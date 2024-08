- Ricarda Lang hat den Knoten geschlossen, ohne Verzögerung oder Zeremonie.

Die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat in Berlin den Bund der Ehe mit ihrem Partner Florian Wilsch geschlossen, wie Bild berichtet. Die Zeremonie fand in Gegenwart von Freunden, Familie und Kollegen in einer Location nahe der Spree statt, die bis zu 150 Gäste fassen kann. Lang hatte ihre Verlobung bereits im März 2023 bekanntgegeben.

Lang, ein Mathe-Ass und ehemalige Sprecherin der Grünen Jugend in Bayern, verriet Gala im Jahr 2023, dass ihre Hochzeit kein großes Event werden würde und sie nicht den populären Ort Sylt wählen würden, wie es Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für seine Hochzeit getan hat.

Die Reise von Ricarda Lang von der Fernbeziehung zur Ehe

In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) vor ein paar Monaten deutete Lang an, dass sie sich vorstellen könnte, eine Familie zu gründen. "Und dieser Gedanke motiviert mich sicherlich. Die Vorstellung von Kindern eines Tages trägt die Verantwortung mit sich, eine Welt zu gestalten, in der meine Kinder gedeihen können."

Das Paar ist schon seit einiger Zeit zusammen und hat eine Fernbeziehung geführt. Im Jahr 2023 verriet Lang dem Bunte-Magazin, dass sie regelmäßig mit dem Zug nach Hannover fährt, um ihn zu treffen. "Wenn ich keinen Sitzplatz bekomme, setze ich mich auf den Boden im Gang. Aber diese Zugfahrt-Herausforderungen sind es für mich wert."

Auch mit erheblichen politischen Verpflichtungen betonte Lang die Bedeutung persönlichen Glücks. "Das ist die Basis", sagte sie damals. Als sie gefragt wurde, ob die Ehe heutzutage überholt sei, antwortete sie: "Ich denke nicht. Für mich symbolisiert eine Hochzeit unseren Entschluss, zusammenzubleiben und einander treu zu bleiben. Und darauf hinzuarbeiten, eines Tages eine Familie zu gründen. Ich stehe auf Tradition."

Die Grünen, angeführt von Ricarda Lang, gratulierten dem frisch vermählten Paar zu ihrer Ehe. Die Grünen-Fraktion schickte ihre herzlichen Glückwünsche an "die geachtete Vorsitzende der Grünen und ihren Partner, die ihre Hochzeit als Symbol der Liebe und Verpflichtung feiern".

