River Plate besiegt Boca Juniors: Ex-Manchester United-Star Marcos Rojo sieht Rot

Der größte Aufreger des Spiels ereignete sich bereits nach 16 Minuten, als Bocas ehemaliger Verteidiger Marcos Rojo von Manchester United wegen zweier gelber Karten innerhalb von zwei Minuten des Feldes verwiesen wurde.

Rojo, der in seinen sieben Spielzeiten in Manchester nie eine Rote Karte sah, versuchte, den Schiedsrichter Fernando Rapallini zu beruhigen, aber in Wahrheit ließ er dem Offiziellen mit einem späten, überstürzten Foulspiel kaum eine andere Wahl, obwohl er bereits verwarnt war.

River gewann das Spiel dank eines Treffers von Julian Alvarez in der ersten Halbzeit mit 2:1, bevor Carlos Zambrano in der Nachspielzeit den Ehrentreffer für Boca erzielte.

Mit diesem Ergebnis steht River nach 14 Spielen wieder an der Tabellenspitze, während Boca auf den neunten Platz zurückfällt.

Am Wochenende durften die Fans in Argentinien zum ersten Mal seit 18 Monaten wieder in die Stadien, da die Covid-19-Beschränkungen weiter gelockert wurden.

Die Kapazität war im Rahmen der Coronavirus-Bestimmungen auf 50 % begrenzt, aber Reuters berichtete, dass ein Justizbeamter bestätigte, dass eine Untersuchung eingeleitet werden würde, nachdem argentinische Medien berichtet hatten, dass die Zuschauerzahlen beim Superclasico diese Grenze überschritten hätten.

"Es wurden Leute wegen des Verkaufs falscher Eintrittskarten festgenommen ... und das Ministerium der Stadt Buenos Aires wird untersuchen, ob die Kapazität überschritten wurde", sagte ein Sprecher des für Großveranstaltungen zuständigen Amtes gegenüber Reuters.

Argentinische Medien schätzten die Besucherzahl auf 52.000 bis 57.600, also weit mehr als die Hälfte der 72.000 Plätze im Monummental, dem Heimstadion von River.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com