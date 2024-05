RFK Jr. behauptet, ein Wurm sei in sein Gehirn eingedrungen und habe einen Teil davon verschlungen.

Im Jahr 2010, im Alter von 70 Jahren, begann Kennedy unter schwerem Gedächtnisverlust und geistigem Nebel zu leiden, wie er zwei Jahre später in einer eidesstattlichen Erklärung erklärte. Der New York Times zufolge suchte er Hilfe bei erfahrenen Neurologen, die mit dem medizinischen Hintergrund seines verstorbenen Onkels, Senator Ted Kennedy, vertraut waren, der 2009 an Hirnkrebs verstarb. Einer dieser Ärzte untersuchte einen Hirnscan von Kennedy und kam zu dem Schluss, dass seine Gesundheitsprobleme auf einen Wurm zurückzuführen waren, der in sein Gehirn eingedrungen war, einen Teil davon verzehrt hatte und dann starb, teilte Kennedy in seiner Aussage von 2012 mit, in der es um die Scheidung von seiner zweiten Frau Mary Richardson Kennedy ging. Damals berichtete Robert Kennedy laut der New York Times, dass seine kognitiven Probleme seine Verdienstmöglichkeiten beeinträchtigt hätten.

Gleichzeitig bezeichnete er sich selbst als Opfer einer Quecksilbervergiftung, die zu neurologischen Problemen wie vermindertem peripheren Sehen, Muskelschwäche, Bewegungs-, Hör- und Sprachstörungen sowie Gedächtnisverlust führen kann. Kennedy erklärte jedoch, dass er sich von dem Gedächtnisverlust und dem Hirnnebel erholt habe und dass der Parasit keine Behandlung erfordere.

Die Liste seiner Gesundheitsprobleme ist damit noch nicht zu Ende. Kennedy kämpft seit vielen Jahren mit Vorhofflimmern, auch bekannt als A-Fib, einem unregelmäßigen Herzschlag. Er berichtete, dass er seit mehr als einem Jahrzehnt keine Vorhofflimmern-Episoden mehr erlebt hat und glaubt, dass er nicht mehr davon betroffen ist.

Als Reaktion auf die Anfragen der New York Times zu Kennedys medizinischen Unterlagen gab seine Kampagne eine Erklärung gegenüber CNN ab, in der sie behauptete, Kennedy habe sich auf seinen Auslandsreisen als Umweltaktivist einen Parasiten zugezogen.

"Herr Kennedy ist im Rahmen seiner Tätigkeit als Umweltaktivist viel nach Afrika, Südamerika und Asien gereist", heißt es in der Erklärung, und er glaubt, dass das Problem vor mehr als 10 Jahren gelöst wurde. Die Gesundheit von Herrn Kennedy in Frage zu stellen, ist angesichts des fortgeschrittenen Alters seiner Gegner absurd".

Die Zeitung zitierte Spekulationen von Ärzten, die sich auf Kennedys eigene Worte stützten, und nannte Neurozystizerkose als mögliche Ursache für Kennedys Gesundheitsprobleme. Dr. Clinton White, Professor für Infektionskrankheiten an der University of Texas Medical Branch in Galveston, bot der Times eine Erklärung an. Er hielt es für unwahrscheinlich, dass ein Bandwurm einen Teil von Kennedys Gehirn "gefressen" haben könnte, und betonte, dass dieser Parasit sich von den Nährstoffen seines Körpers ernährt hätte, anstatt Gehirnmasse aufzunehmen.

Die durch Neurozystizerkose gekennzeichnete Erkrankung kann zu Krampfanfällen, Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen führen, wie in dem Times-Artikel berichtet wurde, obwohl es hieß, dass Gedächtnisverlust eher mit Quecksilbervergiftung in Verbindung gebracht wird. Kennedy teilte der Times mit, dass er zu dem Zeitpunkt, als bei ihm eine Quecksilbervergiftung diagnostiziert wurde, große Mengen an Thunfisch und Barsch konsumierte.

Um diese Gesundheitsprobleme in den Griff zu bekommen, nahm Kennedy einen gesundheitsbewussteren Lebensstil an, schlief mehr, reiste weniger, reduzierte seinen Fischkonsum und unterzog sich einer Chelattherapie, die darauf abzielt, Metalle aus dem Körper zu entfernen.

Während des Wahlkampfs hat sich Kennedy im Vergleich zu Biden und Trump als energiegeladen und jugendlich präsentiert und sich anstrengenden Aktivitäten wie Skifahren und Gewichtheben hingegeben. Kennedys Haltung zur persönlichen Gesundheit, insbesondere seine historische Abneigung gegen bestimmte Impfstoffe, ist ein bemerkenswertes Merkmal seiner öffentlichen Erscheinung. Er hat sich gegen Behauptungen gewehrt, er sei ein "Impfgegner", obwohl er der Gründer von Children's Health Defense ist, einer Gruppe, die beschuldigt wird, Fehlinformationen über Impfstoffe zu verbreiten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com