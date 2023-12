Richtig giftige Schlange" behindert Dominic Thiems Qualifikationsspiel für das Brisbane International

"Ich liebe Tiere, vor allem exotische", sagte der ehemalige US-Open-Sieger Thiem auf der Website des Brisbane International. "Aber sie sagten, es sei eine wirklich giftige Schlange und sie war nah an den Ballkindern, also war es eine wirklich gefährliche Situation.

"Das ist etwas, was mir noch nie passiert ist und was ich definitiv nie vergessen werde."

Nach Angaben der ATP-Website gelangte die östliche braune Schlange am Ende des ersten Satzes auf den Platz, und ein Schlangenfänger musste sie entfernen.

Laut der Website des Australian Museum ist die Östliche Braunschlange die Ursache für "mehr Todesfälle durch Schlangenbisse als jede andere Schlangenart in Australien" .

Die Schlangenart ist "in ganz Ostaustralien verbreitet ... und häufig in den Vororten vieler großer Städte anzutreffen", so das Australian Museum auf seiner Website.

"Was der Schlange an Giftabgabe fehlt, macht sie durch ihre Stärke wett ... Eine erfolgreiche Vergiftung kann zu fortschreitender Lähmung und unkontrollierbaren Blutungen führen."

In einer Phase des Matches führte der 20-jährige McCabe mit 6:2, 5:3 und 40:0 gegen Thiem und schien kurz davor zu sein, den ehemaligen Weltranglistendritten zu überrumpeln und seinen ersten Sieg in den Top-100 zu erringen.

Doch Thiem, der nun die Nummer 98 der Weltrangliste ist, wehrte drei Matchbälle ab und siegte nach zwei Stunden und 53 Minuten im Queensland Tennis Centre mit 2:6, 7:6(4) und 6:4 gegen McCabe.

"Am Ende war es ein guter Sieg", sagte Thiem auf der Website des Brisbane International. "Er hat sehr gut gespielt. Er hat extrem gut aufgeschlagen, dachte ich.

"Siege wie heute sind wirklich wichtig. Ich habe mich auf dem Platz nicht besonders gut gefühlt, aber ich habe trotzdem gewonnen."

