Höhepunkte der Geschichte

Richard Simmons bricht sein Schweigen nach kurzem Krankenhausaufenthalt

Der ehemalige Fitness-Guru hat auf seiner Facebook-Seite eine Nachricht an seine Fans gepostet

Simmons' Gesundheit hat für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er sich 2014 aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte

Der ehemalige Fitness-Guru hat am Mittwochmorgen eine Nachricht auf seiner Facebook-Seite gepostet, in der er seinen Anhängern versichert, dass es ihm gut geht, nachdem er diese Woche wegen Magen-Darm-Problemen im Krankenhaus war.

"Hallo an alle, die sich Sorgen um mich gemacht haben und mir ihre guten Wünsche geschickt haben. Ihr werdet nie wissen, wie viel mir das bedeutet", schrieb Simmons. "Habt ihr es nicht satt, von mir zu hören und zu lesen?! LOL Nun, inzwischen wisst ihr ja, dass ich nicht 'vermisst' werde, sondern nur ein wenig angeschlagen bin. Ich bin sicher, dass es mir gut geht und ich in ein paar Tagen wieder zu Hause sein werde.

Zum Thema: Der Podcast 'Missing Richard Simmons' kommt zu einem ruhigen Ende

Seitdem sich Simmons 2014 aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, wird über seinen Gesundheitszustand und sein Wohlergehen spekuliert.

Letzten Monat stattete die Polizei von Los Angeles Simmons einen Besuch ab, um dem Vorwurf nachzugehen, er werde gegen seinen Willen festgehalten. Die Behörden fanden nichts Verdächtiges und sagten, Simmons gehe es gut.

Der Podcast "Missing Richard Simmons" von Dan Taberski, einem Mann, der behauptet, ein ehemaliger Freund und Kunde von Simmons zu sein, weckte ebenfalls das Interesse an Simmons' Wohlergehen.

"Wir alle denken, dass wir immer in der Lage sein sollten, unsere Probleme ganz alleine zu lösen, aber manchmal sind sie einfach größer als wir", schrieb Simmons in seinem Beitrag. "Ich habe die Hand ausgestreckt, und ich hoffe, Sie werden es auch tun. Ich bin mir sicher, dass es Menschen in deinem Leben gibt, die dich lieben und sich um dich kümmern und alles tun würden, um dir bei den Herausforderungen zu helfen, vor denen du stehst. Allein das Wissen, dass du dich um mich sorgst, hat mich schon aufgemuntert. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen!"

Simmons postete ein Foto von sich selbst aus dem Jahr 2014, zusammen mit der Nachricht.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com