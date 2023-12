Rickey Smiley betrauert den Tod seines Sohnes Brandon

Der ältere Smiley teilte die traurige Nachricht über seinen 32-jährigen Sohn in einem Video auf seinem verifizierten Instagram-Account mit.

"Mein Sohn, Brandon Smiley, ist heute Morgen verstorben. Ich bin dabei, einen Flug nach Birmingham zu nehmen", sagte Smiley.

Der beliebte Radiomoderator gab weder die Todesursache noch andere Details bekannt. Aber er bat seine Anhänger, in dieser schweren Zeit für seine Familie zu beten.

"Betet. Seid stark", sagte er. "Betet für die Mutter meines Sohnes und die Geschwister meines Sohnes".

Smiley bat auch um Gebete für die Tochter seines Sohnes, Storm.

Der Bürgermeister von Birmingham, Randall Woodfin, sprach der Familie Smiley auf Twitter sein Beileid aus.

"Ich bin erschüttert zu hören, dass mein Freund @RickeySmiley seinen Sohn Brandon verloren hat", hieß es in dem Tweet. "Rickey hat unserer Stadt so viel gegeben; dies ist der Zeitpunkt, an dem wir ihm etwas zurückgeben müssen. Schließt euch mir an, wenn wir ihn und seine Familie in dieser schweren Zeit in die Arme schließen. Wir beten für dich, Rickey."

Die "Rickey Smiley Morning Show" ist eine syndizierte Radiosendung, die von dem Stand-up-Comedian und Schauspieler moderiert wird. Smiley ist auch Co-Moderator der Fernsehsendung "Dish Nation". Die Zuschauer lernten seine Familie in der TV One-Reality-Serie "Rickey Smiley For Real" kennen, in der er sein Leben als Schauspieler und Vater in Einklang brachte.

CNN hat die Vertreter von Smiley um eine Stellungnahme gebeten.

Quelle: edition.cnn.com