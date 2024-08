Ricarda Lang, die Vorsitzende der Grünen, hat eine Ehe geschlossen.

Grüne-Chefin Ricarda Lang hat in einer privaten Zeremonie den Knoten mit ihrem Partner Florian Wilsch geschürzt, fernab der Öffentlichkeit und von Sylt. Wie Medienberichte berichten, waren sie an ihrem besonderen Tag von ihren Lieben und Verbündeten umgeben.

Laut der "Bild"-Zeitung fanden die Hochzeitsfeierlichkeiten in Berlin statt, wie die dpa bestätigte. Lang hatte ihre Verlobung mit Wilsch im März 2023 öffentlich bekanntgegeben.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, feierten die Grüne-Chefin und der Mathematiker sowie ehemalige Sprecher der Grünen Jugend Bayern ihre Trauung umgeben von Freunden, Familie und Kollegen. Die Zeremonie fand in einem Veranstaltungsort statt, der bis zu 150 Gäste fassen kann, in der Nähe der Spree. Lang hatte der "Gala" im Jahr 2023 gesagt, dass sie kein öffentliches Spektakel vermeiden und nicht auf Sylt heiraten würden, wie Bundesfinanzminister Christian Lindner und Franca Lehfeldt es getan haben.

In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) hatte Lang ein paar Monate zuvor erwähnt, dass sie eine Familie gründen möchte. "Der Gedanke, eines Tages eigene Kinder zu haben, treibt mich an. Ich möchte dazu beitragen, dass meine Kinder in einer Welt glücklich aufwachsen können", sagte sie.

Das Paar ist schon lange zusammen und hatte eine Fernbeziehung. Im Jahr 2023 erzählte Lang dem Magazin "Bunte", dass sie häufig nach Hannover reise, um bei Wilsch zu sein. "Selbst wenn ich keinen Sitzplatz bekomme, setze ich mich auf den Boden im Gang. Die Unannehmlichkeiten der Reise sind es wert."

Lang betonte die Bedeutung des persönlichen Glücks trotz ihrer politischen Verantwortungen. "Das ist die Basis", sagte sie. Als sie gefragt wurde, ob eine Hochzeit in der heutigen Welt überholt sei, antwortete die 30-Jährige: "Ich glaube nicht. Eine Hochzeit ist für mich ein Symbol dafür, dass wir zusammenbleiben und einander treu sein wollen. Es ist ein Schritt hin zu einer Familie in der Zukunft. Ich bin traditionell und damit zufrieden."

Die Hochzeitsfeier des Paares war voller Freunde, Familie und Kollegen und wurde zu einem angenehmen und bedeutungsvollen Ereignis. Die Unterhaltung bei der Rezeption, die in der Nähe der Spree stattfand, umfasste Live-Musik und Tanzen, was die festliche Atmosphäre noch verstärkte.

