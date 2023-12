Höhepunkte der Geschichte

Robert Kubica: 'Ich bin glücklich, wieder in einem F1-Auto zu sitzen'.

Kubica kehrt nach sechs Jahren in ein F1-Auto zurück

Der Pole nahm am Goodwood Festival of Speed teil

Doch mit zwei Auftritten innerhalb von vier Wochen - einem privaten Test mit dem Renault F1 Team in Valencia im Juni und einem Auftritt beim Goodwood Festival of Speed am vergangenen Wochenende - steigen die Hoffnungen, dass der Pole eine überraschende Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports schaffen könnte.

Renault bestätigte am Donnerstag, dass der 32-jährige Kubica nun an einem zweiten Test teilnehmen wird, "um seine Fähigkeiten für eine Rückkehr auf die höchste Ebene des Wettbewerbs zu beurteilen", so das französische Team in einer Erklärung.

Der Test wird auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich - dem Austragungsort des Großen Preises von Frankreich 2018 - zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt stattfinden.

Kubicas F1-Karriere wurde nach einem schweren Rallye-Unfall im Februar 2011 unterbrochen, bei dem ihm ein Teil des rechten Unterarms amputiert werden musste.

"Natürlich habe ich die Einschränkungen mit meinem Körper, mit meinem Arm, aber ich hatte ein sehr gutes Gefühl und ich hatte ein sehr gutes Feedback in Valencia", sagte Kubica in Goodwood gegenüber CNN.

"Wir wussten nicht, was wir erwarten sollten. Ich war sechs Jahre lang nicht in einem F1-Auto gesessen, aber was ich dort fühlte, war sehr, sehr vielversprechend und ich war sehr überrascht, wie gut es lief", fügte er hinzu.

"Es gab eine Menge Emotionen. Das wichtigste Highlight war, dass ich ins Auto stieg und mich sehr wohl fühlte und dass ich sehr, sehr schnell ein gutes Niveau erreichte.

"Ich bin glücklich, wieder in einem F1-Auto zu sitzen."

Großes Talent

ImGespräch mit Reportern in Goodwood sagte Kubica, dass er seine Chancen auf eine F1-Rückkehr nun auf 80-90% schätze, aber es bleibt abzuwarten, was genau eine "Rückkehr" wirklich bedeutet.

"Der jüngste Test hat gezeigt, dass er nichts von seinem Siegeswillen oder seinem Gefühl für das Auto verloren hat", sagte der erfahrene F1-Journalist Maurice Hamilton gegenüber CNN.

"Der Gedanke, dass Renault ihm einen weiteren Test ermöglicht, hat ihn glauben lassen, dass es eine gute Chance gibt, dass er in der Formel 1 sein könnte.

"Was es bedeutet, in der F1 zu sein, ist unklar - es könnte sein, dass er für sie testet, worin er sehr, sehr gut wäre.

"Wird er ein Fahrer sein? Ich schließe es nicht aus, aber sie werden lange und gründlich darüber nachdenken müssen, weil er so alt ist und die F1 das Nonplusultra ist - man tritt gegen die Besten der Welt an und muss 100 % geben. Es gibt noch ein paar Fragezeichen.

Kubica verbrachte fünf Jahre in der Formel 1 - vier davon beim Sauber-Team, bevor er 2010 zu Renault wechselte. Insgesamt bestritt er 76 Rennen, stand 12 Mal auf dem Podium und gewann sein erstes Rennen beim Großen Preis von Kanada 2008 - 12 Monate nach seinem schrecklichen Unfall in Montreal.

Die Zuneigung der Motorsportfans zu Kubica ist groß, und Hamilton spricht in höchsten Tönen von ihm - dem Rennfahrer und dem Menschen.

"Es gibt keine Seite an ihm - er war nie politisch, er hat sich einfach auf den Rennsport konzentriert. Ich glaube, die Leute werden mit ihm warm, weil er ein sehr bescheidener, bescheidener Typ mit großem Talent ist", sagte Hamilton.

"Das Tragische an Kubica ist, dass sein Potenzial enorm war und er fantastisch war - einer der wirklich begabten Jungs.

"Er hatte die natürliche Fähigkeit, die die Lewis Hamiltons dieser Welt haben - die Affinität mit dem Auto ... er konnte es zum Sprechen bringen. Er hatte dieses unglaubliche Flair, das sehr schwer zu definieren ist, aber man konnte es sehen."

READ: Die schnellsten Fahrer der Welt im Bild

WATCH: Michael Caines serviert schickes Fast Food

Bei Kubicas jüngstem Auftritt in Goodwood gab es lange Schlangen für Autogramme und Selfies mit dem Polen.

"Ich bin wirklich sehr überrascht, wie viele Leute mir folgen", sagte er.

Besuchen Sie CNN.com/motorsport für die neuesten Nachrichten und Features

"Ich bin seit vielen Jahren nicht mehr in der Formel 1, aber hoffentlich erinnern sie sich an einige meiner guten Fahrleistungen aus der Vergangenheit und ich weiß ihre Unterstützung zu schätzen."

Was auch immer die Zukunft bringt, ob in einem Rallye-Auto oder zurück in der Formel 1, Kubica wird von Fans und Kollegen immer geschätzt werden.

"Das Renault-Team hat ihn geliebt", sagte Hamilton über Kubicas einzige Saison für das französische Team im Jahr 2010. "A: weil er schnell war, B: weil sein Feedback großartig war und C: weil er sie nie im Stich gelassen hat."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com