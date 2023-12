Roger Federer: Die Kraft und Präsenz des 120-Millionen-Dollar-Mannes

Zehn Jahre später ist die Schweizer Legende immer noch stark und der zweite Favorit auf einen rekordverdächtigen neunten Titel im All England Club, wenn das Turnier nächste Woche beginnt.

Der 37-jährige Federer mag mit 20 Grand-Slam-Siegen (und 10 zweiten Plätzen) der beste Herrenspieler aller Zeiten sein, aber seine Aura und Popularität sind weit mehr als die Summe seiner Titel.

Vielleicht hat es mit seiner Langlebigkeit und seinem eleganten Spielstil zu tun. Aber laut Roddick spricht dieser Moment hinter verschlossenen Türen, kurz nachdem er im fünften Satz eines epischen Finales mit 16:14 zurücklag, Bände über den Mann selbst.

"Es gibt keine getrennten Umkleideräume oder ähnliches, also ging ich hinein und war ziemlich am Boden zerstört", sagte Roddick gegenüber CNN Sport. "Ich war ungläubig und geschockt und hatte eine Menge Emotionen, und dann kam sein Team herein.

"Sie hätten feiern sollen. Auf jeden Fall. Ich sah ihn aus dem Augenwinkel, er gab ihnen eines dieser 'Seid still'-Schilder und zeigte auf mich, und sie gingen hinaus und gingen in einem anderen Teil des All England Clubs ihrer Arbeit nach.

"Ich fand das sehr rücksichtsvoll. Ich dachte, dass es wahrscheinlich unnötig war, wenn man bedenkt, dass das ein ganzes Leben voller Arbeit ist. Aber es war eine Art Mikrokosmos für seine Denkweise."

Tolle Einstellung

Trotz dreier Finalteilnahmen hat Roddick nie den Wimbledon-Titel gewonnen, den er 2003 bei den US Open errungen hatte. Doch der Amerikaner, dessen Aufschlag so schnell war wie sein Witz, blieb mit Federer in Kontakt, nachdem er 2012 bei den US Open aufgehört hatte.

Federer besuchte im vergangenen September - zwischen den US Open und dem Laver Cup - eine Benefizveranstaltung für Roddicks Stiftung in Austin, Texas, und zeigte sich, wie sich der Amerikaner erinnert, wenig beeindruckt.

Und das von einem der bekanntesten Namen der Welt, der mehr als 120 Millionen Dollar an Preisgeldern kassiert hat und noch viel mehr an Sponsorengeldern an Land gezogen hat, ganz zu schweigen von seinen fast 13 Millionen Followern auf Twitter und noch mehr Likes auf Facebook.

"Ich meine, ich weiß nicht, wie er genug Stunden am Tag hat, aber er hat sie", sagte Roddick. "Gelandet, großartige Einstellung. Er ist sehr einfühlsam. Auf der Autofahrt zu unseren Veranstaltungen, die wir machten, sagten die meisten Leute: 'Hey, um wie viel Uhr fahre ich? Ich brauche ein Flugzeug.'

"Er fragt: 'Was kann ich heute am meisten tun, um zu helfen? Gibt es irgendwelche Botschaften, die wir übermitteln müssen? Gibt es etwas, um das ich Ihre Spender bitten kann?' Er hat einfach die Art, großartige Fragen zu stellen und wirklich das Beste aus der Zeit zu machen, die er gibt."

Die meisten Superstars sind ein bisschen seltsam

Trotz seines fortgeschrittenen Alters würde es niemanden überraschen, wenn Federer vor seinem Ruhestand noch einen Grand-Slam-Titel gewinnen würde. Aber seine Legende wird von einem Künstler erzählen, der alle Schläge beherrschte und gleichzeitig die Dinge die meiste Zeit über einfach aussehen ließ, wie der eher handwerklich begabte Roddick bemerkte.

"Ich glaube nicht, dass er so naiv ist, zu sagen: 'Oh, ich bin nur ein weiterer Typ, der Tennis spielt'", sagte Roddick. "Er denkt das nicht, und das sollte er auch nicht, denn er ist es nicht. Aber ich denke, er versteht die Macht, die er hat, und ich denke, er ist von Natur aus ein wirklich, wirklich wahrer, ehrlicher, guter Mensch.

"Aber am meisten bin ich neidisch, wenn ich ihm beim Training zuschaue, und das ist kostenlos und einfach. Es sieht nicht so aus, als gäbe es am Tag vor einem Slam viel Stress. Er grüßt immer noch jeden zwischen den Punkten und kann mit dieser Leichtigkeit und Gelassenheit agieren."

Der angesehene Trainer und ESPN-Fernsehanalyst Darren Cahill sagte, dass man mit dem Verkauf von Eintrittskarten für Federers Trainingseinheiten "die ATP Challenger Tour 20 Jahre lang finanzieren könnte", womit er sich auf die zweite Stufe der Tennisprofi-Rangliste bezog.

Cahill war Trainer von Lleyton Hewitt, als der kämpferische Grundlinienspieler und Federer gemeinsam die Karriereleiter erklommen. Er war auch gut befreundet mit Peter Carter, dem Trainer, der Federer und sein Spiel prägte, bevor sein australischer Kollege 2002 während eines Urlaubs in Südafrika bei einem Autounfall ums Leben kam.

Er bestätigte Roddicks Meinung über Federers Verhalten.

"Er ist einer der normalsten Menschen, die ich kenne, und die meisten Superstars sind immer ein bisschen seltsam", sagte Cahill gegenüber CNN Sport. "Man muss schon ein bisschen seltsam sein, wenn man so selbstsüchtig ist und seine Träume verfolgt und so viel beiseite legt, um sie zu verfolgen, aber er hat eine Art und Weise, das zu tun und so ehrgeizig zu sein, aber auch verdammt normal zu sein.

"Ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Menschen so auf ihn reagieren und sich mit ihm identifizieren können, und ich glaube, das ist ein großer Teil seiner Persönlichkeit."

Abschied nehmen

Federer bestritt sein erstes Wimbledon-Match 1999 gegen Jiri Novak und verlor in fünf Sätzen gegen den Tschechen. Er ist der einzige Teilnehmer von damals, der heute noch spielt.

All diese Jahre später blüht Federer weiter auf und holte sich am vergangenen Sonntag beim Wimbledon-Tunier in Halle seinen 10. Titel - und den 102. insgesamt. Sieben weitere Titel und er wird den Rekord von Jimmy Connors bei den Männern einstellen.

Die Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Jahr werden wahrscheinlich ein großes Ziel sein, denn das einzige Tafelsilber, das in seinem Trophäenschrank - der so groß wie ein Haus sein muss - noch fehlt, ist ein olympisches Gold im Einzel.

Federer hat gesagt, dass er nicht will, dass es ein trauriger Moment ist, wenn er sich schließlich zurückzieht. Roddick - der seinen eigenen Rücktritt abrupt angekündigt hat - hofft, dass sein Kumpel einen längeren Abschied bekommt.

"Ich habe fast das Gefühl, dass die Tenniswelt, die Sportwelt und einfach die ganze Welt es verdient hat, sich an jedem dieser Orte von ihm zu verabschieden", sagte er.

"Man kann niemandem vorschreiben, wie er zu handeln hat, aber ich bin mir sicher, dass viele Menschen die Chance zu schätzen wüssten, sich von ihm zu verabschieden."

