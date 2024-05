RFK Jr. spricht über ein ungewöhnliches medizinisches Problem, das seiner Meinung nach durch einen parasitären Wurm in seinem Gehirn verursacht wurde.

In einem Podcast-Interview bei "Pushing the Limits with Brian Shapiro" sprach Kennedy über "Gehirnnebel" und "Schwierigkeiten beim Abrufen von Wörtern und beim Kurzzeitgedächtnis". Ursprünglich hatten ihm die Ärzte gesagt, er habe einen Tumor im Gehirn und wolle ihn entfernen lassen, als er sich mit einem anderen Arzt traf, der die Bilder seines Gehirns untersuchte. Dieser Arzt sagte, es sähe nicht wie ein Tumor aus. Stattdessen glaubten sie, dass er einen Parasiten in seinem Gehirn hatte, da Kennedy viel in der Umweltarbeit in Indien tätig gewesen war, wo solche Parasiten häufig vorkommen.

Die New York Times berichtete am Mittwoch, dass Kennedy während einer Aussage im Jahr 2012 im Zusammenhang mit der Scheidung von seiner zweiten Frau erwähnte, ein Arzt habe ihm gesagt, seine Gesundheitsprobleme könnten auf einen Wurm in seinem Gehirn zurückzuführen sein, der einen Teil davon gefressen habe und dann gestorben sei.

Kennedys Wahlkampfsprecherin Stefanie Spear erklärte gegenüber CNN, dass er sich den Parasiten während seiner ausgedehnten Reisen als Umweltaktivist in Afrika, Südamerika und Asien zugezogen habe. Sie fügte hinzu, dass das Problem vor über einem Jahrzehnt gelöst worden sei und er sich bei bester körperlicher und geistiger Gesundheit befinde.

Spear scherzte auch über den übertriebenen Fokus auf Kennedys Gesundheit im Vergleich zu der von Präsident Joe Biden und Ex-Präsident Donald Trump, die beide über 70 Jahre alt sind.

Dr. Peter Hotez, ein Experte für Infektionskrankheiten und Dekan der National School of Tropical Medicine am Baylor College of Medicine in Houston, sagte, es sei schwierig, Kennedys Behauptung vollständig zu beurteilen, ohne die Scans gesehen zu haben. Im Allgemeinen kommt es jedoch bei Schweinebandwurm-Infektionen im Gehirn (bekannt als Neurozystizerkose) zu Krampfanfällen, und die Betroffenen müssen möglicherweise lange Zeit Medikamente gegen Krampfanfälle einnehmen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Würmer absterben und eine verkalkte Zyste im Gehirn bilden, die das Gehirn dazu veranlassen kann, entzündungsfördernde Chemikalien, so genannte Zytokine, freizusetzen.

Kennedy sprach auch über eine Quecksilbervergiftung, die seiner Meinung nach zur gleichen Zeit wie der Parasit in seinem Gehirn auftrat. Bei Bluttests wurden hohe Quecksilberwerte festgestellt, und er unterzog sich einer Chelat-Therapie, um das Metall aus seinem Körper zu entfernen. Er sagte, diese Behandlung habe den Gehirnnebel beseitigt.

Kennedy erklärte, er habe sich von beiden gesundheitlichen Vorfällen vollständig erholt.

