich habe die Fehler, die unglücklich aussehenden Punkte von Roger und natürlich den letzten Satz, 6:0, bemerkt", sagte der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker der BBC.

Das Ziel ist es, zu spielen

Auf die Frage der Medien, ob er an einen Rücktritt denke, antwortete Federer, dass er nicht ans Aufhören denke.

"Nein, es geht nur darum, eine Perspektive zu haben", sagte Federer den Reportern. "Man braucht ein Ziel, wenn man durch die Reha geht, wie ich es getan habe.

"Man kann nicht den ganzen Berg auf einmal erklimmen. Man muss in Schritten vorgehen. Wimbledon war der erste große Schritt.

"Jetzt, wo das vorbei ist, muss man alles neu bewerten. Man muss sich hinsetzen, darüber reden, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, wo ist der Körper, wo ist das Knie, wo ist der Geist?

"Ich muss einfach mit dem Team reden, mir Zeit nehmen, mich nicht von euch [den Medien] oder sonst jemandem hetzen lassen. Ich muss mir Zeit nehmen, die richtige Entscheidung treffen, die Entscheidung, die ich treffen will und bei der ich mich am wohlsten fühle.

"Das ist der Punkt, an dem es mich verlässt. Aber nein, ich hoffe nicht, dass das passieren wird. Das Ziel ist es natürlich, zu spielen."

Hurkacz wird sein erstes Grand-Slam-Halbfinale bestreiten - er ist nach Jerzy Janowicz im Jahr 2013 erst der zweite Pole, der die Runde der letzten Vier in Wimbledon erreicht hat.

Der Pole trifft am Freitag auf den Italiener Matteo Berrettini, während Novak Djokovic im anderen Halbfinale auf Denis Shapovalov trifft.

Auf der Jagd nach seinem 20. Grand-Slam-Titel besiegte Djokovic am Mittwoch den Ungarn Marton Fucsovics mit 6:3, 6:4, 6:4, während der Kanadier Shapovalov den Russen Karen Khachanov mit 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4 bezwang.

Berrettini setzte sich derweil gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime durch, der Italiener gewann in vier Sätzen mit 6-3 5-7 7-5 6-3.

Quelle: edition.cnn.com